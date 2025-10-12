快訊

不怕被嫌老 郝龍斌：「她」希望我選黨主席 但表明不會公開支持

幕後／時機到了！李四川啟動新壽合意解約協商4關鍵曝光

小孩玩到不想回家！台中超夯親子景點，樂園、餐廳、工廠都超好玩

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
圖／IG, minerlin、kkday、Klook
圖／IG, minerlin、kkday、Klook

【FunTime小編群】自從家裡有了小小孩，每到假日就想帶他們認識這個世界，到處去探索、去放電，不過每次總是苦惱著要去哪？不知道哪裡好玩的話，今天FunTime小編就要來推薦一些好玩的台中親子景點，從親子熱門景點、親子餐廳、親子樂園到親子觀光工廠都有，快來看看台中到底怎麼玩吧！另外，有需要台中親子住宿、展覽推薦的話，就到台中旅遊全攻略馬上搜！

異想新樂園。 圖／kkday
異想新樂園。 圖／kkday

台中親子熱門景點

赤腳ㄚ生態農莊

赤腳ㄚ生態農莊。 圖／IG, free90life0206
赤腳ㄚ生態農莊。 圖／IG, free90life0206

赤腳丫生態農莊除了有許多親子設施，也有景觀餐廳可以用餐，待在這度過一天也沒問題！親子設施包含小動物區、戲水池、大草原、沙坑、室內球池、溜滑梯等等，非常適合小朋友來放電！每個月除了固定設施也會不定時安排如魔術秀、樂團等表演活動，以及餅乾、手作麵包、魚菜共生生態瓶等DIY體驗哦！

地址：台中市大雅區雅潭路三段500號

營業時間：09:30-17:30

門票：100元（持有身障證明者及一歲以下幼兒免費）

台中自然科學博物館

台中自然科學博物館。 圖／klook
台中自然科學博物館。 圖／klook

台中自然科學博物館可以說是萬年不敗的台中親子景點，主要有幾大展區：生命科學廳、人類文化廳、地球環境廳、科學中心、立體劇場、太空劇場、植物園等，也有許多家長帶小朋友來這裡看恐龍，逼真的暴龍非常能夠吸引小朋友目光！除此之外，若是有3歲至小二的小朋友，科博館內有一個科博館幼兒科學園，針對該年齡段規劃了興趣激發區、礦物化石區、海洋生物區、植物探索區等區域，寓教於樂，非常好玩唷！

地址：台中市北區館前路1號

營業時間：09:00-17:00（週一、除夕至初一公休）

門票：

鰲峰山運動公園

鰲峰山運動公園。 圖／IG, minerlin
鰲峰山運動公園。 圖／IG, minerlin

鰲峰山運動公園可不是一般的運動公園，這裡有探索遊戲場、競合體驗遊戲場、陽光草坪、光景平台等，佔地非常廣且規劃的相當完善，四周皆是漂亮的綠地、藝術造景，也很適合野餐，最棒的是免門票唷！而最熱門的區域就是競合體驗遊戲場了，包含許多攀爬設施能訓練平衡、專注力（很適合放電XD），還有沙坑可以玩沙，玩完後也可以去附近步道走走賞風景，是一個可以待很久的免費台中親子景點

地址：台中市清水區鰲海路100號

營業時間：24小時開放

門票：免費

台中親子餐廳

想窩11餐旅館

想窩11餐旅館。 圖／IG, satou_shih
想窩11餐旅館。 圖／IG, satou_shih

想窩11餐旅館佔地八百坪，餐廳2樓的室內遊戲空間超級大，有大型溜滑提、挑高球池區、沙坑、閱讀區以及家家酒等豐富的親子遊樂設施，不論是來住宿（親子住宿規畫得很完善！）或是單純用餐，都可以使用他們的親子設施，環境很新穎也維持得很乾淨，非常推薦唷！

