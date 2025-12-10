曼谷「2025 奇幻慶典」橫跨五大地標同步啟動 「泡泡瑪特城市樂園」閃耀登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】在今年的節慶季，ONESIAM 集團誠摯邀請全球旅客及家庭親臨泰國曼谷，參與年度矚目的「2025奇幻慶典」，這是一場橫跨曼谷五大經典體驗勝地的全城節慶活動。活動將於2025年12月持續至2026年1月，將沉浸式藝術裝置、創意展覽、現場表演、親子遊樂與地標級的河畔壯觀景致融為一體，打造一場貫穿全城的節日奇幻旅程，並在昭披耶河畔舉行壯麗的年末倒數活動作為完美壓軸。

▲走訪五大商場，一同沉浸於充滿歡樂的親子活動與節慶體驗。 圖：Media OutReach Newswire／提供

本次慶典活動遍佈曼谷五大人氣熱點，其中包括「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）與「暹羅中心」（Siam Center）的創意主題展演、「暹羅探索」（Siam Discovery）的世界級遊樂體驗、「暹羅天地」（ICONSIAM）的絢麗河岸燈光匯演，以及「曼谷暹羅品牌折扣購物中心」（Siam Premium Outlets Bangkok）的節日購物樂趣。每個地點均展現對節日的獨特演繹，聯手為不同年齡層的訪客打造一段難忘的節慶旅程。

在「暹羅百麗宮」，節慶季將隨著「泡泡瑪特城市樂園」（POP LAND）獨家活動登陸泰國，把歡騰氣氛推向高峰，這也是該人氣品牌首次走出中國。賓客可親臨「POP LAND CASTLE」，與五公尺高的 MOKOKO 及人氣角色 Molly、Skullpanda、Hirono 展開沉浸式探索之旅，為家庭與藝術玩具迷帶來歡樂體驗。活動設有充滿幻想色彩的「POP LAND 聖誕樹」，這是泰國首棵以限定藝術玩具裝飾的節慶聖誕樹，以及充滿角色彩蛋驚喜的「POP LAND CASCADE」奇幻隧道。節日亮點還包括「神秘奇境聖誕樹」，這座壯觀的節日裝置以魔法裝飾與燈光效果，勢必成為場內矚目焦點。

除了節慶裝置外，「暹羅百麗宮」亦隆重推出一系列全新重點設施，包括全新美食娛樂專區 EATELIER，雲集逾700間國際餐廳，呈獻多元地道美饌、星級名廚聯乘菜單及沉浸式餐飲體驗。全新登場的「未來夢都」（NEXTOPIA），作為未來世界與可持續體驗的原型，邀請全家大小進入一個趣味盎然的景點，寓學習於娛樂。透過互動裝置與故事導向，啟發訪客投入簡單卻深具意義的積極行動，愛護地球並為自己帶來正向回饋。壓軸登場的是 MELAND，為中國以外首個世界級室內主題樂園，為兒童與家庭帶來精彩刺激的室內遊樂體驗。節慶期間更有一系列來自歐洲的國際級表演節目，為活動添上繽紛色彩，並將於12/31舉行盛大跨年倒數盛會。

在「暹羅中心」，節日氣氛將透過藝術與趣味的創意方式展現，重新詮釋泰國的文化魅力。場內焦點是由泰國塗鴉藝術家 REDMUUK 親手創作、結合傳統與當代風格的「泰國藝術聖誕樹」，配合商場內多項互動節慶活動，為訪客帶來難忘體驗。為節日增添歡樂氣氛的，還包括「POP LAND」泰國獨家節慶活動的延伸內容，包括 POPSICLE 冰淇淋咖啡廳，展出高達 2.5 公尺的 LABUBU 角色，並供應泰國限定的特製雪條口味，以及「POP SLIDE」巨型粉紅波波池滑梯，以及趣味遊戲「尋找 Mokoko」，為家庭締造完美打卡時光。追求寧靜節日氣氛的顧客亦可到訪優雅的 PAÑPURI Luminous House 快閃店，探索2026年度限量香氛系列，包括靜謐之焰（Silent Flame）、金色琥珀（Golden Ember）及晨曦之光（Luminous Dawn），精選禮品僅限暹羅中心獨家發售。

「暹羅探索」化身為創意殿堂，透過沉浸式的「2025暹羅探索奇幻慶典」為主體，展開一場匯聚無限創意與送禮心意的節慶旅程。活動亮點為「動感萬花筒聖誕樹」，以「宇宙光影的摺紙藝術」為設計概念，糅合藝術與科技元素，成就極具視覺衝擊力的節日主景。賓客可參加精心策劃的工作坊，並透過「奇幻精選送禮專區」探索個人化禮品，於節日期間創造富有意義的自我表達時刻。場內亦化身為創意平台，讓訪客與創作者互動，欣賞期間限定展覽，並探索以創意與個性為主軸的送禮靈感。

「暹羅天地」將河岸打造成曼谷年終節慶的核心地帶，首先登場的是「曼谷幻彩」全城燈光匯演，沿昭披耶河展開璀璨的光影之旅，將整條河岸幻化為壯麗奪目、波光粼粼的光影畫布。緊接登場的是「2025昭披耶河奇觀：暹羅之光，民族之母」活動，透過聞名遐邇的「泰國經典光影交響曲」，揉合泰國傳統與國際旋律，運用巨型投影與同步燈光講述泰國的傳承與未來。每晚18:55、19:55及20:55更設有多媒體水舞匯演，帶來動感噴泉與光影效果，點亮整個河岸。慶典將隨著「2026 暹羅天地驚艷泰國跨年倒數：全球現象級慶典盡在暹羅天地」將曼谷跨年推至國際級水平，這是一場匯聚無人機與煙火奇觀的環保級 4D 空中匯演，結合國際巨星 Mark Tuan 及多位泰國頂尖藝人震撼獻演，連續五晚為曼谷河岸帶來不間斷的娛樂盛會。

節慶路線最後一站來到「曼谷暹羅品牌折扣購物中心」，場內準備一系列節日限定活動，包括拍照打卡區、泰式傳統香氛：泰式香包DIY手作坊，以及符合消費門檻即可獲贈的泰國傳統甜點，讓這個地點成為節日購物期間放鬆休憩的理想之選。

為提升每一場節慶體驗，國際旅客可透過「ONESIAM 全球遊客卡」尊享獨家獎勵，此卡堪稱到訪曼谷必備的優惠禮遇之選。持卡人凡於餐飲、購物及參與商場內指定活動累積消費滿3,000泰銖，即可兌換暹羅禮品卡、ICONCRAFT x ARTSTORY by Autistic Thai 限量紀念品、品牌禮品特別套裝等禮遇。即日至12/15，消費滿16,000泰銖更可額外獲贈 Blue by Alain Ducasse 價值250泰銖的餐飲禮品卡。如欲了解活動詳情及遊客專屬卡登記，可瀏覽活動網站。

在這個節慶季，讓 ONESIAM 為您和家人打造一個充滿藝術、燈光、創意、表演、奇趣體驗及尊貴禮遇，締造一生難忘的珍貴回憶。

