台中除了市區還有這裡！豐原、大甲、后里隱藏美食清單

【FunTime小編群】台中真的不只市區熱鬧，像豐原、后里、大甲這些地方，才是藏著超多在地美食的寶藏地區啊～不管你是搭火車來豐原吃廟東夜市、去后里麗寶樂園放風順便買宵夜，還是專程跑到大甲鎮瀾宮拜拜、吃芋頭冰，這幾區的平價小吃、人氣老店統統不能錯過！ 這篇就由 FunTime 小編親自踩點，從銅板價的傳統小吃到隱藏版排隊名店，海線山線通通包，還會附上地址、營業時間和小編推薦的必吃品項，不管你是開車、搭火車或騎車來，都能輕鬆吃遍！

北屯美食推薦

柴火–火燄烤鴨館 松竹店

台中也有櫻桃鴨、桌邊火焰片鴨秀

柴火–火燄烤鴨館 松竹店。 圖／FunTime小編群

如果有和小編一樣無肉不歡的朋友來到北屯，強烈建議安排到柴火–火燄烤鴨館用餐，他們的烤鴨是採用北京烤鴨名店「全聚德」的技法、選用皮厚且油脂豐富的宜蘭櫻桃鴨，並使用獨家打造的北京式磚窯，再以龍眼木燻烤而成的道地口味，更特別的是會有桌邊火焰片鴨秀，火大到把小編和友人都嚇了一跳，非常壯觀！烤鴨皮脆、肉嫩令人一口接一口地根本停不下來，而且烤鴨非常大、加上2道鴨架料理真的完全吃不完，CP值超高，一定要列入台中必吃美食清單中！

小編小提醒：烤鴨和鍋物皆需事先預定喔！

推薦品項：櫻桃片皮鴨（含2道鴨架料理）1280元

地址：台中市北屯區松竹路三段26號

營業時間：11:30-22:00

老向的店

人氣不敗的北方麵食小館

老向的店。 圖／IG, i8p14y

台中以前流傳一句話：「穿在天津，吃在北平」，代表著這兩條路在衣食上的重要性。如今天津路的服飾業已經不如以往，但是北平路的美食地位在台中人心中還是有一席之地！而老向的店，就是最具代表性的一家麵店，每天都是大排長龍，跟著人群走準沒錯！老向的招牌是清蒸鴨腿麵，每日限量供應，想吃還真是一碗難求！彈嫩的鴨腿肉和鮮甜的清湯，再一口細麵下肚，完美詮釋了人不可貌相，看起來平凡無奇的鴨腿麵可是非同凡響！因為十分熱賣，也有很多人會退而求其次選擇鴨胸麵，雖然肉質口感不太一樣，但同樣鮮美甘甜！

推薦品項：清蒸鴨腿麵115元

豐原美食推薦

粥狂創意海鮮粥品

超值到痛風也甘願，海鮮放好放滿！

粥狂創意海鮮粥品。 圖／IG, lilaxtaiwan

位在豐原向陽路的這間粥狂，絕對是在地人和老饕都大力推薦的浮誇系美食代表！店如其名，「粥狂」就是要給你滿到看不到粥的狂派海鮮粥！不論是視覺還是味覺，都讓人大呼過癮。 招牌「蛋蟹粥」直接放上一整隻螃蟹，再加上鮮蝦、花枝、文蛤、鮮蚵等豐富海鮮，鋪得滿滿當當，幾乎連粥本人都快躲起來了（笑）。濃郁的高湯吸飽了海鮮的精華，喝一口就能感受到鮮味直衝味蕾，讓人忍不住一口接一口。 除了蛋蟹粥外，店內還有多款豪華海鮮粥可選，價格親民、份量驚人，是不少學生、上班族和遊客來豐原必吃的宵夜選擇。

