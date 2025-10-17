Starbucks X Gelato Pique 甜蜜睡衣派對登場！眾多聯名商品等你帶回家

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

蓬鬆柔軟！歡迎來到 Gelato Pique 與 Starbucks 聯手打造的甜蜜睡衣派對，邀請你在忙碌的生活中，偶爾給自己一點犒賞～每天努力生活固然重要，但今天就稍微犒賞一下自己，和我們一起沉浸在喜歡的飲品與雜貨中，享受如夢般快樂的時光！

日本星巴克與知名睡衣品牌 Gelato Pique的夢幻聯名，從隨行杯、馬克杯到家居服、襪子與包包等周邊應有盡有，以粉色、薄荷綠和米色為主色調，帶來清新、溫暖的氛圍，讓人好想通通帶回家！

ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ pique moco 茶拿鐵

這款茶拿鐵將高雅伯爵茶香與果香甜味完美融合，加入了 gelato pique 代表色「Pique Blue」的伯爵茶慕斯，層層疊疊的設計靈感源自品牌經典條紋圖案。

慕斯上撒上海綿蛋糕碎，模擬柔軟居家服絨毛，最後再以 Pique Bear 巧克力點綴，十分夢幻。

價格：外帶678日圓／內用690日圓

販售期間：9月29日起，售完即止

gelato pique × STARBUCKS 聯名周邊商品

gelato pique ボーダーリユー ザブルカップ ミントグリーン 473ml +ベアリスタキャップ gelato pique 雙色條紋環保杯 473ml + Bearista 杯蓋裝飾套組

以gelato pique經典的雙色條紋設計而成的環保杯，搭配穿著雙色條紋上衣和髮帶的 Bearista 小熊造型杯蓋裝飾。

杯蓋裝飾不僅造型可愛還能有效防止飲料外漏，為你的咖啡時光增添療癒感。

價格：1,751日圓

gelato pique リッドカバーベアチャーム付きステンレスボトル ミントグリーン 473ml 小熊吊飾不鏽鋼隨身瓶組

附有原創設計 Pique Bear 小熊吊飾的保溫瓶，除了印有 Starbucks 美人魚標誌外，也特別印上專為本次聯名繪製的插圖：Pique Bear 小熊與靈感來自焦糖瑪奇朵的元素。

採用真空雙層不鏽鋼結構，保溫保冷效果佳，並具防漏設計，可以放心的隨身攜帶。

價格：7,500日圓

gelato pique ベア柄カットソーシャツ アイボリー 熊印花襯衫

gelato pique ベア柄カットソーショートパンツ アイボリー 熊印花短褲

gelato pique 經典柔滑針織面料，全版印花設計的襯衫與短褲，印有 Starbucks 巧克力餅乾、焦糖瑪奇朵，以及穿著綠圍裙、手持馬克杯的 Pique Bear。

襯衫寬鬆剪裁，鈕扣與滾邊採用星巴克綠設計，與同材質的短褲搭配，打造出最舒適時尚的居家風格。

襯衫價格：9,900日圓

短褲價格：7,000日圓

更多周邊商品：https://www.starbucks.co.jp/cafe/gelato-pique/?nid=wh_00

窩日本推薦閱讀： 日本全國7家高級名牌附設咖啡廳 – 日本首家Tiffany Blue Box Cafe 8月開幕、世界首家Chloe冰淇淋店，還有…

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」