帶孩子也能輕鬆玩東京！必備平價、公寓式飯店、主題飯店懶人包這裡看

想帶著家裡的小朋友一起出國旅遊，卻不知道該如何選擇最適合的飯店嗎？別擔心～今天小編就來介紹幾間東京親子住宿，有設備齊全的公寓式飯店、夢幻童趣的主題式飯店還有貼心提供兒童備品租借的親子友善飯店，帶小孩出遊也能睡得安心、玩得盡興！

快速導覽｜東京親子住宿挑選技巧

東京的交通路線複雜、景點眾多，因此帶小孩去東京玩的時候，選擇一間優秀的親子飯店是很重要的！除了基本的交通便利、價格親民之外，也要多注意相關規定，像是孩子同床免費住的限制、嬰幼兒用品租借等，選對飯店才能讓孩子玩得開心，爸媽輕鬆渡假啊～

東京親子住宿挑選原則：

1.選擇交通便利的地點

首選靠近地鐵站、交通轉運大站，走路約5分鐘內可以抵達的飯店，例如上野站、新宿站等能直達多個景點的地鐵站，帶著孩子移動才不會太辛苦。

2.確認飯店是否提供親子友善服務

預訂前先到飯店官網，查詢兒童入住的收費限制、是否有提供兒童備品、玩具或床圍欄、額外的福利或物品贈送。

3.優先考慮鄰近親子景點的住宿

例如上野動物園、上野公園、阿美橫丁、樂高樂園或迪士尼樂園等，住在附近能省下交通時間，玩得更加輕鬆。

東京親子住宿推薦｜上野親子飯店

上野親子飯店的優勢是交通便利，搭乘地鐵可以直達機場和多個熱門地點，距離淺草、東京車站也很近，並且周遭寓教於樂的親子景點多元，包含熱門的上野動物園、東京國立博物館、西洋美術館和上野公園，在楓葉季和櫻花季時更是美不勝收，因此受到家庭旅客的喜愛。

上野曼迪高級公寓｜有廚房和客廳X空間超大

上野曼迪高級公寓。 圖／Agoda

上野曼迪高級公寓 (MONday Apart Premium UENO)位於上野站和鶯谷站的中間，交通非常方便！入住這間飯店就像是在東京有一個家，推開門就會看到擁有客廳、廚房、餐廳、臥室的大空間，即使是打開三個29吋行李箱都綽綽有餘喔～附近步行範圍內也有超商、超市，可以去買些打折食材回來自己煮，全家人圍在一起吃飯超溫馨的啦！

訂房網評價：8.6/10 (Agoda)

交通：JR山手線上野站步行約10分鐘

附近景點：上野恩賜公園、東京國立博物館

上野御徒町WING國際精選飯店｜平價住宿X阿美橫丁對面

上野御徒町WING國際精選飯店。 圖／Trip

上野御徒町WING國際精選飯店(Hotel Wing International Select Ueno-Okachimachi)是平價住宿的好選擇，位於上野最熱鬧的區域，從飯店過個馬路就是阿美橫丁，再走一段路也有Uniqlo和GU可以逛，買完東西就能放回房間很方便～整體房間雖然不大，但很貼心的提供梳妝台、全身鏡子、小熨斗和離子夾，甚至連放飾品的架子都有喔！

訂房網評價：8.5/10 (Agoda)

交通：JR山手線御徒町站步行約3分鐘

附近景點：上野恩賜公園、阿美橫丁商店街

東京親子住宿推薦｜新宿親子飯店

新宿被稱作東京的購物天堂，若是喜歡逛街的爸爸媽媽，千萬別錯過這個區域！在車站周邊有大型百貨、藥妝和雜貨店，也有孩子最愛的玩具店、親近大自然的新宿御苑，生活機能幾乎是滿分。若是想去河口湖看富士山的話，從這裡出發也十分便利喔！

