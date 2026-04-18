全新「療癒式」體驗！ 東京史努比博物館新企劃「鬆鬆軟軟博物館」正式登場

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

東京史努比博物館在2026年春季推出全新企劃「鬆鬆軟軟博物館 ふかふかミュージアム」~館內提供更多的互動式體驗、拍照區、休閒空間與工作坊活動，全新的「療癒式」體驗空間讓來訪者不只是看展，而是能更深入感受史努比世界的可愛魅力。

在入口處設置了全新的拍照區，角色們彷彿站在柱子上，你可以擁抱史努比與其兄弟姐妹們拍照

「迷你鬆軟公園」是一個療癒的休息空間，你可以躺下閱讀《花生漫畫》（Peanuts）或愜意放鬆，空間設計如同草地般柔軟舒適。

此外，觸感柔軟的牆面裝飾「鬆軟浮雕」也翻新為史努比與其兄弟們的設計。以兄弟姐妹為靈感的「鬆軟椅子」也分布在館內各處，是體驗過程中坐下來休息的理想座位。

隨著「鬆鬆軟軟博物館」的登場，博物館內的體驗型活動也全面升級。例如「史努比毛絨吊飾工作坊」，可選擇不同零件並搭配帶有史努比語錄的愛心吊飾，自由組合創作專屬吊飾。

「史努比徽章」工作坊移動到「迷你鬆軟公園」，可以一邊感受《花生漫畫》的世界，一邊製作徽章。

*所有工作坊無需事前預約，當天可自由參加

來自韓國的自拍拍照機「Photomatic」，可以使用史努比博物館限定的相框拍攝紀念照。相框設計包括6種「鬆鬆軟軟博物館」開幕紀念款與季節限定款。

配合全新企劃，館內的 Browns Store 也推出了新商品，包括兄弟角色的柔軟毛絨玩偶、托特包等雜貨，以及帶有可愛刺繡圖案的貼紙，讓你將鬆鬆軟軟的紀念好物通通帶回家！

更多訊息：https://snoopymuseum.tokyo/s/smt/news/detail/10325?ima=0000

營業時間：平日 10:00~18:00、週末及假日 10:00~19:00

地址：東京都町田市鶴間 3-1-4（南町田 Grandberry Park 內）

交通：東急田園都市線「南町田 Grandberry Park 站」步行 4 分鐘

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