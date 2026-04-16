到東京鐵塔賞夜櫻！TOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIA ~Spring Concerto 2026~ 期間限定光雕秀登場

【撰文:窩日本快訊/窩日本】

點綴東京鐵塔主展望台的夜景，季節限定光雕秀

在夜景中綻放櫻花滿開的「Spring Concerto」！

日本各地迎來櫻花季，想來點不一樣的賞櫻體驗嗎？今年春天就到東京鐵塔欣賞夜櫻與限定光雕秀吧！

東京鐵塔現在起至5月6日為止，舉行春季限定的「TOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIA ~Spring Concerto 2026~ 」活動，地點位在東京鐵塔150公尺高的主展望台2樓北側，以展望台窗外的夜景為背景，將光調秀投影在玻璃上。

光雕秀的故事以「Spring Concerto」為主題，演繹經過漫長寒冷的冬天後，明亮的春日陽光照射進來，萬物逐漸甦醒，森林恢復了生機，盛開的櫻花綻放在你的眼前，與東京璀璨的都市夜景交織成一幅令人難忘的美麗景致。

今年同樣由 CANDLE JUNE 先生製作「SAKURA 蠟燭紀念裝置」，以櫻花造型為核心，結合溫柔的燭光與投影燈光，為主展望台增添溫暖的氛圍。

此外，也導入了雷射光與圖案燈（Gobo Light），像是春天飛舞飄落的櫻花，夏天滿天的星空點點，光的粒子在整個空間中飄舞，營造出夢幻般的效果。

光雕秀一場約3分10秒，為了讓大家更深入體驗春日櫻花，投影結束還有2分鐘的「櫻花攝影時間」，可同時捕捉染上櫻花色彩的東京夜景，接著會有1分鐘的間隔，就會重複播放光雕秀。

活動期間 2026年2月28日～5月6日

活動時間

2月28日～3月22日：18:00～22:50

3月23日～4月26日：18:30～22:50

4月27日～5月6日：18:45～22:50

播放流程 光雕秀（3分10秒） → 櫻花攝影時間（2分鐘） → 間隔（1分鐘）

※播放時間內會重複循環上映

會場 主展望台2樓 北側

費用 僅需支付展望台門票即可觀賞

https://www.tokyotower.co.jp/event/citylightfantasia2026spring/

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