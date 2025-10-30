韓國機票下殺850元起 易斯達航空線上旅展熱烈開跑

無論是2023年或是2024年，台灣人到韓國旅行的敘事，彷彿總是重複著同一套路線，到首爾購物、釜山看櫻花和海景、濟州追逐韓劇拍攝景點的浪漫。至於我自己，拜今年主持了緯來電視台的「溫來趣韓國打卡」的文化旅遊節目之賜，才有機會好好的重新用不同的角度看韓國。也意外發現，韓國還有好多被我們輕忽的旅遊景點。其中，最大的旅遊遺珠，則莫過於是「仁川」了！

2025-10-25 10:00