東京新宿西美滿如家｜公寓式飯店X家庭多人首選

東京新宿西美滿如家。 圖／Agoda

東京新宿西美滿如家(MIMARU Tokyo Shinjuku West)是知名的連鎖公寓式飯店，在房間內設有洗、烘衣機能使用，也有小廚房和大冰箱及各式鍋碗瓢盆，可以做些簡單的料理！整體鬧中取靜，附近走路5分鐘內有超商，房間最多能住到六名大人和兩名小孩，非常適合多人的家庭旅遊喔～

訂房網評價：8.6/10 (Agoda)

交通：新宿線新宿站步行約8分鐘

附近景點：東京都廳、新宿中央公園

東京親子住宿推薦｜台場親子飯店

台場的生活步調優閒，很適合想渡假的親子旅客！這裡有著豐富的親子景點，像是樂高樂園、鋼彈基地、TeamLab、台場海濱公園等熱門景點，從積木到科技世界，再到海邊散步一次滿足。整體房型比市區寬敞很多，還有不少迪士尼合作飯店，可以搭乘接駁車去樂園。

東京有明維拉芳泉大飯店｜接駁車去市區X旁邊大型商場

東京有明維拉芳泉大飯店。 圖／Agoda

東京有明維拉芳泉大飯店(Hotel Villa Fontaine Grand Tokyo-Ariake)的生活機能便利，旁邊是很大的購物商場和AEON超市，想要去逛街購物、覓食都很方便喔！周遭有樂高樂園、台場海濱公園等熱門景點，搭地鐵即可輕鬆前往，不用擔心會無聊，若是想去東京市區也有免費接駁車到東京車站，實在是太貼心了～

訂房網評價：8.6/10 (Agoda)

交通：百合海鷗線有名站步行約2分鐘

附近景點：東京樂高樂園、台場海濱公園

東京親子住宿推薦｜迪士尼親子飯店

如果家中的孩子是迪士尼的超級粉絲，那絕對要體驗看看迪士尼的親子飯店！搭乘免費的巡遊巴士就能抵達樂園門口，完全不用浪費時間在交通上，即使是早去晚歸玩一整天都不會太累～還可以選擇聯名主題房型，沉浸式的感受童話世界喔～

東京灣希爾頓飯店｜童話主題設計ｘ兒童遊戲區

東京灣希爾頓飯店。 圖／Agoda

東京灣希爾頓飯店(Hilton Tokyo Bay)是許多人推薦的東京迪士尼住宿，其中最大的特色就是飯店內童話主題式的客房設計，繽紛彩色的魔幻森林造型，加上各種魔法元素小機關與動態影像互動，就連搭乘電梯都有綠色森林的夢幻造景，超級吸睛！其中主題房型最多還能容納至6人，如果有0-5歲的孩童，還可以不加床免費與大人同住，以及附設了附設了休憩區及兒童遊戲區，無論是大人還是小朋友都能玩得開心～

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

交通：單軌電車迪士尼度假區線海濱站步行約3分鐘

附近景點：東京迪士尼

東京灣舞濱飯店第一度假村｜郵輪主題特色ｘ遠眺東京灣

東京灣舞濱飯店第一度假村。 圖／Agoda

東京灣舞濱飯店第一度假村(Tokyo Bay Maihama Hotel First Resort)是東京迪士官方認同的飯店，提供的房型多元豐富，從2人到6人的客房應有盡有，部分房型還能遠眺東京迪士尼或是享有東京灣海景。除了少部分較小的房型不能另外添加嬰兒床以外，其餘大部分客房都可以向櫃台租借嬰兒床、護床板、輔助馬桶座圈或是索取兒童牙刷、兒童浴衣、兒童用拖鞋等兒童用品，如果有0-5歲的孩童，也可以不加床免費與大人同住。另外飯店也有提供往返JR舞濱站以及單軌電車「迪士尼度假區線」海濱站的穿梭巴士，就算是親子出遊也很方便！

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

交通：從JR舞濱站南口出站轉搭飯店接駁巴士

附近景點：東京迪士尼

