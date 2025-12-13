休假下雨免擔心！台北旅遊還有這些「室內景點」可以去～

【FunTime小編群】有人跟FunTime小編一樣討厭下雨天嗎？總是陰雨綿綿的天氣讓出門都變成一大難事，不能出門這可真是一大酷刑啊～不過難道你以為這樣就可以阻止小編出去嗎？錯！戶外不能去還能去室內的景點啊！所以這次小編整理了幾個非常適合在雨天、太熱時去逛逛的室內景點喔！對台北旅遊還有很多想知道的？各式各樣的台北旅遊資訊都整理在台北旅遊全攻略！

國立台灣科學教育館

國立台灣科學教育館。 圖／IG, as2524164

國立台灣科學教育館就在兒童新樂園附近，雨天樂園不好玩那就到這邊看看吧，不但能互動和體驗的設施超多，而且門票只需要100元就能暢玩常設館的設施，但科教館的才不是小朋友專利，大人來這也能拍各種美照，超人氣的網美景點如：透明空橋、空中腳踏車和採光良好的超大落地窗等區域都是在科教館能體驗和拍照的地方！

門票：全票100元（115/1/1起為120元）／優待票70元（115/1/1起為90元）

地址：台北市士林區士商路189號

開放時間：

台北市立天文教育科學館

台北市立天文教育科學館。 圖／kkday

台北市立天文教育科學館。 圖／FunTime小編群

台北天文館主要分為展示館、立體劇場、望遠鏡觀測區、宇宙劇場和宇宙探險，除了望遠鏡觀測區是免費參觀外，其他都需要額外再付門票錢，不過天文館真的超～大～可能逛一半就累了呢，可以斟酌一下是否有需要全購買喔！其中最特別的大概是「宇宙探險」了，他有點像是遊樂園內的搭乘式體驗座艙，坐進裡面就像是太空人在造訪太陽系的各大行星，整個場景非常有科技感，別說小朋友喜歡了，小編我自己也很愛XD

門票：全票40元／優待票、台北市民票20元（劇場&宇宙探險等設施須另外付費）

地址：台北市士林區基河路363號

開放時間：週日、週二～週五09:00-17:00、週六09:00-20:00（週一公休）

國立台灣博物館

國立台灣博物館。 圖／klook

國立台灣博物館。 圖／FunTime小編群

國立台灣博物館在228公園內，是台灣歷史最悠久的博物館並以自然史的蒐藏為主要特色，分為本館、古生物館（土銀展示館）、南門館、鐵道部等園區，想好好認識台灣這塊土地的歷史的話，這裡會很適合你來逛逛喔！除此之外，小編也特別推薦小朋友們可以看看古生物館（土銀展示館），裡面主要展出的都是恐龍化石，展場正中間超大的雷龍化石讓孩子們看到都目瞪口呆啦！

門票：

【本館&古生物館】全票30元／半票15元（臺博館本館&古生物館一次購票當日可參觀兩館）

【南門館】全票20元／半票10元

【鐵道部園區】全票100元／半票50元

地址：台北市中正區襄陽路2號

開放時間：週二～週日09:30-17:00（週一公休）

北投溫泉博物館

北投溫泉博物館。 圖／台北旅遊網

說到北投大家第一時間想到的應該是溫泉吧，北投溫泉博物館距離北投文物館、地熱谷、免費泡腳池和北投圖書館都很近，來到這邊可別泡完溫泉就走囉～北投溫泉博物館不僅是古蹟，更有超多可以拍照的地點，整棟建築帶有著濃濃的日式氛圍，一進場就需要先脫鞋並把鞋子放進木製置物櫃再拿專屬的木製號碼牌才能開始參觀，哇～這真的像是在日本的澡堂一樣欸！一樓的男性大浴場展區面積超大，大浴池是由圓拱列柱圍起的羅馬風格浴池，而且浴池外側的牆上使用鑲嵌彩繪的玻璃窗花，在當時這可是東亞最大型的溫泉浴場呢！

門票：全館免費參觀

地址：台北市北投區中山路2號

開放時間：週二～週日10:00-18:00（週一公休）

臺北市立美術館

臺北市立美術館。 圖／klook

臺北市立美術館是台灣第一座現當代公立美術館，每到週末總會吸引許多人前往，不論是親子走走、情侶約會，或是自己想來場安靜的文藝時光，都非常適合。從B1到3樓共四層樓皆為展區，除了常設展之外，不時也會有各式各樣的展覽，像是藝術家研究展、當代美術策劃展、國際藝術交流展，還有每年舉辦的雙年展，票價不只便宜，過了17:00還能免費參觀，是台北人都很喜歡的週末休閒好去處。

門票：普通票30元、優待票15元、台北市民票15元（17:00後停止售票，免費參觀）

地址：台北市中山區中山北路三段181號

開放時間：9:30-17:30（週六營業至20:30，週一公休）

國家鐵道博物館

國家鐵道博物館。 圖／IG, _.withlovefrom._

國家鐵道博物館。 圖／_.withlovefrom._

這裡是臺北機廠舊址，曾是鐵道車輛維修的地方。在這裡不只能深入了解台灣鐵道的發展脈絡，還能近距離參觀列車的內裝、零件與大型機具設備，甚至連早期員工使用的澡堂也完整呈現。一邊漫步、一邊彷彿穿越到過去的鐵道時光。肚子餓了還能到大禮堂買台鐵便當，體驗最經典的鐵道美味。如果你是個鐵道迷，那麼你絕對不能錯過國家鐵道博物館！

門票：全票150元、優待票75元（未滿6歲免費入場，需有成人陪同）

地址：台北市大同區延平北路一段2號

開放時間：9:30-17:30

