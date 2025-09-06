自由之丘一日遊散策推薦－必吃美食及人氣雜貨看這裡(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"(東京)自由之丘一日遊散策推薦–必吃美食及人氣雜貨看這裡(上)"，本文將再介紹3個自由之丘逛街行程

自由之丘行程推薦4：在名店吃蛋糕下午茶

patisserie Paris S’eveille由著名日本烘焙師金子美明所開設的蛋糕店，金子先生曾在法國的Laduree、Arnaud Larher等名店修業，把帶入巴黎風情的精美蛋糕帶來日本，在Tabelog更是3.95的高分。這家蛋糕店很受歡迎，店外常常大排長龍。

蛋糕可以選擇外帶或內用，店鋪外觀與內裝都十分時尚。每款蛋糕也非常精緻且口味多樣，例如圖右的蛋糕以香橙與馬斯卡彭起司、白巧克力製作，起司慕斯包裹著香橙果凍，味道酸甜而清爽，整體的口感平衡非常棒，讓人一試難忘。

地址 : 東京都目黒区自由が丘2-14-5館山ビル 1F

自由之丘行程推薦5：買些好吃的伴手禮回家

自由之丘不只有很多咖啡廳與甜品店，也有很多食品商店。當中這家にしきや是我的最愛，這是湯品醬料即食調理包的專賣店，咖哩、蕃茄湯、玉米湯等包羅萬有。不只口味多，味道也很好，比超市所賣的濃厚而豐富很多，咖哩之類會內含肉類與蔬菜，即使不是新鮮的也好吃。

這裡的第一名是檸檬咖哩，以前吃過，有著較檸檬香與清爽的味道，但放心不會很酸的。而我最愛是南瓜湯，口感幼滑還有南瓜顆粒。加熱後馬上能吃，是我這些獨居者晚餐的好伙伴~~

另一家Today’s special就在にしきや前方少許，這裡既有外國進口也有日本當地商品，而且來自東京以外不同縣份的小商店，食品及餐具也有。像我買過一罐手工製作的牛奶醬，是蘭姆葡萄口味，十分罕見喔！

如果你在煩惱買什麼禮物給長輩，可以考慮這家Feve的花生脆果！出自甜點大師辻口博啓之手，味道自然有保證！走進店內，從沒想過花生可以有這麼多口味，黑松露、黃豆粉、燒蘋果……我買的這包黑胡椒口味配酒一流，我爸媽吃到停不了，不一會就消滅了一整包了！

自由之丘行程推薦6：吃和牛漢堡當晚餐

HENRY’S BURGERS是由日本燒肉名店「炭火燒肉なかはら」的主廚兼店主中原健太郎所創立的和牛漢堡專門店，目前在東京有3家分店，其中一家就在自由之丘，來午餐或晚餐也很適合。不像連鎖快餐店，HENRY’S BURGERS的裝潢時尚得像咖啡廳，一樓的吧桌面向落地大玻璃，店外種了綠色植物，可以看著街景用餐。

老闆為了讓更多人可以品嚐他親自嚴選的極上和牛，所以把和牛製作成漢堡包，價格相對平易近人。HENRY’S BURGERS的漢堡肉使用100%和牛超粗絞肉，不加入其他食材，可以品嚐到濃郁的肉味與質感。而且以獨特的烹調方式把超粗絞肉煎至表面香酥，充分引出肉的鮮味與香氣，搭配番茄與生菜，一口咬下去讓人感到很滿足！

地址 : 東京都目黒区自由が丘2-8-8 Le ciel bleu 102

