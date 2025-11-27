日本「Mister Donut x Pokémon 寶可夢」 2025冬季限定聯名甜甜圈美味上市！

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

日本甜甜圈連鎖店Mister Donut與Pokémon今年再度攜手合作，推出「2025年冬季限定」聯名甜甜圈與周邊商品！活動從11月開始至12月下旬或售完為止，把握機會品嘗最可愛的美味甜甜圈吧～

毛茸茸皮卡丘甜甜圈（もふもふ ピカチュウ ドーナツ）

在柔軟蓬鬆的酵母麵糰內包入鮮奶油，外層撒上卡士達風味餅乾碎與巧克力脆片，呈現出皮卡丘毛茸茸的可愛外觀，眼睛為巧克力片，雙頰以草莓巧克力點綴，討喜模樣讓人捨不得吃。

驚喜菇菇甜甜圈（タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ）

濕潤柔軟的蛋糕甜甜圈，外層塗上白巧克力與草莓巧克力，並撒上草莓糖增添風味。蓬鬆的泡芙麵糰內包入鮮奶油，表面裹上白巧克力，並以巧克力描繪出眼睛與嘴巴，造型生動可愛。

酥脆皮卡丘尾巴甜甜圈 （ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ）

蓬鬆柔軟的泡芙麵糰表面塗上白巧克力，再疊上金色裝飾並畫上線條，呈現出皮卡丘的背部造型，最後插上象徵皮卡丘尾巴的小旗子點綴，屁屁模樣可愛度爆表！

驚喜變身！百變怪甜甜圈聖誕樹（タマゲた！ メタモンのドーナツツリー）

網路預約限定的百變怪甜甜圈，底座是經典老式甜甜圈麵糰塗上白巧克力，再擠上卡士達鮮奶油與鮮奶油霜。上頭的甜甜圈聖誕樹上則擺放了8顆甜甜圈小點與百變怪造型甜甜圈，最後灑上糖粉，完整呈現出可愛的甜甜圈聖誕樹造型！

今年也推出了三款原創寶可夢聯名周邊，讓你不僅能品嘗美味的甜點，還能將寶可夢周邊帶回家收藏！

https://www.misterdonut.jp/m_menu/new/251105_pokemon_donut/

