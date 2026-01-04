京都必訪景點「千本鳥居」！伏見稻荷大社旅遊指南，不可錯過看點與美食一次報你知！(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"京都必訪景點「千本鳥居」！伏見稻荷大社旅遊指南，不可錯過看點與美食一次報你知！(上)"，本文將再介紹四家伏見稻禾神社周邊美食

2. 祢ざめ家(Nezameya)

來到伏見稻荷大社一定要來吃吃豆皮壽司(又稱為稻荷壽司)！據說狐狸非常喜愛豆皮，因此人們在油豆腐中加入由稻荷神所賜予的米飯（醋飯），便演變成現在的豆皮壽司，並成為初午祭上獻給神明的供品。而豆皮壽司也成為當地知名美食之一。

祢ざめ家是其中一家有提供豆皮壽司的餐廳，有485年悠久歷史，店名更是由豐臣秀吉親自命名！他們設有內用的餐廳及提供壽司的外帶店。餐廳提供豆皮烏龍麵、鯡魚蕎麥麵、烤雞串燒等日式料理，適合享用午餐。

而外帶的壽司有豆皮壽司、鯖魚壽司等，可以當小吃享用。他們的豆皮壽司在醋飯裡加入黑芝麻、牛蒡以及麻籽，是獨家的做法。以超過兩小時精心燉煮的油豆腐皮包裹著醋飯，入口會嚐到油豆腐皮的鹹甜味道以及醋飯的酸香，加上麻籽外殼脆脆的口感，看似是簡單的料理卻蘊含著工夫。

祢ざめ家(Nezameya)

地址：京都市伏見区深草御前町82

營業時間：10:00 – 16:00

3. Vermillion – espresso bar & info

位在JR稻荷站附近的咖啡店，由一對曾長年居住於澳洲的夫妻所創立，希望把當地的咖啡廳氛圍原原本本帶到京都，提供輕食的三明治、烘焙點心與咖啡。

店內空間不是很大，有一列吧桌，中央一張長桌，以及一些靠牆的座位。客人可以輕鬆自由選擇座位，細細品味咖啡並放鬆心情。

他們選用京都知名烘焙所「WEEKENDERS COFFEE」的咖啡豆並以義式咖啡機現沖，在伏見稻荷大社周邊比較少咖啡店，想喝優質的咖啡的話可以選這家！

Vermillion – espresso bar & info

地址：京都府京都市伏見区深草開土口町5-31

營業時間：7:30 – 14:30

4. 伏見稲荷OICYビレッジ (伏見稻荷OICY Village)

這是一個大型複合設施，餐廳集中在1樓，設有數十家露天及室內的座位，採用美食街方式，大家可以自由在喜歡的店購買餐點，然後隨便選座位享用。

而且，伏見稻荷大社這邊多數餐廳在傍晚就關門，而它難得營業至晚上9點，如果要在這邊吃晚餐可以選這裡。

露天區設有2家店鋪- 鳥貴族的漢堡包店「鳥貴バーガー」、手搖店「京都 皇神茶」，室內則有5家店鋪 – 和牛壽司「HOKKAIDO WAGYU SUSHI ROLL」、義式冰淇淋「MOCCA Gelato Monaka」、鰻魚飯「名代宇奈とと」、拉麵店「拉麵まこと屋」及「京都伏見 中華そば たけ部」。

小編在這裡的「京都 皇神茶」購買了抹茶拿鐵，他們提供完全不使用雞蛋或乳製品等純素飲料，使用米麴植物性牛奶來製作拿鐵，帶有自然甜味且富含營養，很好喝！

這邊室內有冷氣，座位也很多，累了的話可以在這邊吃飯或喝飲料，好好休息一下！

伏見稲荷OICYビレッジ (伏見稻荷OICY Village)

地址：京都府京都市伏見区深草一ノ坪町13−5

營業時間：9:00 – 22:00

5. 京豆庵 京都伏見稲荷店

京豆庵是豆腐甜點專門店，僅在嵐山及伏見稻荷設店。他們使用京都及周邊產地的日本產大豆，盡量保留豆本身的營養價值，帶來健康又美味的甜品。除了豆乳飲料，還有豆腐冰淇淋、豆腐布丁等。

招牌甜點豆腐霜淇淋，濃稠到把霜淇淋倒放也不會掉落，很多人都會拍照放上SNS！使用大豆原粒壓榨製作，一杯霜淇淋就用了一塊豆腐量的大豆。不只保留了豆腐本身的風味，就像吃絹豆腐般口感細緻滑順，入口即化，甜度低且健康。

京豆庵 京都伏見稲荷店

地址：京都市伏見区深草秡川町16-20

營業時間： 9:00〜18:00

