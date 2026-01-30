看一次就會愛上！去京都賞櫻有這些地方可去

【FunTime小編群】京都能賞櫻的地方真的超級多，著名的景點像是清水寺、哲學之道等等。為了不讓大家麻煩，FunTime小編這次總共濃縮了幾個從市區也可以方便抵達又值得一去的京都賞櫻景點！

仁和寺

仁和寺。 圖／adobe stock

仁和寺不僅被定為世界文化遺產，同時寺內的「金堂」也被認定為日本的國寶，除此之外，這邊最有名的就是京都最晚開的櫻花「御室櫻」！御室櫻的高度相較於一般的櫻花樹來說更矮一些，高度平均只有2公尺高，所以要拍照的話非常適合，人可以更親近櫻花一些，還可以更輕鬆地拍到背景的鐘樓和五重塔，櫻花季時寺方還會在櫻花樹下擺設餐桌和餐椅，走累了想坐下休息、吃點小點心都是沒問題的！

交通：「京都站」搭乘山陰本線到「圓町站」步行4分鐘到「西之京圓町站」轉乘26公車到「御室仁和寺」步行6分鐘抵達。

開放時間：3-11月 09:00-17:00、12-2月 09:00-16:30

和らぎの道

和らぎの道。 圖／adobe stock

和らぎの道的位置在離京都有一點點距離的龜岡市附近，雖然是位處近郊，但搭車也只需要大約1小時就能到囉～和らぎの道在河岸的兩側種了約1500棵的櫻花樹，而且一路綿延了1公里，畫面非常壯觀，而且七谷川在做河川整治時做了很多親水措施，可以帶孩子去踏踏水、坐在河岸兩側賞櫻野餐，是一個氣氛非常休閒的地點～和らぎの道有一個最著名的小木橋，橋的兩側有著兩棵顏色不同的櫻花樹，是很多人會前來打卡拍照的地方喔！

交通：「京都站」搭乘山陰本線到「龜岡站」從北口搭乘川東線F11公車到「七谷川站」抵達。

開放時間：24小時

小編小提醒：前往和らぎの道的公車班次不多，記得要先看一下公車時刻表再出發喔！

圓山公園

圓山公園。 圖／adobe stock

圓山公園是京都最知名的賞櫻勝地之一，也是京都最古老的公園，甚至還被政府指定為國之名勝呢～公園內的櫻花樹品種以「一重白彼岸枝垂櫻」為主，大約種植了800多棵，但其中最搶眼果然還得是在葫蘆池旁的「櫻花女王」了！這棵櫻花樹目前已經有近百年的歷史，是京都櫻花的象徵，在夜間打上燈後又有著一種脫俗之美，也難怪不論白天或夜晚都有許多遊客為欣賞她的美而駐足！

交通：「京都站」搭乘烏丸線到「四条站」步行5分鐘到「四条高倉站」搭乘207公車到「祇園站」步行5分鐘抵達。

開放時間：24小時

哲學之道

哲學之道。 圖／adobe stock

來到京都賞櫻哲學之道絕對是不能錯過的地點，哲學之道是全長約兩公里的疏水道散步小徑，在步道的兩側開滿了櫻花，同時在不大的疏水道上又撒滿了櫻花花瓣，整個世界都被染上淺淺的粉色了呢！而哲學之道總是可以吸引眾多遊客的原因不只是櫻花季和楓葉季的景色美不勝收，另一個原因是附近的景點還超多的～走到金閣寺只要10分鐘、法然院6分鐘、南禪寺20分鐘，在一邊賞櫻散步的同時就可以把這些景點一次逛完，簡直一石二鳥！

交通：「京都站」搭乘烏丸線到「丸太町」到「烏丸丸太町站」搭乘204公車到「錦林車庫前站」步行5分鐘抵達。

開放時間：24小時

