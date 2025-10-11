快訊

泰國蘇梅島奢華度假首選！ 米其林三星鑰「薩穆加納別墅」7折優惠中

圖：Heavens Portfolio／提供
米其林三星鑰薩穆加納打造專屬海島假期。　圖：Heavens Portfolio／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】先不說今年十月連假連連，已過秋分，今年還有年假還沒休嗎？想趁假期和家人同遊，或是三五好友相約享受旅程，亦或準備辦一場慶祝人生重要時刻的活動，提供完整私人休憩空間的薩穆加納別墅（Samujana），正在恭候大駕光臨！薩穆加納規劃有接待6人至16人的別墅，同時準備有私廚管家服務、別墅內 Spa 或瑜珈、泰拳、市區觀光等多樣體驗。即日起至2025/12/19期間，預訂並入住指定別墅，可享7折優惠；提早30天前預訂，不限別墅形式，則可享8折優惠。

▲蘇梅島的奢華假期向來深受全球遊客喜愛。　圖：Heavens Portfolio／提供
位於泰國南部蘇勒塔尼府的蘇梅島（Koh Samui）早年曾是背包客的天堂，之後因為奢華飯店進駐加上海島的浪漫優閒，「蜜月島」的暱稱不脛而走。近年因美劇《白蓮花大飯店 第三季》等影視作品拍攝，蘇梅島的奢華假期再次躍入全球旅客眼前。坐落蘇美島北方曾蒙海灘區域的薩穆加納（Samujana），以全別墅式住房，同時提供細緻的住宿與周邊服務，在2024年拿下米其林三星鑰的肯定。

薩穆加納共計23間別墅，分別錯落在面海緩坡上，周邊是綠意圍繞，每間別墅住房空間寬敞、明亮，公共休息區刻意設計半開放空間，開闊的視野，越過無邊際泳池可望向蔚藍海景。無論是可接待6人的三間客房到容納16位成人的8間客房，都配備完善的廚房、客廳與泳池。4間客房以上，還有配備有私人健身房或視聽室的「Plus」款。

▲奢華的無邊際泳池。　圖：Heavens Portfolio／提供
若同行人數約12人，擁有6間客房的「Villa 22」，規劃有私人健身房和視聽室之外，還附上撞球檯、Spa 室以及專屬遊戲間。如同行者熱愛運動，那麼7間客房的「Villa 12」所準備的濃縮版健身房，不僅器材齊備，還可請教練上小班瑜珈課、冥想或甚至泰拳課程；另有籃球場、桌球設備、成人與兒童泳池等，遊戲室更是備妥各式線上遊戲機具。各自活動結束後，預約一場黃昏池畔燒烤或是請廚師到別墅準備一頓泰國美食饗宴，和旅伴們一起大快朵頤，歡樂自在的海島假期莫過於此！

▲薩穆加納別墅正推出住宿優惠活動。　圖：Heavens Portfolio／提供
在別墅裡放鬆享受私人時光，離開別墅到島上探索是另一種風景。薩穆加納配有管家服務，想搭遊艇體驗安童國家公園的海上巡遊或是前往龜島（Koh Tao）浮潛，亦或到蘇梅島上最熱鬧的海灘、觀光景點漫步，都可以透過管家協助事先安排訂定行程。若是為了人生重大的慶祝活動，無論是生日派對、求婚、紀念日等，都能交由薩穆加納禮賓部人員客製化準備所需的場地布置以及餐飲服務。

為讓旅客更舒適悠閒地在薩穆加納別墅（Samujana）度假，即日起至2025/12/19前，凡預訂且入住3至6間客房的別墅，可享有定價7折優惠，該專案包括每日早餐、機場接送以及前往 Chaweng Central Festival 商場和曾蒙海灘的接駁車等。另一個早鳥優惠則不限日期，凡於入住日前30日預訂，不限別墅房型，可享定價8折優惠，專案包括每日早餐以及上述接送服務等。

