高雄住宿提案：百萬夜景飯店、質感設計旅宿、平價住宿推薦

高雄住宿怎麼選？小編這次精選的高雄住宿清單，無論你是想欣賞浪漫夜景、眺望港口海景，還是偏愛質感裝潢設計，這裡通通有！多種不同特色的住宿選擇，不管是想要計畫來場浪漫告白之旅，還是想安排一趟不傷荷包的輕旅行，這篇文章都能幫你找到最適合的住宿地點！

高雄住宿推薦｜快速導覽＋分類

還沒想好高雄住宿要怎麼挑的話，以下小邊幫大家整理了三大類型的高雄人氣住宿，快來看看你適合哪一間吧～

➢ 高雄五星級飯店：俯瞰高雄最浪漫的夜景＋完善的飯店設施和服務

➢ 高雄設計旅店：風格多元，從台灣早期的磨石子到日系簡約的和洋設計

➢ 高雄平價住宿：交通方便，價格親民的高CP值選擇，適合學生或是小資族

高雄五星級飯店

如果是計畫在高雄來一場浪漫約會的話，以下高雄奢華飯店推薦給你！這幾間最大的共同點就是都能俯瞰高雄最浪漫的夜景，再加上五星級飯店的完善設施與服務，真的都超值得入住！

中央公園英迪格酒店

高雄高空酒吧，盡覽高雄美景

中央公園英迪格酒店 。圖／agoda

中央公園英迪格酒店新開幕的屋頂酒吧，首創全高雄唯一屋頂高空酒吧Pier No.1，採無屏障式設計，大家可以從這裡遠眺85大樓等知名高雄夜景，很適合在情人節與另一半度過浪漫微醺的夜晚。

中央公園英迪格酒店 。圖／agoda

中央公園英迪格酒店鄰近高雄六合觀光夜市、歷史博物館、駁二藝術特區、國立科學工藝博物館。高雄中央公園英迪格酒店內設有餐廳，且房內設備完善，還有坐浴盆、拖鞋和免費盥洗用品，更有24 小時服務前台，相當貼心呢！

地址：高雄市新興區中山一路4號

附近景點：中央公園站、新崛江商圈

訂房網評價：9.0 /10(agoda)

然一酒店 THE AMNIS

高雄最奢華飯店，此生必住的頂級享受

然一酒店 THE AMNIS 。圖／agoda

然一酒店是小編覺得此生一定要體驗的高雄飯店！最小客房就有18坪起，不僅房內的minibar全免費，還提供膠囊咖啡機、bose音響。此外，位於飯店28樓的垂雲酒吧，非常適合睡前小酌一杯，還有大面落地窗可飽覽港都夜色，簡直太享受～

然一酒店 THE AMNIS 。圖／agoda

然一酒店鄰近高雄三多商圈、新光碼頭，地理位置十分優越。飯店內設有米其林星級餐廳、健身房、三溫暖，頂樓還有半露天泳池，飯店還有許多藝術裝置，堪稱美術館等級！

地址：高雄市前鎮區中山二路199號

附近景點：草衙道、三多商圈

訂房網評價：9.4/10(agoda)

承億酒店

空透明無邊際泳池、夕陽夜景一次Get

承億酒店 。圖／agoda

承億酒店是2022新開幕的高雄飯店，首創全台唯一高空懸挑透明無邊際泳池，180度零死角坐擁西子灣夕陽和高雄夜景，泳池畔還有高空酒吧，提供質感輕食料理和調酒飲料。

承億酒店 。圖／agoda

承億酒店還與高雄市立圖書合作，打造一整面令人震撼的書牆，讓旅客度假的同時也能享受閱讀。飯店共有208間多樣化景觀客房，客房內使用Dyson吹風機和茶籽堂備品，並設有6間主題餐廳、健身房、頂級SPA、書屋咖啡廳，絕對是值得體驗的高雄住宿！

地址：高雄市前鎮區林森四路189號

附近景點：草衙道、三多商圈

訂房網評價：9.2/10(agoda)

高雄漢來大飯店

熱門求婚的餐廳選擇

高雄漢來大飯店 。圖／agoda

高雄漢來大飯店也是高雄住宿看夜景的推薦選擇之一，在飯店45樓「焰 ‧ 牛排館 」和「焰 ‧ 鐵板燒」能俯瞰高雄夜景，搭配佳餚、動人歌聲，已經成為熱門的求婚地點，不論是年輕人或是老夫老妻來這間高雄飯店慶祝，都相當有情調。

