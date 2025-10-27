快訊

川普下午抵東京！日出動1.8萬警創「史上最高維安」 肅殺場面曝光

叫陣必勝客？達美樂也宣布「家有喜事」 全台門市將同慶「新成員加入」

林口到新莊省20分鐘！國1五股交流道增設北出匝道 今午4時通車

高雄住宿提案：百萬夜景飯店、質感設計旅宿、平價住宿推薦

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
和逸飯店-高雄中山館 。圖／agoda
和逸飯店-高雄中山館 。圖／agoda

【FunTime小編群】高雄住宿怎麼選？小編這次精選的高雄住宿清單，無論你是想欣賞浪漫夜景、眺望港口海景，還是偏愛質感裝潢設計，這裡通通有！多種不同特色的住宿選擇，不管是想要計畫來場浪漫告白之旅，還是想安排一趟不傷荷包的輕旅行，這篇文章都能幫你找到最適合的住宿地點！

高雄住宿推薦｜快速導覽＋分類

還沒想好高雄住宿要怎麼挑的話，以下小邊幫大家整理了三大類型的高雄人氣住宿，快來看看你適合哪一間吧～

➢ 高雄五星級飯店：俯瞰高雄最浪漫的夜景＋完善的飯店設施和服務

➢ 高雄設計旅店：風格多元，從台灣早期的磨石子到日系簡約的和洋設計

➢ 高雄平價住宿：交通方便，價格親民的高CP值選擇，適合學生或是小資族

高雄五星級飯店

如果是計畫在高雄來一場浪漫約會的話，以下高雄奢華飯店推薦給你！這幾間最大的共同點就是都能俯瞰高雄最浪漫的夜景，再加上五星級飯店的完善設施與服務，真的都超值得入住！

中央公園英迪格酒店

高雄高空酒吧，盡覽高雄美景

中央公園英迪格酒店 。圖／agoda
中央公園英迪格酒店 。圖／agoda

中央公園英迪格酒店新開幕的屋頂酒吧，首創全高雄唯一屋頂高空酒吧Pier No.1，採無屏障式設計，大家可以從這裡遠眺85大樓等知名高雄夜景，很適合在情人節與另一半度過浪漫微醺的夜晚。

中央公園英迪格酒店 。圖／agoda
中央公園英迪格酒店 。圖／agoda

中央公園英迪格酒店鄰近高雄六合觀光夜市、歷史博物館、駁二藝術特區、國立科學工藝博物館。高雄中央公園英迪格酒店內設有餐廳，且房內設備完善，還有坐浴盆、拖鞋和免費盥洗用品，更有24 小時服務前台，相當貼心呢！

地址：高雄市新興區中山一路4號

附近景點：中央公園站、新崛江商圈

訂房網評價：9.0 /10(agoda)

然一酒店 THE AMNIS

高雄最奢華飯店，此生必住的頂級享受

然一酒店 THE AMNIS 。圖／agoda
然一酒店 THE AMNIS 。圖／agoda

然一酒店是小編覺得此生一定要體驗的高雄飯店！最小客房就有18坪起，不僅房內的minibar全免費，還提供膠囊咖啡機、bose音響。此外，位於飯店28樓的垂雲酒吧，非常適合睡前小酌一杯，還有大面落地窗可飽覽港都夜色，簡直太享受～

然一酒店 THE AMNIS 。圖／agoda
然一酒店 THE AMNIS 。圖／agoda

然一酒店鄰近高雄三多商圈、新光碼頭，地理位置十分優越。飯店內設有米其林星級餐廳、健身房、三溫暖，頂樓還有半露天泳池，飯店還有許多藝術裝置，堪稱美術館等級！

地址：高雄市前鎮區中山二路199號

附近景點：草衙道、三多商圈

訂房網評價：9.4/10(agoda)

承億酒店

空透明無邊際泳池、夕陽夜景一次Get

承億酒店 。圖／agoda
承億酒店 。圖／agoda

承億酒店是2022新開幕的高雄飯店，首創全台唯一高空懸挑透明無邊際泳池，180度零死角坐擁西子灣夕陽和高雄夜景，泳池畔還有高空酒吧，提供質感輕食料理和調酒飲料。

承億酒店 。圖／agoda
承億酒店 。圖／agoda

承億酒店還與高雄市立圖書合作，打造一整面令人震撼的書牆，讓旅客度假的同時也能享受閱讀。飯店共有208間多樣化景觀客房，客房內使用Dyson吹風機和茶籽堂備品，並設有6間主題餐廳、健身房、頂級SPA、書屋咖啡廳，絕對是值得體驗的高雄住宿！

