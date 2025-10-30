快訊

韓國機票下殺850元起 易斯達航空線上旅展熱烈開跑

易斯達航空推線上旅展，即日起至11/14 22:00止，機票最低850元起。　圖：易斯達航空／提供
易斯達航空推線上旅展，即日起至11/14 22:00止，機票最低850元起。　圖：易斯達航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台最大旅展將於11/7-11/10在台北南港展覽館一館盛大登場，易斯達航空（Eastar Jet）同步推出超值線上旅展優惠，韓國機票最低只要850元起，讓旅客輕鬆飛韓國、享受冬季旅行！

易斯達航空線上旅展優惠活動自2025/10/27 10:00-11/14 22:00止，適用出發期間為2025/10/27-2026/03/29。

▲11/07-11/08也將於台北南港展覽館台北旅展期間設攤，將有抽獎活動好禮大放送。　圖：易斯達航空／提供
▲11/07-11/08也將於台北南港展覽館台北旅展期間設攤，將有抽獎活動好禮大放送。　圖：易斯達航空／提供

本次促銷航線如下：

・桃園－仁川／松山－金浦／桃園－釜山：票價 TWD 1,000 起

・桃園－清州／桃園－濟州：票價 TWD 850 起

　（以上票價皆為單程未稅，限台灣出發）

計畫前往韓國享受秋冬浪漫旅遊的旅客絕對不能錯過這波超殺優惠！凡欲搶購優惠機票者，須先登入「易斯達航空」官網會員帳號進行購票；尚未註冊的旅客可提前加入會員，於活動開跑時即刻搶票！

此外，易斯達航空將於11/07、11/08在台北南港展覽館一館設立攤位，現場將舉辦抽獎活動，邀請一同參與同樂，有機會獲得飛機模型等精美好禮！

