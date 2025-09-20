超巨大皇冠冰淇淋！ 日本鳥取「Cafe MOTHER咖啡廳」 電影風格裝潢超特別、花瓣冰淇淋值得品嘗

位於鳥取縣倉吉市大正町的 Cafe MOTHER，坐落於歷史悠久的白壁町老街中，是一間兼具咖啡與餐酒館風格的特色店家。店內的紅牆設計搭配電影元素風格，絕對讓你一進門竟驚呼連連。重點是菜單也結合電影特色，餐點跟電影都有相關性，最推薦的入門款是超有網美風格的皇冠冰淇淋。超巨大的皇冠冰淇淋和花瓣冰淇淋絕對值得你點來拍照品嘗，很適合夏日午後來這裡坐坐放鬆一下身心靈，消暑又能好好休憩。

Cafe MOTHER 環境介紹

Cafe MOTHER的地理位置算是在白壁町老街外圍，從倉吉站下車後，可以搭乘巴士或計程車前往。我們當天是自駕，附近的7-11有超大停車場可以停，走路一分鐘就到非常方便。

走進 Cafe MOTHER，會先被那一整片鮮明的紅色牆面吸引，搭配牆上電影海報與大螢幕投影，彷彿瞬間置身於電影片場。座椅以復古皮革和色彩鮮明的沙發混搭，燈光柔和卻帶點戲劇張力，像是為每位來訪者打上一盞專屬聚光燈。空間裡的細節也很有巧思，吧台擺設與桌邊擺放的雜誌，營造出宛如歐洲藝術電影院般的氛圍，讓人喝咖啡的同時，也能感受到被電影氛圍包圍的獨特體驗。

座位區也很特別，靠窗區有超級復古的大沙發，另外紅色牆面區則有經典電影《狂人皮耶羅》（Pierrot le fou）的巨幅海報，讓整個空間散發濃濃的歐洲電影氣息。色彩繽紛的椅子錯落在桌邊，黃色、藍色、米色交織出一種活潑卻又懷舊的氛圍；桌上擺放著綠色玻璃瓶與復古檯燈，柔和的光影把場景渲染得宛如一幕幕電影畫面。整體環境既大膽又充滿藝術感，讓人不僅僅是坐下喝咖啡，更像是走進了一個專為觀眾打造的電影夢境。

牆面上掛滿了濃濃電影氛圍的小巧思：有巴黎經典街景照，也有《艾蜜莉的異想世界》的人物肖像與小道具，甚至還擺上一個寫著場記板的裝飾，把空間妝點得像是一個迷你電影博物館。復古的相框與鮮紅色背景形成鮮明對比，每一幅小畫都像是在講述不同片段的故事。

如果是電影迷真的會很喜歡這裡每一個佈置，桌上甚至還有電影投射，白天陽光照進來時店裡明亮耀眼，是非常棒的咖啡廳空間，晚上搖身一變則是絢麗的餐酒館，真心覺得這裡無論是白天還是晚上來都非常適合，有不同的氛圍。

Cafe MOTHER 菜單

真心佩服老闆的創意，菜單的設計也脫離不了電影，結合電影元素所推出了菜單內容包羅萬象，而且每一道菜的取名都跟電影有關，有時間的話真的可以坐下來好好品嘗一下。

Cafe MOTHER 冰淇淋介紹

皇冠冰淇淋

Cafe MOTHER 最廣為人知的招牌非那款造型浮誇的皇冠冰淇淋莫屬，用紅寶石巧克力和香濃牛乳霜淇淋組成的皇冠冰淇淋，真的可以說是我吃過的超浮誇冰淇淋造型前三名的。千萬不要小看這支皇冠冰淇淋，拿在手上非常有份量感，老闆紮紮實實的用料我覺得很對得起它的價格。

有原味跟紅寶石2種口味可以選擇，真心建議要2-3個人吃一支，不然你可能吃完會有一個月不想再吃霜淇淋的感覺。我是覺得2種口味沒有太大差別，顏色上當然粉色更吸睛，口味是紅寶石巧克力。

花瓣冰淇淋

花瓣冰淇淋真心覺得是網美霜淇淋代表，粉紅色跟白色分層，粉紅色是紅寶石巧克力、白色則是大山牛乳，吃起來的口味清爽不會膩，滿推薦可以點這種綜合口味比較不會太膩口。當然拍照起來也絕對是ig打卡的亮點，來都來的一定要拍個吸眼球的照片，重點是霜淇淋本身也好吃，只是熱量負擔稍微大一點，但美食當前體重就先擺一邊了。

Cafe MOTHER 用餐心得

cafe Mother就像一段電影中的迷人畫面：它的地點選得恰到好處，讓你在歷史街區一探究竟；它的裝潢與氛圍如此用心，彷彿身處電影場景；而那夢幻浮誇的皇冠冰淇淋，更是一場視覺與味覺的雙重驚喜。無論你是電影迷、甜點控，還是尋求獨特咖啡體驗的旅人，這裡都值得你為之一去、為之停留。

Cafe MOTHER

營業時間：11:30-00:00 (星期一休)

電話：+81 858-22-0777

地址：鳥取県倉吉市大正町1075 マンションプリモス1F

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

