吃過才知道厲害！高雄超人氣「傳統美食」清單

【FunTime小編群】說到高雄美食，除了種類多元、價格實在，更吸引人的是獨具特色的在地美食！地域廣大的高雄，每區都有相當具代表性的高雄美食，無論是鹹食或是傳統的古早味甜點，許多都是在其他地方吃不到的在地高雄美食，在琳瑯滿目的美食中，FunTime小編特別精選幾家在地人推薦度超高的高雄美食，來看看都是哪些讓人流口水的美味吧！

許記蒸餃

許記蒸餃。 圖／IG, sin.likeit

1986年開始飄香的許記蒸餃，位在高雄火車站附近一個不起眼的轉角，樸實簡單的招牌下，經營的是老闆多年的堅持與品質。許記蒸餃的麵食皆為手工現做，現切、現擀的麵團，考驗老闆的技巧與速度，而這些用心都反映在Q彈的麵皮，還有顧客滿足的臉上。來到許記蒸餃絕對必點招牌蒸餃，皮薄、餡多，韭黃的清甜提升了內餡層次，調味細膩，不管單吃或沾醬都十分對味，還有蒜頭可以自行添加。如果稍微看過菜單，應該會對「麵團濃湯」感到困惑，其實它就是「麵疙瘩」，同樣現場製作的疙瘩又Q又有嚼勁，伴著酸辣的羹湯下肚，熱呼呼的就算夏天吃也超爽快！

地址：高雄市三民區林森一路306號

營業時間：11:30-19:00（週日公休）

七賢鴨肉飯

七賢鴨肉飯。 圖／IG, foodies__eric.sharon

「重量級美食」絕對是七賢鴨肉飯擔得起的名聲，多年老店從第1代做到第2代，人氣居高不下，雖然每到用餐時間必排隊，但鴨肉彈嫩的口感、撲鼻的香氣和超親切的價格，還是吸引舊雨新知前來朝聖。爽口的鴨肉飯放上清香鴨肉條、淋上鴨油，滲進熟度剛好的米飯裡，伴著嫩薑片，吃完馬上想再來一碗。再切幾盤鹽水鴨、煙燻鴨，配上南部獨特的甜甜醬料，最後再喝一碗當歸鴨湯，才可以心滿意足的離開啊！

推薦餐點：鴨肉飯（小）60元、鴨肉60元

地址：高雄市前金區七賢二路220號

營業時間：10:30-18:30（週四、五公休）

米糕城

米糕城。 圖／IG, zengzenguway

米糕是高雄有名的在地小吃之一，這家位在鹽埕的米糕城，是家位置相對好找的老字號，口味非常傳統、是在地南部口味，中午用餐時間人潮較多，不過翻桌率也快，如果想避開人潮，建議可以在平日剛營業時來喔～米糕城賣的品項很簡單，招牌米糕、四神湯，再來份滷魚肚、腸筋，這間老店的精華就可以完整吸取了。招牌米糕乍看有點像肉燥飯，但這才是傳統的高雄米糕啊！香Q的糯米飯淋上肥嫩滷汁，灑滿綿密魚鬆，搭配脆口的薑片，可以豪邁的攪拌均勻，慢慢品嚐，細細咀嚼懷舊又迷人的味道。

地址：高雄市鹽埕區大仁路107號

營業時間：10:30-19:30（週三公休）

鳳邑麵線

鳳邑麵線。 圖／IG, thomashung0115

從鳳山區起家，赫赫有名的鳳邑麵線，以超豐富用料、超划算價格收服高雄民眾，且份量大、絕對不怕吃不飽！鳳邑麵線主打的就是傳統小吃基本款，像是麵線、肉圓、米糕這些，其中麵線糊更是讓人讚嘆不已，新鮮脆彈的大腸、炸過的肉塊、古早調味的麵線糊，在香菜的點綴下完美調和，雖然比較偏重口味，想中和的話也可以點一份四神湯，裡頭滿滿的薏仁完全能看出店家的誠意！

小編小提醒：盛名遠播的鳳邑麵線也從原本的總店，拓展到左營區的二店，不管是南高雄、北高雄都能聞香啦～

【鳳山總店】（改名為鳳興麵線）

地址：鳳山區安寧街2巷8號

營業時間：11:00-19:00（週二公休）

【自由二店】

地址：左營區自由二路37號

營業時間：11:00-20:30

正牌白糖粿

正牌白糖粿。 圖／IG, chnicely

南部特色小吃－白糖粿，也稱作糯米炸，在這家60年老店得到淋漓盡致的發揮！招牌上霸氣的寫著「正牌白糖粿」，販賣超多種類的小點心，除了必點的花生、芝麻口味白糖粿，還有芝麻球、炸番薯、蘿蔔糕、番薯碰等等，正餐前後的解饞小點就是它了！酥脆的白糖粿起鍋後，澎澎的外皮炸得十分金黃，咬下去清脆的響聲交織香Q的軟甜口感，熱量什麼的當然是先放到一邊啊！

小編小提醒：點餐方式為先領取號碼牌，等店家叫號就可以點餐囉～

推薦餐點：白糖粿18元、芝麻球18元

地址：高雄市苓雅區自強三路41號

營業時間：13:30-21:00

