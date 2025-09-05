快訊

自由之丘一日遊散策推薦－必吃美食及人氣雜貨看這裡(上)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

我一向喜愛東京小區的寧靜與平和，走在無人的街道上發掘到一家喜歡的小店，那份驚喜的感覺是滿是連鎖店的大商場無法找到的。在東京這個都市中，最有趣的地方是每個地區都有著如此分明的特色與氛圍，像是文青的高円寺、懷舊的巢鴨，這次我就來到訪優雅的自由之丘。

記得多年前來到自由之丘，馬上便愛上這個地方。沒辦法，整個街道上都是雜貨與甜點，有哪個女生會不愛呢?這裡的商店大概花一整天也逛不完，而這次我就先精選一些我常到訪的愛店，大家來跟著我走走吧！

自由之丘行程推薦１：在Rusa Ruka品嚐美味鬆餅

第一站先來這間隱藏版鬆餅專門店Rusa Ruka！距離車站約10分鐘步程，走著走著會發現自己走在無人的住宅街道上，整個範圍只有它一間店鋪，名符其實的“隱藏起來”。

店內很大，有著時尚舒適的氛圍。平日的中午雖然不用排隊，但顧客也不少，當然全場都是女生。

這裡主要提供鬆餅，甜鹹的也有，而最著名的就是厚焼きフライパンケーキ(厚燒鍋鬆餅)，大部分顧客都點這個。顧名思義，這是模仿繪本裡的圖畫，以整個鐵鍋子呈上厚厚的鬆餅，外表非常吸引！鬆餅還會附上香草冰淇淋、生奶油、果醬及起司讓你可自行組合味道，這樣一份鬆軟香甜的鬆餅對一個女生來說，當午餐也足夠有餘，會讓你吃到超滿足！

地址 : 東京都目黒区自由が丘1-20-19 1F

自由之丘行程推薦２：在JUNO貝果麵包吃到飽

如果不喜歡吃鬆餅，可以考慮吃貝果！

JUNO CAFE JIYUGAOKA 是貝果專賣咖啡廳，他們午餐時段提供貝果吃到飽，在70分鐘的用餐時間內可以無限量續加貝果，還包含主餐和飲料無限暢飲，內容非常豐富超值。

貝果主要不使用乳製品、雞蛋等動物性蛋白製作，並選用北海道的非基因改造小麥粉、甘蔗砂糖等簡單原材料製作，盡量不使用添加物。而且口味選擇很多，常態口味有8種，也有當月限定的口味等。

貝果的沾醬可從6種中選2種，例如奶油起司、發酵奶油、楓糖漿，甜鹹口味都有，搭配不同貝果增加變化，加上沙拉、薯條等主餐與副菜，吃得超飽！

地址 : 東京都世田谷区奥沢7-2-9 1F

自由之丘行程推薦3：搜索可愛又平價的雜貨

這裡真的太多雜貨店了，無法一一介紹，而且不少價錢也貴得讓草根的我無法下手 🙁 不過到處逛逛的話還是找到些實惠的商店。如果你喜歡收集娃娃的話，可以去Craftholic的專門店，還有一家專賣青蛙雜貨的商店，名字就很直接的叫FROGS！

兩層的店內一片綠色，從寫實到可愛的青蛙圖案，還有近年在日本蠻紅的Pickles the Frog商品，喜歡的朋友可以去看看。

還有這家雨傘專賣店Water front！3層的商店內提供各種不同功能性的雨傘，男女小孩款式皆有，價錢大部份也是1500-2000日幣左右。以前看過日本電視節目介紹，這裡有不同功能性的雨傘，像是背包專用、駕駛者專用，當然也有特別耐風跟輕便的，定會找到喜歡的一種！

因為篇幅關係，其他景點留至下篇介紹

