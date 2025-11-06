麻辣香一次到位！ 高雄左營「大宅門干鍋鴨頭」廣受好評 特色美味干鍋料理 家人朋友聚餐首選

大家有吃過干鍋鴨頭嗎？我個人還真的沒吃過，今天帶家人來試試看這家位於左營的「大宅門干鍋鴨頭」，聽說開業以來廣受好評，主打中式料理，也有新台式料理和日式風味菜可以選擇，必點的招牌干鍋料理鮮香麻辣，是愛吃辣饕客的天堂，也是家人、朋友聚餐的好選擇，今天除了來首度品嚐他們的招牌，也要來試試看他們幾道經典料理，一起來看看都有些什麼樣的美味吧！

大宅門干鍋鴨頭

大宅門干鍋鴨頭最早可追溯到 2006年6月28日，當時大宅門集團在石家莊舉辦「大宅門私家養生菜美食節創新菜品大賽」。料理長靈感大發，將 粵菜的滷香、魯菜的醬香、川菜的麻香 融合一體，創作出一道色澤鮮亮、肉質軟嫩、香氣多層次的 干鍋鴨頭，品嚐後驚豔不已，便成為大宅門的代表作，並開設了如今的高雄左營店。

交通資訊

餐廳位於左營自由路商圈一帶，捷運巨蛋站步行10分鐘內可達，相當方便。店家斜對面還有附設兩處停車場，開車族也不用煩惱在市區找不到停車位。

用餐環境

一進門就可以看到一門透明玻璃魚缸，店面不算大，但環境舒適，以 4人桌 為主，十分適合小家庭或朋友聚餐，裝潢走 中式古典風，又帶有溫馨的氣息，有種回到老宅院用餐的氛圍，搭配熱呼呼的干鍋與經典中式料理，更增添了幾分人情味。

透明玻璃魚缸，從這邊看店內很有意思。

每桌都有間隔，座位大且舒適，樓上也有更大的桌型，另外也有私人包廂可以使用哦！

每桌都有一壺酸梅湯，喝起來冰涼順口，很好喝耶！

菜單

菜單圖文並茂，選擇多樣化，以中式料理為主，搭配部分的新台菜和日式料理，雖然說主打麻辣口味的料理，但也有不少不辣的料理，我每一樣都很想吃吃看，所以又陷入了選擇障礙。

如果有選擇困難的朋友，不妨也可以直接選他們推薦的多人組合餐，一次幫大家配好最方便。

餐點介紹

點完之後餐點陸續上桌，其實料理的速度還蠻快的，而且每一樣都有精緻擺盤，拍起來很好看，有幾道料理是我從來沒看過的，接下來就帶大家來品嚐看看。

涼拌剁椒海蜇頭

第一道開胃前菜「涼拌剁椒海蜇頭」我就沒看過了，晶瑩剔透的海蜇頭搭配雲耳、鵪鶉蛋，並拌入剁椒醬，一入口先是爽脆彈牙，接著剁椒的微辣便開始刺激味蕾，酸辣鹹香相互交織，讓人食欲大開，好有意思的一道料理呀！

藤椒杏鮑菇

接著是「藤椒杏鮑菇」，切成塊狀適口，口感Q彈勁，藤椒的獨特香氣並帶有麻香，咬下去時帶有汁水，並有一點微微的辣度，不會過嗆，也是很開胃的一道料理。

上海熏魚

「上海熏魚」一上桌就能聞到淡淡的香氣，小魚先炸至金黃酥脆，再裹上特製醬汁，口感極好，就像餅乾一樣，感覺適合當成下酒小菜，也能搭配白飯享用。

紫蘇蝦餅

這道「紫蘇蝦餅」與過去我所吃過的蝦餅不同，特別用紫蘇葉包裹蝦泥下鍋油炸，入口時外層酥脆，裡頭則滿是鮮甜蝦肉，夾在中間的紫蘇葉，清香在嘴裡釋放，讓整體風味多了一份層次感，且吃起來不油膩，很適合女性顧客品嚐。

