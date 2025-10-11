快訊

2025東京新開幕「必逛地標5選」 潮流、動漫、親子景點一網打盡

2025年東京陸續新增了許多熱門地標。　圖：LUMINE、Small planet、葛飾區、土撥鼠村／提供
2025年東京陸續新增了許多熱門地標。　圖：LUMINE、Small planet、葛飾區、土撥鼠村／提供

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】東京每年都會誕生新的話題景點，2025年更是熱鬧非凡。從大型商場、動漫迷朝聖景點，到潮流公園與動物咖啡廳，讓自由行旅客再訪東京也能發現新驚喜。以下整理出五大最新亮點，帶你搶先掌握。

◉ NEWoMan高輪

▲LUMINE 最大商場「NEWoMan高輪」。　圖：LUMINE／提供
▲LUMINE 最大商場「NEWoMan高輪」。　圖：LUMINE／提供

今年9月於港區高輪盛大開幕，並與JR「高輪 Gateway 站」直結，交通便利。這座全新商業設施匯集購物、美食與藝文展演空間，設施內有超過180間店鋪，晚上還可以在展望台觀賞夜景。

◉ 代代木公園 BE STAGE

▲代代木公園 BE STAGE 除了公園腹地也設有商場。　圖：東急不動產／提供
▲代代木公園 BE STAGE 除了公園腹地也設有商場。　圖：東急不動產／提供

澀谷區代代木公園的 BE STAGE 區在今年春季啟用，從JR「原宿站」步行5分鐘即可抵達。結合音樂展演與運動設施，是市民與旅客在都市綠地裡感受活力的新場域，商圈內還有初次開來日本的夏威夷餐廳「Tiki'sGrill&Bar」。

◉ 蠟筆小新オカシナもぐもぐワールド（奇妙的吃吃世界）

▲入口是蠟筆小新的馬屁公園。　圖：Small planet ©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ／提供
▲入口是蠟筆小新的馬屁公園。　圖：Small planet ©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ／提供

今年4月於新宿歌舞伎町 KIDDY LAND 5樓開幕，距離西武新宿線「西武新宿站」僅需步行2分鐘。以「美食」為主題打造的體驗型園區，結合餐飲、遊戲與拍照空間，成為親子與粉絲必訪的新據點。

◉ 烏龍派出所紀念館

▲烏龍派出所紀念館陳列許多作者原畫。　圖：葛飾區Ⓒ秋本治・Atelier Bidama／集英社／提供
▲烏龍派出所紀念館陳列許多作者原畫。　圖：葛飾區Ⓒ秋本治・Atelier Bidama／集英社／提供

烏龍派出所紀念館今年3月在葛飾區龜有開幕，從JR「龜有站」步行3分鐘即可到達。館內重現漫畫《烏龍派出所》的派出所場景，展示原畫、角色模型與限定商品，讓動漫迷能重溫下町氛圍與懷舊情懷。

◉ 土撥鼠村

▲土撥鼠村內共有8隻土撥鼠。　圖：土撥鼠村／提供
▲土撥鼠村內共有8隻土撥鼠。　圖：土撥鼠村／提供

位於中野區野方的「土撥鼠村」於今年夏季正式開幕，西武新宿線「野方站」步行7分鐘即可抵達。這裡是日本首間土撥鼠咖啡廳，能與可愛的土撥鼠近距離拍照和餵食體驗，並提供輕食與週邊商品，療癒魅力十足。

Ⓒ 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

Ⓒ 秋本治・Atelier Bidama／集英社