地址：高雄市前鎮區林森四路189號

附近景點：草衙道、三多商圈

訂房網評價：9.2/10(agoda)

高雄漢來大飯店

熱門求婚的餐廳選擇

高雄漢來大飯店 。圖／agoda
高雄漢來大飯店 。圖／agoda

高雄漢來大飯店也是高雄住宿看夜景的推薦選擇之一，在飯店45樓「焰 ‧ 牛排館 」和「焰 ‧ 鐵板燒」能俯瞰高雄夜景，搭配佳餚、動人歌聲，已經成為熱門的求婚地點，不論是年輕人或是老夫老妻來這間高雄飯店慶祝，都相當有情調。

高雄漢來大飯店 。圖／agoda
高雄漢來大飯店 。圖／agoda

高雄漢來大飯店位於高雄市中心的成功路與新田路口，飯店內設有室外游泳池、14 間餐廳和 1 家百貨公司，度假購物通通都沒問題，還有豐富的藝術品收藏可以欣賞，且鄰近知名景點，觀光旅遊不用煩惱唷！

地址：高雄市前金區成功一路266號

附近景點：漢神百貨、新堀江商圈

訂房網評價：8.9/10(agoda)

高雄設計旅店

喜歡風格旅店的你絕對不能錯過高雄這些設計感十足的旅店！從台灣早期建築的磨石子風到日系簡約的和洋設計，每一間都超有質感也超好拍，推薦喜歡體驗不同特色住宿的旅客！

帕鉑候工所

老屋新生！台式老宅設計，還有親子溜滑梯房

帕鉑候工所 。圖／agoda
帕鉑候工所 。圖／agoda

帕鉑候工所位於高雄駁二藝術特區，距離高雄輕軌蓬萊站（C13）只需要步行1分鐘，地點超級方便！帕鉑候工所原先是一棟港務局員工的宿舍，經過翻新裝修後，飯店特別保留原有的挑高天花板，並重現台灣老宅常見的磨石子地板，是一間很有台灣經典風格的設計旅店！

帕鉑候工所 。圖／agoda
帕鉑候工所 。圖／agoda

帕鉑候工所的房型也相當多元，除了有一般的2-6人套房，還設有超大溜滑梯的主題房型，絕對是親子出遊首選，有安排到駁二園區遊玩的旅客快筆記下來吧～

地址：高雄市鹽埕區瀨南街4號

附近景點：駁二藝術特區、鹽埕埔商圈、高雄流行音樂中心

訂房網評價：9.1/10(agoda)

河映宿沐

2024新翻修！日式簡約和洋風旅店

河映宿沐 。圖／agoda
河映宿沐 。圖／agoda

河映宿沐於2024年重新翻新過，是一棟老屋新生的日式和洋風質感旅店，白色系的簡約牆面和外觀，再加上大量淺木色的裝潢設計，讓整間旅店散發著溫馨的氛圍～

河映宿沐 。圖／agoda
河映宿沐 。圖／agoda

河映宿沐也是一間非常貼心的旅店，除了有24小時的零食點心以及咖啡茶包之外，如果是開車來高雄玩的旅客，旅店還有提供房客每日$120的停車補助喔！

地址：高雄市鹽埕區瀨南街4號

附近景點：駁二藝術特區、鹽埕埔商圈、高雄流行音樂中心

訂房網評價：9.3/10(agoda)

高雄平價住宿

預算有限也不用擔心，高雄也有不少平價又高CP值的住宿選擇，不僅交通方便、房型乾淨舒適，有的還有提供露天泳池、按摩椅等設備，非常適合小資族、學生族群或背包客入住！

城市商旅-駁二館

看出去就能欣賞到85大樓的高雄城市商旅

城市商旅-駁二館 。圖／agoda
城市商旅-駁二館 。圖／agoda

城市商旅-駁二館從鹽埕埔捷運站步行大約5~7分鐘就能抵達，飯店對面也設有公用停車場，離駁二藝術特區就在旁邊，走路就能到！從旅館出來也有輕軌和腳踏車，交通上十分方便～