高雄漢來大飯店 。圖／agoda

高雄漢來大飯店位於高雄市中心的成功路與新田路口，飯店內設有室外游泳池、14 間餐廳和 1 家百貨公司，度假購物通通都沒問題，還有豐富的藝術品收藏可以欣賞，且鄰近知名景點，觀光旅遊不用煩惱唷！

地址：高雄市前金區成功一路266號

附近景點：漢神百貨、新堀江商圈

訂房網評價：8.9/10(agoda)

高雄設計旅店

喜歡風格旅店的你絕對不能錯過高雄這些設計感十足的旅店！從台灣早期建築的磨石子風到日系簡約的和洋設計，每一間都超有質感也超好拍，推薦喜歡體驗不同特色住宿的旅客！

帕鉑候工所

老屋新生！台式老宅設計，還有親子溜滑梯房

帕鉑候工所 。圖／agoda

帕鉑候工所位於高雄駁二藝術特區，距離高雄輕軌蓬萊站（C13）只需要步行1分鐘，地點超級方便！帕鉑候工所原先是一棟港務局員工的宿舍，經過翻新裝修後，飯店特別保留原有的挑高天花板，並重現台灣老宅常見的磨石子地板，是一間很有台灣經典風格的設計旅店！

帕鉑候工所 。圖／agoda

帕鉑候工所的房型也相當多元，除了有一般的2-6人套房，還設有超大溜滑梯的主題房型，絕對是親子出遊首選，有安排到駁二園區遊玩的旅客快筆記下來吧～

地址：高雄市鹽埕區瀨南街4號

附近景點：駁二藝術特區、鹽埕埔商圈、高雄流行音樂中心

訂房網評價：9.1/10(agoda)

河映宿沐

2024新翻修！日式簡約和洋風旅店

河映宿沐 。圖／agoda

河映宿沐於2024年重新翻新過，是一棟老屋新生的日式和洋風質感旅店，白色系的簡約牆面和外觀，再加上大量淺木色的裝潢設計，讓整間旅店散發著溫馨的氛圍～

河映宿沐 。圖／agoda

河映宿沐也是一間非常貼心的旅店，除了有24小時的零食點心以及咖啡茶包之外，如果是開車來高雄玩的旅客，旅店還有提供房客每日$120的停車補助喔！

地址：高雄市鹽埕區瀨南街4號

附近景點：駁二藝術特區、鹽埕埔商圈、高雄流行音樂中心

訂房網評價：9.3/10(agoda)

高雄平價住宿

預算有限也不用擔心，高雄也有不少平價又高CP值的住宿選擇，不僅交通方便、房型乾淨舒適，有的還有提供露天泳池、按摩椅等設備，非常適合小資族、學生族群或背包客入住！

城市商旅-駁二館

看出去就能欣賞到85大樓的高雄城市商旅

城市商旅-駁二館 。圖／agoda

城市商旅-駁二館從鹽埕埔捷運站步行大約5~7分鐘就能抵達，飯店對面也設有公用停車場，離駁二藝術特區就在旁邊，走路就能到！從旅館出來也有輕軌和腳踏車，交通上十分方便～

小編偷偷說：想要到愛河搭乘觀光船或是想要到玫瑰教堂朝聖步行大約都10幾分鐘哦～

城市商旅-駁二館 。圖／agoda

城市商旅-駁二館整體採工業設計風格，看起來新穎、有質感，廁所更是採用日式分離，床躺起來、睡起來也十分舒適，重點是價格方面經濟又實惠，性價比極高！

地址：高雄市鹽埕區公園二路83號

附近景點：駁二藝術特區、鹽埕埔商圈、駁二誠品

訂房網評價：8.4 /10(agoda)

樹屋旅店

不同房型的風格任你挑選

樹屋旅店 。圖／agoda

樹屋旅店離捷運市議會站和美麗島站相當近，步行約5~8分鐘皆能抵達。晚上想逛逛或吃宵夜更是不用怕，距離六合夜市步行約10分鐘就到了！完全不用擔心餓肚子！大廳還有免費按摩椅，走太多路也不擔心腿痠～

小編偷偷說：若是有開車的朋友也能到新堀江商圈走走，只需要5~7分鐘的車程～

樹屋旅店 。圖／agoda

樹屋旅店每間房型都有不一樣的設計風格，除了我們一般常見的標準房型風格，還有日式塌塌米房、華麗英倫風、樸實工業風等不同的房型～從預定飯店那一刻都是驚喜，另外飯店也還設有戶外游泳池、飲料，早上也提供免費早餐哦～

地址：高雄市前金區六合二路132號

附近景點：六合觀光夜市、捷運之心、光之穹頂

訂房網評價：8.2 /10(agoda)

