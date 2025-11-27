快訊

前立委廖國棟SOGO案涉貪判8年半 再索賄「數字雲端」今又判7年6月

海鯤號潛艦交船倒數計時 直擊今破浪出海測試

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

日本「Mister Donut x Pokémon 寶可夢」 2025冬季限定聯名甜甜圈美味上市！

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

日本甜甜圈連鎖店Mister Donut與Pokémon今年再度攜手合作，推出「2025年冬季限定」聯名甜甜圈與周邊商品！活動從11月開始至12月下旬或售完為止，把握機會品嘗最可愛的美味甜甜圈吧～

毛茸茸皮卡丘甜甜圈（もふもふ ピカチュウ ドーナツ）

在柔軟蓬鬆的酵母麵糰內包入鮮奶油，外層撒上卡士達風味餅乾碎與巧克力脆片，呈現出皮卡丘毛茸茸的可愛外觀，眼睛為巧克力片，雙頰以草莓巧克力點綴，討喜模樣讓人捨不得吃。

驚喜菇菇甜甜圈（タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ）

濕潤柔軟的蛋糕甜甜圈，外層塗上白巧克力與草莓巧克力，並撒上草莓糖增添風味。蓬鬆的泡芙麵糰內包入鮮奶油，表面裹上白巧克力，並以巧克力描繪出眼睛與嘴巴，造型生動可愛。

酥脆皮卡丘尾巴甜甜圈 （ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ）

蓬鬆柔軟的泡芙麵糰表面塗上白巧克力，再疊上金色裝飾並畫上線條，呈現出皮卡丘的背部造型，最後插上象徵皮卡丘尾巴的小旗子點綴，屁屁模樣可愛度爆表！

驚喜變身！百變怪甜甜圈聖誕樹（タマゲた！ メタモンのドーナツツリー）

網路預約限定的百變怪甜甜圈，底座是經典老式甜甜圈麵糰塗上白巧克力，再擠上卡士達鮮奶油與鮮奶油霜。上頭的甜甜圈聖誕樹上則擺放了8顆甜甜圈小點與百變怪造型甜甜圈，最後灑上糖粉，完整呈現出可愛的甜甜圈聖誕樹造型！

今年也推出了三款原創寶可夢聯名周邊，讓你不僅能品嘗美味的甜點，還能將寶可夢周邊帶回家收藏！

https://www.misterdonut.jp/m_menu/new/251105_pokemon_donut/

窩日本推薦閱讀：2025最新日本購物優惠券23選推薦–唐吉訶德、松本清、Edion愛電王、LAOX各式折價券等你下載~最高18%OFF！　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

甜甜圈 巧克力 皮卡丘

窩日本

追蹤

延伸閱讀

日本宮城縣新寶可夢景點「拉普拉斯公園」開幕！《Pokémon GO》聯動活動同步登場

拉亞漢堡「生甜甜圈」開賣了！Threads爆紅「爆漿藍莓乳酪」變甜甜圈 還有「草莓+煉乳」嘗鮮不踩雷

馴鹿甜甜圈爆可愛！ Krispy Kreme「買1盒送1盒」3天限定　Aunt Stella「胡桃鉗倒數月曆」限量1500盒

真的有寶可夢森林！「PokéPark KANTO」寶可夢樂園11/21門票開賣 設施、限定商品搶先看

相關新聞

日本「Mister Donut x Pokémon 寶可夢」 2025冬季限定聯名甜甜圈美味上市！

日本甜甜圈連鎖店Mister Donut與Pokémon今年再度攜手合作，推出「2025年冬季限定」聯名甜甜圈與周邊商品！

外國人也能申請！鹿兒島「5000日幣住宿補助」等你領

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】日本鹿兒島縣的中文官方社群本週11/18公告住宿補助正式開跑，這項促銷鹿兒島冬季觀光，以「冬季暖心住宿優惠活動～南國寶箱 鹿兒島～｣為名的補助計畫，只要入住鹿兒島縣內的住

日本宮城縣新寶可夢景點「拉普拉斯公園」開幕！《Pokémon GO》聯動活動同步登場

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】宮城縣再添新亮點！以人氣寶可夢「拉普拉斯」為主題打造的特色公園已於 10/31 日正式開幕，讓利府町瞬間成為親子與粉絲的最新朝聖地。位於加瀬沼公園內的「拉普拉斯公園」以大

女藝人解析「日本泡湯文化」：刺青可不可以泡溫泉？三類澡堂一次看懂

歐陽靖日前帶兒子「新醬」前往日本鳥取縣旅遊，在 YouTube 影片中示範親子泡湯並說明刺青者在日本泡溫泉的規則。她指出，泡湯分為「錢湯、超級錢湯、溫泉」三種等級，僅有大眾澡堂可接受刺青，資訊引發網友熱烈討論。

日本民宿大賞《Staychelin 2025》出爐 兩家獲頒「三星級」最高等級殊榮

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】日本在10月公布了「民宿大賞」《Staychelin 2025》，這個獎被視為「日本民宿版米其林」，由觀光產業專家、飯店業者與地方創生相關人士共同評審，以景觀、空間設計、

黑五來襲！全日本10大「Premium Outlets ®」進入2025年度最終特賣

【旅奇傳媒／日本部報導】日本 Premium Outlets 即將同步進入年度最終大特惠，11/21～11/30黑色星期五特賣全面啟動，從冬季外套、靴款到包袋、生活雜貨，全都加入折扣戰線。這同時也是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。