地址：台中市沙鹿區東晉一街11號

營業時間：11:00-20:00（最後入座時間18:30）

室內遊戲區開放時段：12:30-14:30，15:30-16:30，17:30-19:30（週五至週日加開19:30-20:30）

戶外遊戲區開放時段：11:00-21:00

咱們小時候－親子餐廳

咱們小時候－親子餐廳。 圖／IG, bo.and.lu_0704
咱們小時候－親子餐廳。 圖／IG, bo.and.lu_0704

咱們小時候也是很紅的台中親子餐廳，以太空為餐廳主題，因為有提供包廂，是辦抓週趴和生日趴的熱門場地，遊樂設施也很豐富齊全哦！從童書站、沙坑、球池、攀爬網、跳跳床到大型溜滑梯都有，每個月也會不定期舉辦活動，像是泡泡秀、魔術秀、VR體驗等，是一家非常用心規劃的台中親子餐廳，很容易就玩瘋啦～

地址：台中市北屯區祥順一街45號

營業時間：11:00-21:00（最後點餐時間為20:00）

延伸閱讀>>【台中親子景點推薦】11個親子餐廳、親子樂園、觀光工廠一次看

想知道更多實用台中旅遊攻略，請看「台中旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

親子餐廳 觀光工廠 公園

FunTime旅遊比價

追蹤

延伸閱讀

高雄青年團隊走入工廠汲取靈感 以設計力迎戰大港經典決賽

印度市場崛起 宏碁、華碩攜手當地ODM廠擴大產能

中國網約車成為穩定就業支撐 77%司機來自失業者

內湖汙水廠運動公園翻新！可躺看飛機起降 極限運動區曝光

相關新聞

小孩玩到不想回家！台中超夯親子景點，樂園、餐廳、工廠都超好玩

【FunTime小編群】自從家裡有了小小孩，每到假日就想帶他們認識這個世界，到處去探索、去放電，不過每次總是苦惱著要去哪？不知道哪裡好玩的話，今天FunTime小編就要來推薦一些好玩的台中親子景點，從親子熱門景點、親子餐廳、親子樂園到親子觀光工廠都有，快來看看台中到底怎麼玩吧！另外，有需要台中親子住宿、展覽推薦的話，就到台中旅遊全攻略馬上搜！

台中蝦濃湯拉麵推薦！「麵屋清流」就在台灣大道旁，干貝拉麵也很讚

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 麵屋清流。說到台中有麵屋兩個字的拉麵店都蠻厲害的，麵屋黑心、麵屋海鳴，這次來訪的麵屋清流放在自己口袋名單已久，每次看粉絲打卡干貝拉麵總讓我心生羨慕，其中蝦濃湯拉麵、

彰化北斗秋日最浪漫花海！ 粉色美人樹花海搭配水岸美景如夢似幻

秋天限定的粉色夢境降臨北斗，河濱公園美人樹花海搭配水岸倒影，美得讓人忍不住多按幾次快門。不用等到春天，現在來到此地，就能感受櫻花般的粉嫩浪漫，美人樹正悄悄綻放最美的姿態。

台中首間罐罐米線！ 北平路「川麵道」地道四川味香料炒製，七種正宗湯頭任你選

udn走跳美食／糖糖 小紅書爆紅美食罐罐米線在台中也吃得到！位在台中北平路的川麵道北平店，將重慶網紅罐罐米線引進台中，成為台中首間罐罐米線專賣，香料也全由四川進口，就連泡椒都是闆娘自己醃製，口味

黃金花浪來襲！后里環保公園「黃波斯菊」海洋夢幻綻放中

美拍警報！台中后里環保公園黃波斯菊花海盛開，陽光下閃耀著金色光芒，是這個秋日最不能錯過的浪漫美景！

神祕老宅餐廳！ 台中大里預約制「肆月捌xDaKuaiDai」義大利麵、甜點必吃+店貓超可愛

udn走跳美食／涼子是也 肆月捌xDaKuaiDai 位置在台中大里小巷弄內，外觀很低調，是經過都不小心會略過那麼穩密XD 如果不是老妹介紹，我根本不知道這裡藏身一間溫馨且有可愛貓咪的老宅餐廳，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。