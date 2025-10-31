日本旅遊安全提醒：秋冬山林旅遊 請注意！熊出沒 北海道、東北地區目擊地圖總整理

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】日本近來「熊出沒」頻繁，日本環境省統計截至2025年10月底，全國已有10人因熊襲擊死亡。環境省指出，今年熊類活動範圍明顯擴大，東北、北陸與關東北部等山林地區目擊件數均創新高，進入秋冬旅遊旺季，提醒前往日本山區、郊外賞楓或泡湯的旅客多加注意安全！

亞洲黑熊與棕熊目前已確認分布於全國34個都道府縣，主要集中在北海道、東北、北陸與中部山區。相對而言，九州地區已確認絕滅，東京都與千葉縣幾乎無熊活動，四國地區出沒也相對稀少。

▲在日本旅遊期間應該注意山林間的熊出沒警告牌。 圖：Photo AC／提供

近期在關西地區也傳出觀光地目擊案例。根據日本讀賣電視台報導，京都嵐山一帶於十月下旬連續三天出現疑似熊的身影，距世界遺產天龍寺與渡月橋僅步行約十五分鐘。警方提醒，夜間進入竹林步道或山腳散步時應提高警覺，並避免單獨行動。

環境省也呼籲，旅遊前可先查閱各都道府縣的「熊出沒資訊」專頁，進入山區時攜帶「熊鈴」或熊噴霧，並在天色昏暗時盡量避免靠近山林。若不幸在野外遭遇熊，應保持冷靜、避免直視牠的眼睛，並緩慢後退。

雖然多數觀光景點仍屬安全，但日本當局提醒，「熊出沒」有擴大至低海拔區域的趨勢。出發前多關心當地警示資訊與路線安全，便能安心享受秋冬美景與自然旅程。

DATA／北海道與東北及各縣市「熊出沒地圖」

