小孩玩到不想回家！台中超夯親子景點，樂園、餐廳、工廠都超好玩

自從家裡有了小小孩，每到假日就想帶他們認識這個世界，到處去探索、去放電，不過每次總是苦惱著要去哪？不知道哪裡好玩的話，今天FunTime小編就要來推薦一些好玩的台中親子景點，從親子熱門景點、親子餐廳、親子樂園到親子觀光工廠都有，快來看看台中到底怎麼玩吧！

異想新樂園。 圖／kkday

台中親子熱門景點

赤腳ㄚ生態農莊

赤腳ㄚ生態農莊。 圖／IG, free90life0206

赤腳丫生態農莊除了有許多親子設施，也有景觀餐廳可以用餐，待在這度過一天也沒問題！親子設施包含小動物區、戲水池、大草原、沙坑、室內球池、溜滑梯等等，非常適合小朋友來放電！每個月除了固定設施也會不定時安排如魔術秀、樂團等表演活動，以及餅乾、手作麵包、魚菜共生生態瓶等DIY體驗哦！

地址：台中市大雅區雅潭路三段500號

營業時間：09:30-17:30

門票：100元（持有身障證明者及一歲以下幼兒免費）

台中自然科學博物館

台中自然科學博物館。 圖／klook

台中自然科學博物館可以說是萬年不敗的台中親子景點，主要有幾大展區：生命科學廳、人類文化廳、地球環境廳、科學中心、立體劇場、太空劇場、植物園等，也有許多家長帶小朋友來這裡看恐龍，逼真的暴龍非常能夠吸引小朋友目光！除此之外，若是有3歲至小二的小朋友，科博館內有一個科博館幼兒科學園，針對該年齡段規劃了興趣激發區、礦物化石區、海洋生物區、植物探索區等區域，寓教於樂，非常好玩唷！

地址：台中市北區館前路1號

營業時間：09:00-17:00（週一、除夕至初一公休）

門票：

鰲峰山運動公園

鰲峰山運動公園。 圖／IG, minerlin

鰲峰山運動公園可不是一般的運動公園，這裡有探索遊戲場、競合體驗遊戲場、陽光草坪、光景平台等，佔地非常廣且規劃的相當完善，四周皆是漂亮的綠地、藝術造景，也很適合野餐，最棒的是免門票唷！而最熱門的區域就是競合體驗遊戲場了，包含許多攀爬設施能訓練平衡、專注力（很適合放電XD），還有沙坑可以玩沙，玩完後也可以去附近步道走走賞風景，是一個可以待很久的免費台中親子景點

地址：台中市清水區鰲海路100號

營業時間：24小時開放

門票：免費

台中親子餐廳

想窩11餐旅館

想窩11餐旅館。 圖／IG, satou_shih

想窩11餐旅館佔地八百坪，餐廳2樓的室內遊戲空間超級大，有大型溜滑提、挑高球池區、沙坑、閱讀區以及家家酒等豐富的親子遊樂設施，不論是來住宿（親子住宿規畫得很完善！）或是單純用餐，都可以使用他們的親子設施，環境很新穎也維持得很乾淨，非常推薦唷！

地址：台中市沙鹿區東晉一街11號

營業時間：11:00-20:00（最後入座時間18:30）

室內遊戲區開放時段：12:30-14:30，15:30-16:30，17:30-19:30（週五至週日加開19:30-20:30）

戶外遊戲區開放時段：11:00-21:00

咱們小時候－親子餐廳

咱們小時候－親子餐廳。 圖／IG, bo.and.lu_0704

咱們小時候也是很紅的台中親子餐廳，以太空為餐廳主題，因為有提供包廂，是辦抓週趴和生日趴的熱門場地，遊樂設施也很豐富齊全哦！從童書站、沙坑、球池、攀爬網、跳跳床到大型溜滑梯都有，每個月也會不定期舉辦活動，像是泡泡秀、魔術秀、VR體驗等，是一家非常用心規劃的台中親子餐廳，很容易就玩瘋啦～

地址：台中市北屯區祥順一街45號

營業時間：11:00-21:00（最後點餐時間為20:00）

