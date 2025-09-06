快訊

江祖平控三立高層兒性侵…《戲說台灣》男星公開力挺！「敢爆長官兒子料有夠猛」

自由之丘一日遊散策推薦－必吃美食及人氣雜貨看這裡(下)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"(東京)自由之丘一日遊散策推薦–必吃美食及人氣雜貨看這裡(上)"，本文將再介紹3個自由之丘逛街行程

自由之丘行程推薦4：在名店吃蛋糕下午茶

patisserie Paris S’eveille由著名日本烘焙師金子美明所開設的蛋糕店，金子先生曾在法國的Laduree、Arnaud Larher等名店修業，把帶入巴黎風情的精美蛋糕帶來日本，在Tabelog更是3.95的高分。這家蛋糕店很受歡迎，店外常常大排長龍。

蛋糕可以選擇外帶或內用，店鋪外觀與內裝都十分時尚。每款蛋糕也非常精緻且口味多樣，例如圖右的蛋糕以香橙與馬斯卡彭起司、白巧克力製作，起司慕斯包裹著香橙果凍，味道酸甜而清爽，整體的口感平衡非常棒，讓人一試難忘。

地址 : 東京都目黒区自由が丘2-14-5館山ビル 1F

延伸閱讀 : 東京必吃蛋糕名店15選推薦！BIEN-ETRE、鎧塚俊彥、Patisserie SATSUKI、還有什麼甜點名店呢?

自由之丘行程推薦5：買些好吃的伴手禮回家

自由之丘不只有很多咖啡廳與甜品店，也有很多食品商店。當中這家にしきや是我的最愛，這是湯品醬料即食調理包的專賣店，咖哩、蕃茄湯、玉米湯等包羅萬有。不只口味多，味道也很好，比超市所賣的濃厚而豐富很多，咖哩之類會內含肉類與蔬菜，即使不是新鮮的也好吃。

這裡的第一名是檸檬咖哩，以前吃過，有著較檸檬香與清爽的味道，但放心不會很酸的。而我最愛是南瓜湯，口感幼滑還有南瓜顆粒。加熱後馬上能吃，是我這些獨居者晚餐的好伙伴~~

另一家Today’s special就在にしきや前方少許，這裡既有外國進口也有日本當地商品，而且來自東京以外不同縣份的小商店，食品及餐具也有。像我買過一罐手工製作的牛奶醬，是蘭姆葡萄口味，十分罕見喔！

如果你在煩惱買什麼禮物給長輩，可以考慮這家Feve的花生脆果！出自甜點大師辻口博啓之手，味道自然有保證！走進店內，從沒想過花生可以有這麼多口味，黑松露、黃豆粉、燒蘋果……我買的這包黑胡椒口味配酒一流，我爸媽吃到停不了，不一會就消滅了一整包了！

自由之丘行程推薦6：吃和牛漢堡當晚餐

HENRY’S BURGERS是由日本燒肉名店「炭火燒肉なかはら」的主廚兼店主中原健太郎所創立的和牛漢堡專門店，目前在東京有3家分店，其中一家就在自由之丘，來午餐或晚餐也很適合。不像連鎖快餐店，HENRY’S BURGERS的裝潢時尚得像咖啡廳，一樓的吧桌面向落地大玻璃，店外種了綠色植物，可以看著街景用餐。

老闆為了讓更多人可以品嚐他親自嚴選的極上和牛，所以把和牛製作成漢堡包，價格相對平易近人。HENRY’S BURGERS的漢堡肉使用100%和牛超粗絞肉，不加入其他食材，可以品嚐到濃郁的肉味與質感。而且以獨特的烹調方式把超粗絞肉煎至表面香酥，充分引出肉的鮮味與香氣，搭配番茄與生菜，一口咬下去讓人感到很滿足！

地址 : 東京都目黒区自由が丘2-8-8 Le ciel bleu 102

窩日本推薦閱讀：東京必吃蛋糕名店15選推薦！BIEN-ETRE、鎧塚俊彥、Patisserie SATSUKI、還有什麼甜點名店呢?　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

蛋糕 東京 和牛

窩日本

追蹤

延伸閱讀

台積電2奈米洩密案移審智財法院 3內鬼工程師裁定續羈押禁見

韓女東京街頭遭割喉 30歲韓籍男友羽田機場落網

40歲韓籍女子東京街頭遭割喉不治身亡 上周曾因感情糾紛報警

日本NHK陸籍播音員稱釣魚台是中國大陸領土 判賠229萬元

相關新聞

一起探索東京廚房！築地市場、豐洲市場必吃美食地圖

【FunTime小編群】大阪有黑門市場，京都有錦市場，那說到東京的話當然就是號稱「東京廚房」的築地市場！築地市場原本有場內及場外市場，場內市場主要是以漁貨、蔬果拍賣為主，場外市場則是周圍的商店街區域，後因場地、設備過於老舊，政府決定將場內市場遷移東京灣的人工造地－豐洲。這篇FunTime小編來為大家介紹築地市場新舊址現況及必吃的美食～除了市場之外，到東京當然還要吃燒肉、壽喜燒、甜點，去東京美食全攻略看看，讓你一次就能把美食店家通通收集起來！

自由之丘一日遊散策推薦－必吃美食及人氣雜貨看這裡(下)

延續"(東京)自由之丘一日遊散策推薦–必吃美食及人氣雜貨看這裡(上)"，本文將再介紹3個自由之丘逛街行程

自由之丘一日遊散策推薦－必吃美食及人氣雜貨看這裡(上)

精選一些自由之丘我常到訪的愛店，大家來跟著我走走吧！

日本親子家庭旅行推薦！ 「ANO-NE Kids Club」東京銀座室內遊樂場 孩子的專屬秘密基地

你的日本親子家族旅行做好周全的規劃了嗎？ 想去的景點一大堆，想吃的餐廳也不少，但要同時滿足所有家人的需求並不容易，特別是年紀小的孩子更需要妥善照顧。這時，ANO-NE Kids Club就是最佳解方——孩子們能在這裡盡情享受屬於他們的小小冒險，而父母則能依照自己的步調，自在探索東京。 這裡既安全又充滿樂趣，絕對是讓這趟日本之旅更加完美的最佳選擇！

東京3家提供客製服務或DIY體驗的商店！來客製一個獨一無二屬於自己的商品吧

難得來到日本旅行，旅程的美好回憶除了用照片或影片記錄下來，可以考慮去製作一件獨一無二的記念品，既可享受有趣的體驗，又可把回憶實體化喔~

東京買珠寶：銀座・和光獨家鑽石珍珠寶石首飾 日式典雅璀璨

東京銀座地標鐘樓的銀座・和光，作為名錶品牌Seiko精工的聖地名揚日本國內外。不僅如此，在這歷史悠久的高級精品專賣店中，還能找到許多獨特且精緻的高級珠寶首飾，包括了和光獨家設計的ASHOKA鑽石、彩色鑽石、阿古屋珍珠、WABI天然寶石系列首飾等，幾十年來在日本擁有好口碑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。