可以看到紫蘇葉夾在中間，包裹著滿滿蝦肉，非常特別。

上海經典紅燒肉

「上海經典紅燒肉」是這裡推薦的料理之一，紅燒肉燉到油亮透徹，肥瘦分明，入口軟嫩而不膩，醬汁帶著濃厚的香甜味，鹹中帶甘，超級下飯，我一塊就可以配一碗飯了呢！

紅燒肉近拍就像故宮國寶一樣美，而且又好吃。

京醬肉絲

我個人是「京醬肉絲」的愛好者，濃郁醬香的肉絲，並搭配著一盤餅皮上桌，吃法類似北京烤鴨，將肉絲與蔥絲一同包進餅皮裡，口感層次豐富，鹹香濃郁卻不會過重，讓人忍不住一卷接著一卷。

餅皮中和了京醬的鹹度，吃起來味道剛剛好。

京醬肉絲也可以搭配白飯享用，又是一道下飯好料理。

金沙中卷

這應該是我看過最濃郁的「金沙中卷」，中卷炸得恰到好處，一咬即開，外層裹滿金黃蛋黃沙，香氣濃厚，每一口都能吃到金沙的鹹香與中卷的鮮甜，口感也兼具酥脆與軟嫩，我家人非常喜歡這道呢！

銀絲卷

「銀絲卷」外皮金黃微酥，裡面綿軟帶甜，單吃就很不錯，沾煉乳後品嚐味道更香濃，是小朋友的最愛。

脆皮孜然洋芋

這道「脆皮孜然洋芋」是店家剛好有在做活動的入會禮，是炸過的楔型薯塊裹滿孜然醬，吃起來香氣十足，又帶有辣感，沒想到可以這麼搭，我好喜歡這道，馬上就吃光了，很想再點一盤來吃呢！

干鍋鴨頭

店內鎮店之寶「干鍋鴨頭」登場，一大鍋中滿滿的鴨頭堆疊，視覺相當震撼，還可依個人口味調整辣度，鴨頭先經過秘料醃漬，再選用紅辣椒、花椒、八角、藥材滷製入味，最後加入薑蔥蒜爆炒，整鍋香氣四溢，令人食指大動。

第一次品嚐，意外的覺得還不錯耶！鴨肉鮮嫩中又帶有嚼勁，結合麻香、辣香、滷香的層層交織，口味棒極了，我爸媽都吃得很開心，我也增加了一次特別的美食體驗。

龍鳳高湯鍋

干鍋鴨頭吃到一半後，店員會將鴨頭夾起，保留干鍋鍋底的油，並加入龍鳳高湯，選用豬龍骨與縫爪熬煮，湯底呈乳白色，喝起來香醇濃郁又帶點清甜，搭配新鮮高麗菜下鍋，將原本的麻辣滷香中和後，變成另一種溫潤的風味，喝起來暖胃又爽口。

真的非常好喝，建議食量大的朋友可以點一堆火鍋料來加又可以再吃一波，吃不完的話也可以打包回家。

九宮格雜炊

店家最近在主打「九宮格雜炊」，通常這種精華鍋做雜炊是最好吃了，那當然一定要吃吃看，一上桌有9道的配料，並附上一碗白飯，可以根據個人口味自由搭配享用，也可以請店員協助製作哦！

將白飯、小菜倒入吸滿精華的湯底裡中慢慢熬煮，味道濃縮之後成為了粥品，軟綿的粥中帶著辣香、蒜香、滷香，簡直就是將整鍋的精華鎖進這一碗。

最後這道雜炊真的相當有創意又美味，推薦大家一定要點來品嚐看看。

甜點

飯後居然還有甜點「雞蛋布丁」，吃起來簡單清爽還不錯。

這次來首度品嚐「大宅門干鍋鴨頭」，不愧是廣受大家好評的名店，真的很好吃，而且服務人員也相當親切，用餐的氣氛很不錯。從前菜、經典料理到招牌干鍋，處處展現出中式料理的精緻與巧思。尤其是主打的干鍋鴨頭，麻辣與滷香的完美交織，讓人相當過癮！如果你也喜愛吃辣、更喜歡聚餐時桌上滿滿菜餚的豐盛感，這裡絕對值得您來試試看哦！

地址：高雄市左營區自由二路338號

時間：11：00～14：00／17：00～21：30

電話：(07)556-4078

交通：捷運「巨蛋站」下車步行10分鐘

官網：https://www.dazhaimen.com.tw/

文章來源：阿捷的打飯班 FB：阿捷的打飯班 旅遊&美食分享

