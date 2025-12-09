苗栗揪團住這！熱門包棟民宿一次看

【FunTime小編群】好山好水的苗栗，不僅氣候宜人、鮮少天災，也擁有許多觀光資源，因此成為許多人旅遊度假的首選！小編今天要來推薦苗栗包棟民宿，不管是家庭旅遊還是畢業旅行都非常適合，不用擔心吵到其他房客，更能盡情地放開來玩～

苗栗包棟民宿｜快速導覽＋分類

休假期間和家人或是好友們去苗栗踏青，但還沒想要住宿要怎麼選嗎？以下四大分類推薦給你：

➢ 苗栗賞營住宿：每年4-5月苗栗螢火蟲季！民宿周邊就可以直接賞螢

➢ 苗栗三義鄉：走訪三義的勝興車站、龍騰斷橋、舊山線鐵道等景點必選

➢ 苗栗南庄鄉：隱身於山林中的小木屋，或是擁有百坪庭園的獨棟建築

➢ 苗栗西湖鄉：附近景點有格林奇幻森林、龍貓土地公，推薦親子出遊住這

苗栗包棟民宿｜螢火蟲季必住

每年的4-5月是苗栗螢火蟲最旺盛的季節，如果想要輕鬆賞螢的話，以下這幾間苗栗包棟民宿，有的可以直接在民宿周邊看到，有的則是會舉辦螢火蟲導覽，超優的民宿活動和地點，千萬不要錯過～

響水客棧

彷彿住進龍門客棧

響水客棧是位在苗栗山中老宅的包棟民宿，可容納10-15人，提供許多設施與服務，包含烤肉場地／用具、藍芽音響、冰箱、廚房和早餐材料等等，另外，在每年4月左右的螢火蟲季節，還有房客專屬的螢火蟲導覽活動，快把握機會趁著還有空房快點預約！

小編小提醒：晚上9點過後，記得降低音量喔～

訂房網評價：9.1/10(agoda)

地址：苗栗縣公館鄉開礦村開礦193號

響水別苑

寵物可入住的老宅民宿

響水別苑是由50年老宅改造而成的民宿，是響水客棧的二館，整體空間比響水客棧稍微大一些，至多可以容納到15人，民宿內提供的設備服務都非常齊全，廚房用具、烤肉器材通通都有，想帶寵物來入住的話也有提供寵物保潔墊、寵物碗等，另外最特別的是園區農場有飼養三隻小馬，每天早上是可以和小馬們有近距離的餵食互動，喜歡動物的你們不要錯過！

小編小提醒：寵物入住會依照寵物體型酌收清潔費用，也禁止寵物上床、沙發，不可共用杯具、毛浴巾，大家記得遵守哦！

地址：苗栗縣公館鄉開礦村開礦194號

苗栗包棟民宿｜三義鄉

來到苗栗，如果行程安排是要走訪三義的勝興車站、龍騰斷橋、舊山線鐵道等知名景點，那選擇三義鄉是你的最佳地點～住在這一區，白天可以漫遊老街、品味客家美食，晚上再和親友入住周邊的包棟民宿，一起度過靜謐的山城夜晚。

向草語蟲民宿

逃離都市喧囂德山中別墅

位在三義鄉的向草語蟲民宿，是離勝興車站最近的民宿，步行8分鐘就到達，民宿除了有提供8間房、至多20人的包棟，還有包層家庭房的選擇，4個人就能獨享客廳、餐廳、露臺等空間，向草語蟲民宿所供應的早餐是個人套餐的方式，擺盤精緻、食材的選擇也相當均衡豐富，飲品有拿鐵、果汁、茶可以做選擇，可是不輸給外面賣的早午餐，包棟的話還有提供卡拉OK、麻將等娛樂設施可以做使用，這麼棒的包棟民宿，趕緊相約親朋好友一起入住吧！

鄰近景點：勝興火車站、三義木雕博物館

訂房網評價：8.8/10(agoda)

地址：苗栗縣三義鄉50-1號

輕山居

簡約白色系獨棟民宿

輕山居位在苗栗通霄，民宿外觀走的是白色系風格，搭配超大片落地窗，簡約中帶點氣派感，民宿內總共有四間臥室，提供6-14人包棟入住，每間都有附設獨立衛浴和私人陽台，廚房區域設備齊全，冰箱、氣炸鍋、微波爐、電鍋、咖啡機你想的到的電器這邊通通都有，最特別的是這邊還有臺灣很少見的壁爐，而且壁爐是真的可以使用，是不是超級特別～戶外草地區也是輕山居相當受住客歡迎的地方，有提供營火區、吊床可以使用，白天想在戶外舉辦慶生、求婚派對也都非常合適，早餐的部分是由老闆娘親手準備的，起床就有熱騰騰的東西吃真的超幸福～

鄰近景點：飛牛牧場、三義木雕博物館

訂房網評價：9.1/10(agoda)

地址：苗栗縣通霄鎮福興112之33號

苗栗包棟民宿｜南庄鄉

苗栗南庄擁有被山林環繞的清幽環境，這裡的包棟民宿，有的是隱身於山林中的小木屋，有的則是擁有百坪庭園的獨棟建築。如果想要遠離城市喧囂，那這裡非常適合全家大小一起入住～

紅磚屋特色民宿

古色古香台灣鄉村風情

紅磚屋特色民宿是位在苗栗南庄老街附近的包棟民宿，有獨棟4房Villa、5房Villa，可容納10-14人，皆配有客廳與廚房，包含冰箱、炒鍋、湯鍋、碗盤餐具也都一應俱全，也有烤肉場地可以使用喔。另外，紅磚屋特色民宿最大的亮點就是那佔地兩百坪的大草地，可以盡情地呼吸大自然空氣、放空發呆，超級適合家族旅遊或是好友一起包棟！

小編小提醒：避免影響其他住客與周邊鄰居，民宿禁用卡拉OK和擴音設備喔

訂房網評價：8.9/10(agoda)

地址：苗栗縣南庄鄉南江村9鄰里金館32-3號

苗栗包棟民宿｜西湖鄉

帶孩子玩苗栗的話，也可以選擇入住西湖周邊的包棟民宿。這裡不僅鄰近像是走進童話世界的「格林奇幻森林」，也靠近超可愛的「龍貓土地公」，是非常適合帶孩子旅遊的地點～

馨藝庭園民宿

復古庭園咖啡館Ｘ民宿

馨藝庭園民宿位在苗栗西湖，鄰近客家文化園區，庭院充滿花花草草，還有著大片草皮，讓小孩能在戶外盡情玩耍！庭園內設有咖啡館可用餐，館內多以木質打造，復古的設計特別有韻味～馨藝庭園民宿8-15人皆可包棟，也可以加價加人，除了有提供免費早餐外，還有烤肉設備、卡拉OK供住客使用，非常適合三五好友一起來場狂歡派對！

鄰近景點：客家文化園區、泰安溫泉、吉軒農場（採大湖草莓）

訂房網評價：8.2/10(agoda)

地址：苗栗縣西湖鄉高埔村2鄰大窩10之9號

