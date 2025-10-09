去日光東照宮旅遊時別錯過這些了！日光推薦美食及伴手禮7選(上)

快訊

【撰文:Shinon/ 窩日本】

世界遺產日光東照宮坐落於栃木縣日光市，吸引很多旅客來參拜，除了欣賞精美的傳統建築，當地還有很多美食可以品嚐，也有以特產草莓、腐皮(湯葉)等製作的點心，適合作為伴手禮，來旅遊時不要錯過！

日光必吃美食推薦

1. Sun Field (さんフィールド)

日光著名的特產「湯葉」其實就是腐皮，不同於京都的腐皮，日光的製作方式是在腐皮的中央插入竹籤，然後對折提起，使腐皮間保留豆漿，形成稍厚的雙層結構。

想要品嚐這款當地特產的美味，可以來這家餐廳，他們提供CP值極高的的「湯葉御膳」，可品嘗不同的腐皮料理的滋味。

他們使用日光名店藤屋與海老屋提供的高品質腐皮來烹調，這個「湯葉御膳」雖然全部料理以腐皮製作，但每一道味道口感都不同。料理包括煮腐皮、腐皮卷、腐皮佃煮、腐皮串、腐皮豆渣涼拌物、胡麻豆腐與腐皮、山菜煮物、腐皮清湯、白飯，以及腐皮咖啡凍，可以比較看看喜歡哪一種！

Sun Field (さんフィールド)

地址：日光市下鉢石町818

營業時間：11:00～17:00

2. Cafe Restaurant匠 (カフェレストラン匠)

位於日本有形文化財「日光物產商會」二樓的餐廳，店內有著色彩鮮豔的雕刻與古典的裝飾，可以在懷舊的環境中用餐。

他們西式料理，例如使用日本產牛肉與豬肉製作的漢堡排，烤雞排等。其中以腐皮焗烤特別受歡迎，放了腐皮、蝦子與蘑菇等食材，加入豆漿的奶油風味醬汁濃郁又不膩口，沒想到腐皮做成洋食也很適合！

圖片來源自官網
圖片來源自官網

Cafe Restaurant匠 (カフェレストラン匠)

地址：栃木県日光市上鉢石町1024

營業時間：11:00 – 17:30

3. 本宮Cafe (本宮カフェ)

這是位於前往日光東照宮、世界遺産區入口附近的咖啡廳，由300年歷史的古民家改建而成，四周被大自然所包圍，有著悠閒且靜謐的氛圍。

圖片來源自tabelog
圖片來源自tabelog

他們提供簡單的輕食、甜點與飲料。招牌料理是蛤蜊巧達湯吐司，選用日光金谷飯店特製的吐司麵包，把熱騰騰的巧達湯倒入鬆軟的吐司中，麵包吸收了濃郁的湯汁，非常美味！不過份量偏大，建議與朋友一起分吃喔！

本宮Cafe (本宮カフェ)

地址：栃木県日光市山内2384

營業時間：10:00 – 18:00

接下來我們將於下集介紹日光的小吃及不可錯過的伴手禮