推薦品項：蛋蟹粥160元

地址：台中市豐原區向陽路9號

營業時間：16:30-23:30（週六日11:30-14:00也有營業）

地址：台中市北屯區北平路三段173號

營業時間：10:30-22:00（週一公休）

魚和米壽司 豐原店

CP值超高的壽司、日式丼飯！

魚和米壽司 豐原店。 圖／IG, liao_lcw

喜歡日式料理的朋友有福了！這間位在豐原的魚和米壽司，主打新鮮大份量與高CP值，早已是在地人口耳相傳的排隊名店。不只壽司選擇多樣，還能客製「全炙燒」或「部分炙燒」，對細節的講究讓人感到格外貼心。 雖然價格乍看之下沒有特別便宜，但當餐點一上桌就能明白為什麼生意會這麼好——魚料新鮮厚實、擺盤用心，從味覺到視覺都感受到店家的誠意。不論是單點壽司、握壽司組合、還是日式丼飯，每一道都能讓人心甘情願再訪。 內用環境也讓人留下好印象，整潔明亮沒有壓迫感，是一間非常適合朋友聚餐、家庭用餐的小店。來豐原旅遊的話，千萬別錯過這間人氣超高的壽司店！

推薦品項：盛合12貫490元

地址：台中市豐原區復興路27號

營業時間：12:00-14:30、16:30-20:30

后里美食推薦

神州窯烤

在地人串烤口袋名單，先炸後烤最清爽

神州窯烤。 圖／IG, lllllsharonxfoodielllll

說到后里，大家第一個想到的可能是麗寶Outlet、后里花毯節或台中花博，但其實這裡也是銅板美食的寶庫！這家在地人強力推薦的神州窯烤，就是許多人一吃就回不去的宵夜首選。 店內的串烤品項豐富，從肉串、蔬菜、雞排到少見的碳烤麻糬應有盡有，而且價格親民，難怪每位客人都是整籃整籃在夾。超人氣的「窯烤雞排」外酥內嫩，還有外皮烤到米香噴發的「碳烤麻糬」，甜鹹交融，一吃就愛上！ 神州窯烤的特別之處在於「先炸後烤」的工法——先保留食材的鮮嫩口感，再用火烤去除多餘油脂，搭配獨門醬汁，吃起來鹹香爽口，完全不膩，吃多也沒罪惡感！

小編小提醒：這間神州窯烤就位在麗寶Outlet附近，逛完Outlet到神州窯烤買宵夜剛剛好！

推薦品項：窯烤雞排70元、三角骨50元、碳烤麻糬30元

地址：台中市后里區甲后路一段311號

營業時間：17:00-00:30（週六日公休）

大甲區美食推薦

大甲芋頭城

配料全手工自製，真材實料甜在心頭

大甲芋頭城。 圖／IG, eat__foood

來到大甲，除了拜拜求平安，當然也不能錯過在地特產「水芋」！這間超人氣的【大甲芋頭城】就位在鎮瀾宮旁，走路就能到，逛完廟口順路吃冰剛剛好！ 招牌「芋圓綜合冰」鋪滿蜜芋頭、手工芋圓、地瓜圓、紅豆和粉圓，配料一上桌誠意十足，幾乎看不到底下的剉冰本體。老闆對芋頭品質的堅持更是遠近馳名，常常受邀擔任芋頭評鑑委員，從選材到熬煮一手包辦，像是蜜芋頭自己醃、紅豆親自煮、芋圓純手工，吃得出紮實用心，也難怪一碗只要65元的甜品卻有爆棚人氣！ 無論是炎炎夏日吃冰透心涼，還是冬天來一碗熱紅豆湯，都很適合當作拜完拜後的甜點犒賞。

小編小提醒：大甲芋頭城也有賣熱甜湯，冬天也可以吃！

推薦品項：芋圓綜合冰65元、芋頭紅豆湯65元

地址：台中市大甲區育德路68號

營業時間：09:30-18:00（週一10:00開始營業）

