去日光東照宮旅遊時別錯過這些了！日光推薦美食及伴手禮7選(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

本文接續"去日光東照宮旅遊時別錯過這些了！日光推薦美食及伴手禮7選！(上)"，將介紹四個日光不可錯過的小吃及伴手禮

日光必吃小吃及伴手禮推薦

4. 雲IZU 日光店

日光東照宮以「非禮勿視、非禮勿言、非禮勿聽」的「三猿」雕刻知名，這家小店的可愛猴子標誌也非常吸晴，吸引很多遊客來購買。他們主打新派的日式甜點，可以外帶邊走邊吃。

招牌點心「SOPPO燒」現點現造，外表是猴子造型。這其實是類似於鯛魚燒點心，外皮介於鯛魚燒與最中之間，有著酥脆口感。而內餡可選紅豆、卡士達醬和烤地瓜奶油三種口味，塞得滿滿的，濕潤而香甜濃郁，吃一個就很滿足！

雲IZU 日光店

地址：栃木県那須郡那須町高久乙１・３

營業時間：10:00～16:00

5. 日光たると舎 NIKKO TART-YA

這是一家蛋塔的專門店，蛋塔有原味、莓果、巧克力、焦糖等口味，還經常推出季節口味的蛋塔，可搭配咖啡、果昔等一起享用，主要以外帶為主。

圖片來源自官方IG

他們的蛋塔製作方式很講究，卡士達餡使用栃木縣日光市產的日光御用蛋製作，把蛋黃與鮮奶油攪拌成滑順的卡士達醬，注入由多層派皮組成的塔皮中，再經過細心烘烤，讓表面散發焦香。

塔皮酥脆的口感與滑順的卡士達餡完美契合，塔底還加入了焦糖醬，像吃烤布丁一樣，形成絕妙搭配！

日光たると舎 NIKKO TART-YA

地址：栃木県日光市上鉢石町1017

營業時間：10:00～16:00

官方網站

6. TENTO chocolate

擁有超過80年歷史、日光老字號和菓子店「日昇堂」的巧克力品牌，在洋式的巧克力結合「和」的元素，帶來融合和風傳統的新感覺巧克力，獨特的概念獲得了2020年GOOD DESIGN AWARD獎項。

他們的巧克力只能買回去享用，商品都有精美包裝，送禮很有體面！最熱賣的巧克力「OBORO/朧 – STRAWBERRY」使用了栃木縣產的「栃乙女」草莓，把白巧克力注入草莓中，口感酥脆卻能嚐得草莓天然的酸甜滋味。

另外，還有加入紅豆餡或羊羹的甘納許巧克力、抹茶口味的巧克力磚等等，和洋合壁的味道會讓你一試成主顧！

TENTO chocolate

地址：栃木県日光市上鉢石町1038-1

營業時間：11:00～16:00

官方網站

7. 日光布丁亭 (日光ぷりん亭)

這是日光很有名的布丁專門店，據說當初開店3個月就大賣20000個布丁，一炮而紅！本店的裝潢有著復古的大正浪漫風格，提供多種口味的布丁，還有自家製的布丁冰淇淋、點心和飲品。

圖片來源自官方IG

他們的布丁的原材料和製作方法與一般市面的有所不同，選用日光御養卵等當地原材料製作，而且僅使用蛋黃，在蛋液中加入大量的牛奶和鮮奶油，再在低溫下慢慢加熱，形成細膩的口感。如果選擇原味的話會特別感受到濃郁的蛋奶味，入口滑順。嚐過就知道他們為什麼這麼受歡迎了！

日光布丁亭 (日光ぷりん亭)

地址：栃木県日光市石屋町410-7

營業時間：11:00～17:00

官方網站

窩日本推薦閱讀： 靜岡熱海必去景點與人氣美食20選！(附交通攻略) 來一場度假享受溫泉與海灘吧！

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

營業時間：9:00～17:00

官方網站