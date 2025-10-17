快訊

直播／孫姓空服員離世 長榮副總哽咽：任何言語都無法彌補家屬的失落

花蓮又發現堰塞湖！在太魯閣山區 林保署避免潰決急開挖

LINE貼圖、表情貼1折只有3天！25款每款6元、全買僅150元 清單一次看

Starbucks X Gelato Pique 甜蜜睡衣派對登場！眾多聯名商品等你帶回家

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

蓬鬆柔軟！歡迎來到 Gelato Pique 與 Starbucks 聯手打造的甜蜜睡衣派對，邀請你在忙碌的生活中，偶爾給自己一點犒賞～每天努力生活固然重要，但今天就稍微犒賞一下自己，和我們一起沉浸在喜歡的飲品與雜貨中，享受如夢般快樂的時光！

日本星巴克與知名睡衣品牌 Gelato Pique的夢幻聯名，從隨行杯、馬克杯到家居服、襪子與包包等周邊應有盡有，以粉色、薄荷綠和米色為主色調，帶來清新、溫暖的氛圍，讓人好想通通帶回家！

ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ pique moco 茶拿鐵

這款茶拿鐵將高雅伯爵茶香與果香甜味完美融合，加入了 gelato pique 代表色「Pique Blue」的伯爵茶慕斯，層層疊疊的設計靈感源自品牌經典條紋圖案。

慕斯上撒上海綿蛋糕碎，模擬柔軟居家服絨毛，最後再以 Pique Bear 巧克力點綴，十分夢幻。

價格：外帶678日圓／內用690日圓

販售期間：9月29日起，售完即止

gelato pique × STARBUCKS 聯名周邊商品

gelato pique ボーダーリユー ザブルカップ ミントグリーン 473ml +ベアリスタキャップ gelato pique 雙色條紋環保杯 473ml + Bearista 杯蓋裝飾套組

以gelato pique經典的雙色條紋設計而成的環保杯，搭配穿著雙色條紋上衣和髮帶的 Bearista 小熊造型杯蓋裝飾。

杯蓋裝飾不僅造型可愛還能有效防止飲料外漏，為你的咖啡時光增添療癒感。

價格：1,751日圓

gelato pique リッドカバーベアチャーム付きステンレスボトル ミントグリーン 473ml 小熊吊飾不鏽鋼隨身瓶組

附有原創設計 Pique Bear 小熊吊飾的保溫瓶，除了印有 Starbucks 美人魚標誌外，也特別印上專為本次聯名繪製的插圖：Pique Bear 小熊與靈感來自焦糖瑪奇朵的元素。

採用真空雙層不鏽鋼結構，保溫保冷效果佳，並具防漏設計，可以放心的隨身攜帶。

價格：7,500日圓

gelato pique ベア柄カットソーシャツ アイボリー 熊印花襯衫

gelato pique ベア柄カットソーショートパンツ アイボリー 熊印花短褲

gelato pique 經典柔滑針織面料，全版印花設計的襯衫與短褲，印有 Starbucks 巧克力餅乾、焦糖瑪奇朵，以及穿著綠圍裙、手持馬克杯的 Pique Bear。

襯衫寬鬆剪裁，鈕扣與滾邊採用星巴克綠設計，與同材質的短褲搭配，打造出最舒適時尚的居家風格。

襯衫價格：9,900日圓

短褲價格：7,000日圓

更多周邊商品：https://www.starbucks.co.jp/cafe/gelato-pique/?nid=wh_00

窩日本推薦閱讀：日本全國7家高級名牌附設咖啡廳 – 日本首家Tiffany Blue Box Cafe 8月開幕、世界首家Chloe冰淇淋店，還有…　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 星巴克 拿鐵

窩日本

追蹤

延伸閱讀

日本東橫INN擴大「推活住宿方案」 加300日圓附娃的專屬床鋪和睡衣

「台北水舞嘉年華」重新登場 週末主題活動將河岸化身最歡樂親子派對

名媛蔡天鳳遭剁頭碎屍！母心碎不洗白睡衣：怕聞不到味道

中秋節齊聚一堂烤肉 東引鄉民眾、在地駐軍共度佳節

相關新聞

日本福岡「寶藏景點」大補帖！神社祈福、美術館看展、商店街血拚一次滿足

【FunTime小編群】說到日本旅遊，大家是不是已經去膩了東京、京阪的熱門景點了呢？那就來看看位在九州的福岡吧！作為九州第一大城，福岡的交通超級方便，除了有好吃的草莓和明太子之外，福岡也有很多好玩的地方，無論你是想找有趣的福岡親子景點、拜完可以發大財的福岡神社，或是讓貓控徹底瘋狂的貓島，FunTime小編都能滿足你的需求～現在一起來看看福岡必去的寶藏景點吧！

Starbucks X Gelato Pique 甜蜜睡衣派對登場！眾多聯名商品等你帶回家

日本星巴克與知名睡衣品牌 Gelato Pique的夢幻聯名，從隨行杯、馬克杯到家居服、襪子與包包等周邊應有盡有

澀谷PARCO全新快閃【THE DORAEMON STORE】哆啦A夢專賣店盛大開幕！

在充滿各式各樣的人與多元文化交會的澀谷PARCO，誕生了一間從時尚單品到生活雜貨都應有盡有的全新店鋪：「THE DORAEMON STORE」。

台日鐵道友好加溫 島根推出台灣彩繪列車

日本島根縣百年歷史的地方鐵道「一畑電車」，正式啟動與台鐵的友好合作！已自2025年10／8起，以台灣景點為主題的彩繪列車將於出雲地區正式上線。

挺過內戰卻不敵時代洪流！日本最古老「550年蕎麥老舖」將成絕響　業者親曝「停業原因」令人不捨

開業逾500年、日本最古老的蕎麥店老舖「本家尾張屋」突宣布將於2026/1/11熄燈，震驚台人的同時也令老饕哀號「這超好吃的耶...

日本別府「世界之塔Global Tower」！新夜景勝地 「高125公尺環繞式展望台」整個別府盡收眼底超好拍

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌 新「日本夜景遺產」之一的別府 世界之塔Global Tower，位於別府公園附近，是 高125公尺的環繞式展望台，展望室在100公尺高的位置，展望室的前

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。