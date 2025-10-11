24小時不打烊！ 隱藏北海道札幌繁華鬧區的「人氣飯糰屋」 成吉思汗烤肉必吃

【旅奇傳媒/記者-黃千珮】提到美食豐富的北海道第一大城札幌，必吃料理有成吉思汗烤肉、海鮮丼、壽司、湯咖哩。即使已經沒有胃容量，都務定要留一餐給這家：位於札幌鬧區薄野的「名代飯糰」。24小時營業，早餐吃、宵夜吃都可以！

札幌超人氣「名代飯糰」。 記者-黃千珮／攝影

札幌的薄野市場歷史超過百年，是座在地人市場。市場的西側角落可看到「名代飯糰」的外帶櫃台，隨時都有人光顧，依時段可顯而易見客群的變化。轉個彎就是內用區，座位數僅有13個，在用餐期經常大排長龍，等上半小時算幸運的。

▲明太子起司醬油飯糰與雞肉鹽味飯糰。 記者-黃千珮／攝影

坐在吧檯區可直接看到飯糰職人新鮮捏製美味的演出，飯糰配料超過20種，還能依喜好選醬油或鹽味，絕對讓人選擇困難症發作。除了搭配飯糰的味噌湯，配菜另有玉子燒、關東煮或各種燉煮美味！推薦明太子起司醬油飯糰與雞肉鹽味飯糰 ，加上配菜當早餐吃，份量飽足連午餐都省下來。

▲配菜玉子燒、豐富內餡飯糰。 記者-黃千珮／攝影

◉ 名代飯糰

・時間：24小時營業

・地址：北海道札幌市中央區南6条西4-11-1薄野市場

・交通：札幌市營地下鐵南北線薄野站徒步4分