小編偷偷說：想要到愛河搭乘觀光船或是想要到玫瑰教堂朝聖步行大約都10幾分鐘哦～

城市商旅-駁二館 。圖／agoda
城市商旅-駁二館 。圖／agoda

城市商旅-駁二館整體採工業設計風格，看起來新穎、有質感，廁所更是採用日式分離，床躺起來、睡起來也十分舒適，重點是價格方面經濟又實惠，性價比極高！

地址：高雄市鹽埕區公園二路83號

附近景點：駁二藝術特區、鹽埕埔商圈、駁二誠品

訂房網評價：8.4 /10(agoda)

樹屋旅店

不同房型的風格任你挑選

樹屋旅店 。圖／agoda
樹屋旅店 。圖／agoda

樹屋旅店離捷運市議會站和美麗島站相當近，步行約5~8分鐘皆能抵達。晚上想逛逛或吃宵夜更是不用怕，距離六合夜市步行約10分鐘就到了！完全不用擔心餓肚子！大廳還有免費按摩椅，走太多路也不擔心腿痠～

小編偷偷說：若是有開車的朋友也能到新堀江商圈走走，只需要5~7分鐘的車程～

樹屋旅店 。圖／agoda
樹屋旅店 。圖／agoda

樹屋旅店每間房型都有不一樣的設計風格，除了我們一般常見的標準房型風格，還有日式塌塌米房、華麗英倫風、樸實工業風等不同的房型～從預定飯店那一刻都是驚喜，另外飯店也還設有戶外游泳池、飲料，早上也提供免費早餐哦～

地址：高雄市前金區六合二路132號

附近景點：六合觀光夜市、捷運之心、光之穹頂

訂房網評價：8.2 /10(agoda)

延伸閱讀>>【2025 高雄住宿推薦】夜景飯店、設計旅店、平價一次看！

想知道更多實用高雄旅遊攻略，請看「高雄景點全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

英迪格酒店 夜景 觀光夜市

FunTime旅遊比價

追蹤

延伸閱讀

獨／高雄57歲貴婦匯1810萬鉅款買外幣 警勸1小時她還是不信

高雄粉紅浪潮與台中市長行銷 中市府：活動性質不同

韓籍啦啦隊女神邊荷律首度站上高雄舒跑杯舞台 1.3萬人參與全民路跑

高雄林德官段公辦都更開跑 閒置12年公車宿舍將活化

相關新聞

高雄住宿提案：百萬夜景飯店、質感設計旅宿、平價住宿推薦

【FunTime小編群】高雄住宿怎麼選？小編這次精選的高雄住宿清單，無論你是想欣賞浪漫夜景、眺望港口海景，還是偏愛質感裝潢設計，這裡通通有！多種不同特色的住宿選擇，不管是想要計畫來場浪漫告白之旅，還是想安排一趟不傷荷包的輕旅行，這篇文章都能幫你找到最適合的住宿地點！

屏東鐵道文化觀光祭11月登場！「百公里鐵道×百種故事」感動滿滿

搭上這班開往回憶的列車吧！「2025屏東鐵道文化觀光祭」將在11月盛大登場，結合百公里鐵道風光、文創市集與特色美食，帶你重新愛上這條南國最美的鐵道線。

「2025高雄Wild Wild野生活」11月衛武營登場 同場加映萬聖節盛典歡樂連連

【旅奇傳媒/編輯部報導】由高雄市政府觀光局主辦的「2025高雄 Wild Wild 野生活」，將於11/01、11/02 14:00-21:00，在衛武營都會公園國泰路側草皮盛大登場！繼2023年吸引

全台最大「非洲動物展覽館」回訪只要99元！免飛長途、就在南台灣 亞洲唯一「雌雄同體變異獅」、等比例「北極熊」都看得到

高評價5星「動物標本館」大開眼界！屏東有間「非洲大型動物標本館」，不光能看到1:1栩栩如生的草原動物們，就連北極熊、...

高雄梓官也有藍晒圖！藍白立體線條打造沉浸式藝術空間

台南有藍晒圖，你知道高雄也有嗎？這座藏在梓官赤崁社區的「赤崁藍晒圖」，用藍與白的筆觸，為百年古厝重新注入生命，是近期最夯的藝術打卡點！

屏東秋冬爽玩之旅：多種行程／山海百景／美食／溫泉全收錄！

秋冬屏東不只墾丁！從旭海溫泉到山林部落體驗，再加上最新新興景點，四大族群包車行程，讓旅程驚喜不斷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。