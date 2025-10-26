去泰國吃什麼？泰國美食名單一次看，泰奶、冬陰功湯、米粉湯統統必吃

快訊

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
【FunTime小編群】泰國的食物好吃又便宜，種類也是多到數不完，根本是吃貨的天堂阿！不過選擇困難的朋友是不是覺得很苦惱，這麼多好吃的，旅遊的天數又有限，到底要從哪裡開始吃呢！這次FunTime小編來幫你統整泰國那些超級推、不吃回去就會後悔的泰式小吃，跟著吃準沒錯！

泰式炒河粉

泰式料理必吃第一個想到的就是泰式炒河粉了吧！跟越南炒河粉不一樣的地方在，泰式炒河粉口味較偏甜，在泰國大部分的泰式料理餐廳都會賣，不用擔心吃不到，而且小編覺得泰國的泰式炒河粉真的隨便炒都好好吃哦～有些還有附超大隻蝦子，吃起來超級滿足！想不到要吃什麼直接點炒河粉就對了！

曼谷推薦店家：Pad Thai Mae Thong Bai、Baan Phadthai、Thip Samai Pad Thai

泰式米粉湯

泰國米粉湯其實是當地最受歡迎的庶民小吃，通常泰國人會當成早餐來吃，街邊小店隨處可見，每家都有不一樣的風味。而說到米粉湯小編不能不提到這家50多年的在地米粉店「榮泰米粉湯」，便宜一碗就能吃飽飽，也曾經獲得米其林必比登美食推介，是許多人到泰國必定會去點一碗的道地米粉湯。

★曼谷推薦店家：榮泰米粉湯、Nai Ngiab

泰國船麵

船麵的泰文名字翻譯就是船上賣的麵，通常一碗都是小小碗一份，很便宜但幾口就能吃完，所以在船麵的店看到有人一次吃好幾碗都是正常的哦！船麵這樣常見的泰國小吃也是每家店都會有不同的作法，但比較常看到的作法都是深色的湯汁搭配麵條和一些小配料，其實有一點像台灣的粿仔。吃船麵的時候不妨點點看泰國獨有的炸豬皮配著吃，吃起來超級搭的！

★曼谷推薦店家：Boat Noodle Alley、PAYAK NOODLE BOAT、Rua Thong Noodle

青木瓜沙拉

泰國餐桌上絕對少不了的涼拌菜，最常見的就是青木瓜沙拉或海鮮，搭配獨有醬汁拌在一起，清爽的口感超級適合來開胃菜的！也是一道泰式餐廳必點的菜色之一。

★曼谷推薦店家：Somtam Nua

泰式海南雞飯

泰國好吃的海南雞飯到處有，每一家都有自己的獨特醬汁，吃起來會有不同的感覺，例如遊客最愛的水門紅大哥海南雞飯或是泰國本地人很愛的成友海南雞飯，都是可以去嘗試看看的店。鮮嫩的海南雞搭配粒粒分明的白飯，再加上店家自己熬製的雞湯，吃完絕對讚不絕口！

★曼谷推薦店家：興興海南雞飯、拉姐海南雞飯

炸鱸魚

整隻鱸魚下去炸再淋上魚露，也是泰國非常經典的料理之一，酥酥的口感，讓魚的腥味不會這麼重，再加上魚露提味，讓炸鱸魚不會顯得單調，炎熱的天氣吃真的非常的清爽哦！

★曼谷推薦店家：Iron Pan

FunTime旅遊比價

