快訊

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

Google在台設AI研發中心！工作內容、設立原因、台美實驗室差異一次看

陪走過罹癌低潮 金宇彬、申敏兒宣布要結婚了！

2025東京巨蛋城TOKYO SNOW DOME CITY 夢幻燈飾盛典開始了

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

今年冬天，東京巨蛋城將化身為一座被雪白色的夢幻國度，以「SNOW DOME（雪景球）」為主題，盛大迎接第21屆冬季燈飾盛典——「TOKYO SNOW DOME CITY」以約100萬顆 LED 燈打造的光之饗宴，整體設計靈感取自於「雪景球」和「雪」，結合各式各樣的藝術裝置與燈光，點亮整座東京巨蛋。

活動將從11月17日一路點燈至2026年3月1日，為期近四個月，讓大家都能盡情沉浸在光影交錯的夢幻冬夜。

活動精彩亮點

1. 中央公園草地廣場：WONDER SNOW TREE

位在中央草地廣場的「WONDER SNOW TREE」是今年燈飾的主角！高達15公尺、使用約25萬顆燈球裝飾，每隔15分鐘還會舉行一次特別的燈光與泡泡演出，並與周圍的大型螢幕畫面同步變化，彷彿置身於巨大的雪景球之中。

今年也特別新增了「TOKYO SNOW DOME CITY」主題字樣的拍照打卡點，讓你留下美好的冬日回憶～

特別演出時間：17:00～21:45，每小時的00分、15分、30分、45分

※ 根據天氣狀況或現場人潮，演出內容及時間可能會臨時變更或取消，若遇到音樂會結束前後的時段，演出將暫時中斷。

2. LaQua花園：LUMINOUS SNOW DOME

走進LaQua花園 1樓，可以看到宛如童話中出現的「LUMINOUS SNOW DOME」，在這個超大型的透明裝置內擺放著縮小版的東京巨蛋城模型，當你搖響旁邊的鈴鐺時，巨大的雪景球便會閃耀發光，球體內的立體模型小鎮也會隨之變化，呈現出各式各樣的冬季景色。

燈飾點亮時間：17:00～24:00

體驗互動時間：17:00～21:00

3. LaQua 2樓u Thnder Dolphin 下方通道：SPARKLE TUNNEL

「SPARKLE TUNNEL」是一條宛如走進雪景球世界般的光之隧道，透過鏡面反射與LED動態燈飾設計，漫步其中時周圍的光線閃爍交織，彷彿置身於夢幻的雪景球中。

4. Nordic Xmas Park 2025

以「北歐聖誕節」為主題，園區將舉行充滿節慶氣氛的聖誕特別活動！包括販售特色雜貨與冬季美食的聖誕市集、與聖誕老人互動合影的「Santa Greeting」等，今年冬天就到東京巨蛋城享受洋溢著幸福與歡樂的浪漫的冬日慶典。

活動日期：

2025年12月13日、14日、20日、21 日、24日、25日

活動地點：Tokyo Dome City全區

https://www.tokyo-dome.co.jp/illumination/

窩日本推薦閱讀：日本交友APP、交友網站9選推薦(更新)–來認識日本人朋友或另一半吧~~　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 美食 市集

窩日本

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

屏東狂客音樂祭 Ella、蕭煌奇輪番登場

馬術／FEI國際馬術年度盛典於香港舉行 黃啟芳力促裁判改革

世界級SHOPPING盛典在台中！「2025台中購物節」10/24-12/25重磅登場

女神現身！李雅英出席新北耶誕城開城儀式 馬戲大秀、光雕點亮盛典

相關新聞

2025東京巨蛋城TOKYO SNOW DOME CITY 夢幻燈飾盛典開始了

今年冬天，東京巨蛋城將化身為一座被雪白色的夢幻國度，以「SNOW DOME（雪景球）」為主題，盛大迎接第21屆冬季燈飾盛典

今年冬天，就到東京晴空塔參加最夢幻、最閃耀的天空聖誕派對吧！

今年冬天東京晴空塔以「Dream Christmas」為題，將在2025年11月1日至12月25日舉辦夢幻的聖誕派對！

東京最魔幻的期間限定澡堂「腦汁錢湯」 11／26一起入場腦洞大開

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】準備好腦洞大開去一趟東京最「電波」的澡堂了嗎？11/26至12/7期間位於大田區蒲田的老牌澡堂「女塚溫泉 改正湯」將化身為沉浸式體驗空間「腦汁錢湯」，以光影、聲音與大量「

東京住宿推薦三選 最能體驗日本傳統風情的日式旅館

每次規劃東京旅行時，總是難以決定該住哪裡嗎？如果你嚮往傳統日式旅館的魅力，不妨到「日本旅館協會東京都支部」的網站尋找住宿靈感吧！想親身體驗日本獨有的待客之道，那麼就別錯過我們今天的東京旅館推薦指南！

首度登陸日本！《100%哆啦A夢＆好友們 in 東京》2026年春天正式開催

2026年春天，「100%哆啦A夢＆好友們」首度登陸日本！

東京室內遊樂場「東京Joypolis」遊玩攻略！台場一日遊這樣安排最完美

來東京旅遊，當然少不了安排符合不同季節的行程。不過，有幾個月份剛好碰上台灣的暑假，也正值日本的雨季，在外逛街的興致真的會完全被澆熄…💦 因此，小編要特別推薦一個無論晴天雨天都能玩得盡興的東京室內遊樂場——東京Joypolis！不管是和朋友、情侶出遊，還是家庭旅遊，你都能在這裡度過充實又刺激的一天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。