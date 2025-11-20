2025東京巨蛋城TOKYO SNOW DOME CITY 夢幻燈飾盛典開始了

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

今年冬天，東京巨蛋城將化身為一座被雪白色的夢幻國度，以「SNOW DOME（雪景球）」為主題，盛大迎接第21屆冬季燈飾盛典——「TOKYO SNOW DOME CITY」以約100萬顆 LED 燈打造的光之饗宴，整體設計靈感取自於「雪景球」和「雪」，結合各式各樣的藝術裝置與燈光，點亮整座東京巨蛋。

活動將從11月17日一路點燈至2026年3月1日，為期近四個月，讓大家都能盡情沉浸在光影交錯的夢幻冬夜。

活動精彩亮點

1. 中央公園草地廣場：WONDER SNOW TREE

位在中央草地廣場的「WONDER SNOW TREE」是今年燈飾的主角！高達15公尺、使用約25萬顆燈球裝飾，每隔15分鐘還會舉行一次特別的燈光與泡泡演出，並與周圍的大型螢幕畫面同步變化，彷彿置身於巨大的雪景球之中。

今年也特別新增了「TOKYO SNOW DOME CITY」主題字樣的拍照打卡點，讓你留下美好的冬日回憶～

特別演出時間：17:00～21:45，每小時的00分、15分、30分、45分

※ 根據天氣狀況或現場人潮，演出內容及時間可能會臨時變更或取消，若遇到音樂會結束前後的時段，演出將暫時中斷。

2. LaQua花園：LUMINOUS SNOW DOME

走進LaQua花園 1樓，可以看到宛如童話中出現的「LUMINOUS SNOW DOME」，在這個超大型的透明裝置內擺放著縮小版的東京巨蛋城模型，當你搖響旁邊的鈴鐺時，巨大的雪景球便會閃耀發光，球體內的立體模型小鎮也會隨之變化，呈現出各式各樣的冬季景色。

燈飾點亮時間：17:00～24:00

體驗互動時間：17:00～21:00

3. LaQua 2樓u Thnder Dolphin 下方通道：SPARKLE TUNNEL

「SPARKLE TUNNEL」是一條宛如走進雪景球世界般的光之隧道，透過鏡面反射與LED動態燈飾設計，漫步其中時周圍的光線閃爍交織，彷彿置身於夢幻的雪景球中。

4. Nordic Xmas Park 2025

以「北歐聖誕節」為主題，園區將舉行充滿節慶氣氛的聖誕特別活動！包括販售特色雜貨與冬季美食的聖誕市集、與聖誕老人互動合影的「Santa Greeting」等，今年冬天就到東京巨蛋城享受洋溢著幸福與歡樂的浪漫的冬日慶典。

活動日期：

2025年12月13日、14日、20日、21 日、24日、25日

活動地點：Tokyo Dome City全區

https://www.tokyo-dome.co.jp/illumination/

