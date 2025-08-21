首爾這樣住從早嗨到晚！「弘大」人氣飯店、平價民宿推薦

【FunTime小編群】弘大是是許多人購物、住宿的第一選擇，在眾多的選擇當中，卻不知從何挑選？今天小編就來介紹幾間好評的弘大住宿，方便的地理位置，不管是要搭乘地鐵還是到商圈購物，都超方便！

快速導覽｜弘大住宿地圖

第一次去首爾自由行住哪裡才方便呢？小編絕對會大力推薦喜歡活潑自由的氛圍，想感受夜生活的旅客選擇弘大住宿！這裡鄰近弘益大學，有很多酒吧、夜店和表演，以及獨立設計品牌、咖啡廳等特色商店。同時在交通上也有很強的優勢，不僅搭乘搭乘機場快捷能直達機場，還可以連接地鐵2號線，無論想去哪裡都很方便！

弘大美食、景點推薦：

1.弘大美食

弘大周邊有許多美食，從韓式烤肉、炸雞、咖啡廳等應有盡有，比較有名的像是小豬存錢筒、百年百歲蔘雞湯、豬腳小姐、弘's小章魚、金德厚的牛小腸庫都是值得一試的餐廳。

2.弘大景點

沿著地鐵站走，除了美食小吃之外，也有著名的Red Road、夜店街、延南洞能逛街購物，以及弘益大學、KT&G想像空間等特色景點，住在這裡的話，可以留半天到一天到處走走。

弘大住宿推薦｜地鐵周邊飯店

若是這趟首爾自由行，除了弘大之外，還有安排很多其他地區的景點，那小編會推薦住在弘大地鐵周邊，交通方便會更省時間，不僅從機場可以直達，前往新村、東大門、樂天世界等熱門地區都不用轉乘，即使是明洞也只要轉乘一次，安排行程非常方便！

弘大樂天L7飯店｜地鐵站旁ｘ弘大商圈對面

弘大樂天L7飯店。 圖／agoda

弘大樂天L7飯店。 圖／agoda

弘大樂天L7飯店(L7 Hongdae)是樂天集團旗下的品牌之一，距離弘大地鐵站只要1分鐘路程，對面就是弘大商圈非常熱鬧！酒店設備齊全且房型寬敞，提供的設施有健身房、露天游泳池、遊戲區、酒吧及自助洗衣等，房型部分則是分別有雙人房、三人房及套房，每間客房皆有大片玻璃窗，採光視野超級好！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：地鐵弘大站1號出口步行1分鐘

首爾弘大智選假日旅館｜免費早餐ｘ大創百貨旁

首爾弘大智選假日旅館。 圖／agoda

首爾弘大智選假日旅館。 圖／agoda

首爾弘大智選假日旅館(Holiday Inn Express Seoul Hongdae)位在弘大地鐵站5號出口旁，與AK Shopping mall購物商城相連，隔壁就是7層樓高的Daiso韓國大創百貨，購物起來超級方便！房型部分，首爾弘大智選假日旅館提供雙人房與家庭房，入住即享免費的自助式早餐，有西式、中式還有韓式，豐富選擇讓你吃到飽～

訂房網評價：9/10 (agoda)

交通：地鐵弘大站5號出口步行1分鐘

弘大住宿推薦｜平價弘大民宿

相較於東大門、新村的房價便宜，弘大住宿確實比較貴，建議預算有限的旅客，可以考慮弘大民宿、弘大青年旅館，用台幣一、兩千塊的價格就能住在便利的市區，CP值很高！而且這些飯店乾淨舒適，不會因為省錢就失去住宿品質喔～

巴羅阿托第二飯店｜萬國插座ｘ代訂炸雞

巴羅阿托第二飯店。 圖／agoda

巴羅阿托第二飯店。 圖／agoda

巴羅阿托第二飯店(Hotel Baroato 2nd)使用萬國插座，不用自己帶線和轉接頭，並且多位櫃台人員都會講中文，還能請他們幫忙訂炸雞，即使不會韓文也不用擔心！這裡的位置鬧中取靜，步行10分鐘內可以抵達地鐵站、弘大最熱鬧的街區，周遭有3家便利商店，沿途也有餐廳能覓食。整體色調溫潤柔和，感覺就像在首爾有個家～

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：地鐵弘大站2號出口步行5分鐘

DW設計住宅｜周遭咖啡廳多ｘ平價舒適

DW設計住宅。 圖／booking

DW設計住宅。 圖／booking

DW設計住宅(DW Design Residence)的房間寬敞乾淨，打開2個29吋的行李都綽綽有餘，有提供基本的生活用品和轉接頭，十分貼心！距離地鐵站、巴士站都不遠，前往其他地方很方便，周遭也有特色咖啡廳、餐廳和多家便利商店，生活機能很不錯。唯一的小缺點就沒有電梯，民宿共有三層，帶大型行李的旅客需要斟酌一下，但是價格真的很便宜，所以小編覺得可以忽略不計啦！

訂房網評價：8.3/10 (agoda)

交通：地鐵弘大站2號出口步行6分鐘

弘大住宿推薦｜弘大親子飯店

帶孩子出門總是有很多顧慮，擔心給他人造成麻煩，讓孩子玩得不盡興，自己也沒辦法好好放鬆嗎？選擇住宿時，除了價格上的考量，更重要的是挑選一間評價好的親子飯店！這類型的飯店空間寬敞、可以租借兒童用品、不加床免費入住，以及有兒童遊戲室和泳池。

首爾阿曼提飯店｜鬧中取靜ｘ露天游泳池

首爾阿曼提飯店。 圖／agoda

首爾阿曼提飯店。 圖／agoda

首爾阿曼提飯店(Amanti Hotel Seoul)位在弘大商圈周圍，鄰近弘大地鐵站1號出口，鬧中取靜，夜晚入睡時也不用擔心吵雜聲。飯店風格以商務質感為主軸，公共設施有健身房、頂樓陽台及露天游泳池。客房主要提供雙人房、三人房及家庭房，部分房型則設有浴缸，就算逛整天也能好好放鬆療癒身心～

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：地鐵弘大站1號出口步行9分鐘

延伸閱讀>>【弘大住宿推薦】精選8間地鐵周邊弘大飯店、弘大民宿清單

想知道更多實用首爾旅遊攻略，請看「首爾旅遊全攻略」