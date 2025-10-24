把握秋末好時光！北海道「道路休息站」必吃美食5選

快訊

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】北海道此時正值紅葉最美的時節，漫山楓紅與金黃銀杏交織出絢爛秋色，而山區高地也開始飄下今年第一場雪。這段從秋入冬的轉換期，是自駕旅行最迷人的時刻。而在駕車途中，「道の駅（道路休息站）」不只是休息補給點，更是挖掘在地美味的祕密基地。本次特別精選5處必吃美食，從拉麵咖哩到海鮮丼，讓旅人邊開邊吃、邊玩邊飽，體驗北海道最道地的風土滋味。

北海道函館的五稜郭公園也即將進入秋季。　圖：Photo AC／來源
花之路惠庭（道の駅花 ロードえにわ）

▲「粉雪豬炙燒培根咖哩」1380日圓。　圖：Recruit／提供
▲「粉雪豬炙燒培根咖哩」1380日圓。　圖：Recruit／提供

招牌粉雪豬炙燒培根咖哩使用惠庭市放牧豬「粉雪豬」的厚切培根，搭配香料濃郁的蔬菜咖哩，一口下去充滿豬脂香氣與辛香層次。惠庭市距離新千歲機場約25分鐘，相當好抵達。附近還有可享受雙泉質湯池、岩盤浴與三溫暖等溫泉設施，是美食＋泡湯的完美行程。

月形休息站（道の駅 275つきがた）

▲「鐵丸咖哩」1200日圓。　圖：Recruit／提供
▲「鐵丸咖哩」1200日圓。　圖：Recruit／提供

月形町距離札幌約一小時車程，休息站的鐵丸咖哩以竹炭麵包粉製成的黑色可樂餅與洋蔥圈，靈感來自月形監獄的鐵球與腳鐐造型，創意十足。別忘了還可以順手帶上使用在地大豆「雪穗（ユキホマレ）」製成的人氣伴手禮「圓滾滾納豆」，口感鬆軟香氣濃郁。

美瑛丘之藏（道の駅 びえい「丘のくら」）

▲「玉米奶油拉麵」1300日圓。　圖：Recruit／提供
▲「玉米奶油拉麵」1300日圓。　圖：Recruit／提供

美瑛位在道央，距離旭川市約30分鐘。休息站的玉米奶油拉麵是使用整根美瑛產甜玉米的旭川風醬油拉麵，濃郁奶油香與甜玉米完美融合，無論大人小孩都愛。館內還有販售以稀有「朱鞠（しゅまり）」小豆製成的「丘之町紅豆奶油醬」，是甜點控必買伴手禮。

鹿部間歇泉公園（道の駅 しかべ間歇泉公園）

▲「海鮮丼」700日圓。　圖：Recruit／提供
▲「海鮮丼」700日圓。　圖：Recruit／提供

鹿部町位在道南，距離函館約一小時車程。其海鮮丼每日限定20份，是由鹿部漁港每日直送的新鮮漁獲組成的豪華丼飯，食材依漁況變化，每次都有驚喜。飽餐後可開車前往附近溫泉區，享受露天浴池與芬蘭式三溫暖，療癒一整天的自駕旅程。

音更 夏空故鄉（道の駅 おとふけ なつぞらのふる里）

▲「夏空漢堡」600日圓。　圖：Recruit／提供
▲「夏空漢堡」600日圓。　圖：Recruit／提供

音更町位在道東，距離帶廣市中心僅約15分鐘。夏空漢堡榮登《北海道Jalan》2025年度道路休息站綜合排名第一名！以音更町在地牛肉「e-Beef」與紫洋蔥醃片製成，份量十足又不膩口。旁邊的「夏空市場」販售新鮮蔬菜與特產，更是採買伴手的好地方。

