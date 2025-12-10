東京旅遊住淺草超讚！交通方便、機場直達，淺草寺和晴空塔就在附近

【FunTime小編群】來到日本東京，一定不忘來淺草觀光，淺草寺不管何時都充滿了人群，不只是外國觀光客，連日本人自己也常常去。今天要來推薦東京淺草周邊的住宿，不僅有特色，還看的到晴空塔，離淺草寺也超近的，這幾間淺草住宿一定要推薦給大家！

OMO3淺草 by星野集團

#淺草寺、晴空塔雙景觀

2023年7月底新開幕的OMO3淺草 by星野集團擁有超吸引人的優點，除了位置便利，步行3分鐘內就可以抵達淺草寺之外，還坐擁淺草寺及晴空塔雙景觀！根據房型差別看見的景觀不同，但位於13樓的共用空間就可以一次滿足，同時看見東京兩個超熱門地標，晚上還能走上頂樓看超美夜景～客房內空間溫馨乾淨，淋浴間和廁所是分開的，房客就可以同時使用，這種設計超加分！另外13樓的空間24小時都有供應點心，有麵包、和菓子、冰淇淋、飲品等，採自助式服務，選擇好餐點後記得要自行結帳喔！

訂房網評價：8.5/10 (Booking)

交通：銀座淺草站7號出口步行約4分鐘／都營淺草站A5號出口步行約6分鐘

MyCUBE by MYSTAYS淺草藏前精品旅舍

#青年旅館 #男女樓層分開安全隱密性高

MyCUBE by MYSTAYS淺草藏前精品旅舍(MyCUBE by MYSTAYS Asakusa Kuramae)是間位在都營藏前站附近的青年旅館，周邊有許多餐廳及超市，不用擔心晚上肚子餓！旅館採取男女樓層分開，電梯使用卡片進行管理，隱密性與安全性極佳。衛浴區的部分，MyCUBE膠囊旅館除了一般盥洗區以外，還有提供單人的浴缸衛浴能夠使用，非常貼心！

訂房網評價︰9.1/10 (agoda)

交通︰都營藏前站A2出口步行約1分鐘

淺草東武飯店

#樓下餐廳商店眾多 #主題客房超吸睛

淺草東武飯店(Asakusa Tobu Hotel)就位在地鐵淺草站的對面，樓下就有7-11便利商店、一蘭拉麵、肯德基、藥妝等商店，一下樓就能逛街、吃美食，超方便！客房部分，以現代簡約風格打造提供多種房型，其中最特別的是還有HELLO KITTY主題客房！滿滿的HELLO KITTY元素擺設加上粉嫩配色，超級少女！

訂房網評價︰9.2/10 (agoda)

交通︰地鐵淺草站步行約1分鐘

里士滿淺草國際酒店

#百貨商場樓上 #旁邊就是唐吉軻德

位於銀座線淺草站徒步約8分鐘左右的里士滿淺草國際酒店(Richmond Hotel Premier Asakusa International)，位於淺草複合式商場內的6-13樓，1-4樓則是百貨公司，旁邊就是唐吉軻德，生活機能強到誇張！飯店裡多處可以欣賞到晴空塔，整體裝潢明亮大方，房間內部使用了溫和的黃光，讓來淺草住宿的每個人都可以感到放鬆且安心的感覺。除此之外，幾乎每個房間都會有落地窗，白天的光線照得房間到處都很明亮，夜晚又可以欣賞夜景，真的是東京物超所值的淺草住宿啊！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：筑波特快「淺草站」A1出口步行約3分鐘

淺草B:CONTE飯店

#公寓式房型 #絕佳地理位置

淺草B:CONTE飯店 (Residential Hotel B:conte Asakusa)是間公寓式飯店，擁有絕佳的地理位置，旁邊就是唐吉軻德，購物逛街超方便！飯店位於淺草商店街內，附近飲食選擇多，還有24小時生鮮超市。住宿機能非常好，離淺草站約走8分鐘，可以從雷門可以一路逛到飯店，完全不怕無聊！客房空間寬敞舒適，每間客房都設有洗烘衣機、小型廚房、餐具等設備，簡直就像住在家裡一樣！而且浴室還是乾濕分離的也很寬敞，非常適合親子入住，是首選淺草推薦住宿！

訂房網評價：9.2/10 (agoda)

交通：筑波特快「淺草站」A1出口步行約2分鐘

看完上面淺草CP值破表的住宿，是不是都很想訂機票馬上飛東京了呢？這篇介紹的每間淺草住宿幾乎都能看見晴空塔，而且服務非常周到，給了你一種回家的感覺。旅行玩得開心之餘，重要的是有一個舒適安心的地方讓你休息，這些特色淺草住宿一定能成為你下次去東京的新選擇，超推薦！

