走進苗栗耶誕城 來場光、雪與音樂交織的浪漫旅程

【旅奇傳媒/記者謝旻蒨報導】冬季的苗栗有2種截然不同卻同樣迷人的風景，一種是在城市中璀璨耀眼的耶誕光影，另一種則是深山裡熱氣升騰的泰安溫泉。從城鎮到山林、從雪光到暖湯，苗栗處處是精采，邀旅人們一同解鎖苗栗最閃亮、最溫暖的雙重體驗，打開冬季旅遊的全新篇章。

▲延伸苗栗 IP「貓裏喵」，打造童話風格的雪國小鎮，融合地方特色與節慶趣味，在雪景與光影交織中感受溫暖與歡樂。 圖：苗栗縣政府／提供

泰安幸福湯泉ｘ竹林秘境ｘ原鄉文化 來場療癒身心之旅

每年冬季，耶誕節絕對是最受期待的節慶之一。為提供旅客豐富多元的苗栗特色亮點，苗栗縣政府特別透過光影、音樂與雪景交織，以「Chill 雪奇遇」為題，規劃「2025苗栗耶誕城」活動，不僅結合大型耶誕樹、主題燈飾與創意光環境設計，更帶入在地人氣 IP「貓裏喵」，營造出歡樂、繽紛、浪漫的節慶氛圍，打造屬於苗栗的冬季奇幻夜。

同時，期盼藉由此次耶誕城的意象，展現出苗栗文化魅力與城市特色，提升冬季旅遊品牌形象，讓旅客一起尋找「苗栗最亮的耶誕奇遇」，成為旅人心中冬夜最溫暖的記憶。

▲以「馴鹿穿越雪原」重現耶誕雪夜中馴鹿馱著祝福前行的景象。金色燈光映照草地，營造靜謐又溫暖的冬夜意境。 圖：苗栗縣政府／提供

苗栗泰安 四季亮點不間斷

走進苗栗泰安，感受山林的懷抱與溫泉的溫度。這裡擁有百年歷史的「泰安溫泉」，以豐沛溫潤、乳白透明的弱鹼性碳酸泉聞名，被譽為能讓肌膚滑嫩放鬆的「美人湯」。同時在2024∼2025年交通部觀光署「台灣好湯－金泉獎」評選中，泰安溫泉更一舉奪下「十泉十美獎」最高榮耀，並獲選「5大旅遊推薦好湯獎」、「5大友善好湯獎（優等）」及「5大優質服務好湯獎（優等）」共4項大獎，堪稱台灣溫泉界的耀眼之星。

▲冬季旅遊，在泰安可享受溫泉。 圖：苗栗縣政府／提供

除了溫泉外，縣府亦與雪霸國家公園管理處、林業保育署新竹分署、泰安鄉公所及各大觀光協會攜手合作，積極推動泰安多元旅遊。每年「泉柿原味」行銷活動、「泰安原鄉秘境馬拉松」等活動，吸引無數海內外旅客走入泰安，體驗迷人的好山好水。

泉質療癒ｘ山林相伴 體驗泰安最溫暖的魅力

泰安溫泉位於錦水村汶水溪上游，當地擁有多間溫泉飯店、湯屋環繞，保留原始純樸的氛圍，無論是戶外大眾湯池欣賞青山綠林，或是享受藥浴池、氣泡池、三溫暖與芳療服務，都能在此讓身心獲得深層放鬆。另外也還有半露天湯屋，能讓家人、好友、情侶同遊，享受一邊泡湯一邊賞景的愜意幸福。

部落文化ｘ竹林秘境 探訪泰安原鄉風情

沿著苗62線前往泰安，除了必訪「清安豆腐街」，品嚐滑嫩豆腐料理；前往「泰雅原住民文化產業區」，走進文物館、親子公園與溫泉蛋體驗區外，再深入山中還有泰安南3村－梅園、象鼻、士林等部落，能感受泰雅文化與古道遺跡。其中，最受歡迎的「象鼻古道」，漫步其中，即可欣賞壯闊的大安溪谷與山巒景致；「烏嘎彥竹林秘境」則以幽靜竹林，成為旅客不可錯過的打卡熱點。

▲烏嘎彥竹林秘境。 圖：苗栗縣政府／提供

雪見遊憩區ｘ壯麗聖稜線 感受雪季浪漫

從象鼻部落前往梅園村，就可以來到「雪見遊憩區」，這裡海拔介於700∼2,200公尺，有絕佳視野可眺望雪山、大霸尖山、小霸尖山等雄偉「聖稜線」。冬季還有機會看到白雪覆頂的壯麗景色，因而得名「雪見」。園區內古道、砲臺、天然林相豐富，是深度自然體驗與運動健行的最佳目的地。

