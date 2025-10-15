快訊

澀谷PARCO全新快閃【THE DORAEMON STORE】哆啦A夢專賣店盛大開幕！

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

在充滿各式各樣的人與多元文化交會的澀谷PARCO，誕生了一間從時尚單品到生活雜貨都應有盡有的全新店鋪：「THE DORAEMON STORE」。

以「未來與現在交會」為主題，販售各種融入哆啦A夢經典元素的周邊商品，讓我們的日常生活都能有哆啦A夢的陪伴～

原創 Timeless T恤 THE 22nd CENTURY

採用特殊染色工藝，先完成縫製再進行染色，布料因此呈現自然細緻的色差層次，即使單穿也能散發時尚魅力。隨著每一次清洗，顏色會逐漸展現專屬於你的獨特經年變化，穿出只屬於自己的個性風格。

原創 丹寧托特包 THE 22nd CENTURY

隨著使用時間的累積，顏色會自然變化，展現出獨特的風格。內附多功能口袋，方便收納鑰匙、隨身鏡等小物；加長手把設計，肩背更輕鬆舒適。柔軟且有彈性的布料，可自由折疊使用，無論作為日常隨身包或備用袋都十分實用。

原創 渲染染襪

以紮染工藝呈現四次元空間的奇幻意象，漂浮的哆啦 A 夢以精緻刺繡貼布點綴，增添細節質感。每雙襪子皆採手工滴染製作，色彩分佈略有差異，可以打造獨一無二的風格！

原創 哆啦A夢 燈芯絨玩偶

選用溫潤柔軟的燈芯絨布料，觸感舒適好摸，這款玩偶不僅適合小朋友，也是大人值得收藏的療癒單品。除了玩偶外也有出吊飾款，讓你將可愛的哆啦A夢隨身帶著走！

ザ ドラえもん ストア 哆啦A夢專賣店

即日起～2027年8月31日

澀谷PARCO 5樓

11：00～21：00

更多商品：https://the-doraemon-store.com/

窩日本推薦閱讀：10家最新澀谷必吃美食推薦 : 米其林星級柴魚片飯、爆紅牛排三明治Stabler、人氣漢堡排極味屋…　

澀谷PARCO全新快閃【THE DORAEMON STORE】哆啦A夢專賣店盛大開幕！

