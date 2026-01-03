京都必訪景點「千本鳥居」！伏見稻荷大社旅遊指南，不可錯過看點與美食一次報你知！(上)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

京都伏見稻荷大社以「千本鳥居」聞名，這條由成千上萬的朱紅色鳥居組成的神秘隧道，蜿蜒穿過山林，讓人彷彿走入了神話世界。以下不只會介紹這座神社有什麼看點，還有當地美食推薦，可以輕鬆規劃完美旅程！

伏見稻荷大社簡介

有著超過1300年歷史的伏見稻荷大社是全日本約三萬座稻荷神社的總本宮。神社自古以來便被深信為「衣食住之大祖、萬民農業安樂之神靈」，以帶來商業繁盛與家庭平安的神明之名廣為流傳，深受信仰。

境內以千本鳥居知名，朱紅色的鳥居由信者所奉納，境內以千本鳥居知名，朱紅色的鳥居由信者所奉納，數以千計的居緊密相連所形成的神秘隧道，宛如通往神域的紅色長廊。

伏見稻荷大社看點

伏見稻荷大社的本殿建於稻荷山的山麓之上，稻荷山標高233公尺，前往山頂的參道整備完善，能輕鬆攀登，繞行一圈約4公里，需時約2小時，喜歡健行的話可以挑戰看看。

看點1 – 本殿

本殿被指定為日本的國家重要文化財建築物，採用從主殿屋脊延伸至前拜的長屋簷構造，稱為「流造」。

屋簷下方則裝飾著桃山時代風格的華麗雕刻，例如「懸魚」上的金飾邊、「垂木鼻」的金屬裝飾，以及前拜殿上設置的「蟇股」等細節，展現出濃厚的歷史與藝術價值。

看點2 – 狐狸石像

在伏見稻荷大社的境內能看到很多狐狸石像。「狐狸」被視為稻荷大神的使者（眷屬），這些「狐狸」其實並非山林間奔跑的野生狐狸，而是肉眼看不見的靈獸，特別被稱為「白狐」。

一般在神社會設置狛犬作為守護獸，而在稻荷神社以狐狸石像取而代之，駐守於境內各處。

仔細一看還會發行每隻狐狸口裡都咬著不同的東西，例如象徵神靈力量「御靈」的玉珠、象徵守護財富與神寶的稻荷大神寶藏庫鑰匙、象徵五穀豐收、農業繁盛的稻穗、象徵稻荷大神的神力與神德的書卷，遇到這些石像時可以注意看看喔！

看點3 – 千本鳥居

許多人前往伏見稻荷大社就是為了一睹千本鳥居的景象。這是江戶時代人們懷著祈願與感謝之心所建成的，每一座鳥居都由信者所奉納。

這是來源自「願いが通る（願望得以實現）」的諧音吉祥語，人們為了祈願心願能「通過」而奉納鳥居，而每當願望實現，人們便會改奉納更大一座鳥居，漸漸便成為現在的鳥居隧道。

從千本鳥居入口走一小段路後，隧道會分成兩路，鳥居內為單向通行，走右側的路線前進，左側則是回程路線。

走約10分鐘，穿越千本鳥居後，就會抵達「奧社奉拜所」，也是前往稻荷山的登山口，如果不想登山可以按指示的方向回去神社本殿。

伏見稻荷大社周邊美食推薦

伏見稻荷大社周邊及參道有多家餐廳及小吃、不只有歷史悠久的老鋪，還有時尚的咖啡廳，可以在參拜前後來用餐休息一下。

1. 稻荷茶寮

設於伏見稻荷大社的休憩區內的日本茶咖啡廳，由專門供應伏見稻荷大社與大本山東福寺等寺社御用抹茶的茶舖「椿堂」所經營。他們使用的茶葉皆出自獲得農林水產大臣獎的茶農，經過細心且耗時的栽培而成，是備受讚譽的茶舖。

稻荷茶寮除了提供優質的抹茶，還有各種日式甜點，例如抹茶霜淇淋、抹茶刨冰、抹茶聖代等，在神社走了不少路後來吃點甜點會給你滿滿療癒。

稻荷茶寮設有室內及露天的座位，天氣晴朗時特別推薦坐在戶外，可以眺望稻荷山的景致與綠意盎然的庭園，伴隨八嶋池流出的潺潺溪水聲與鳥鳴，在大自然包圍中享用餐點及悠閒片刻。

稻荷茶寮

地址：京都市伏見区深草藪之内町68 啼鳥菴内

營業時間：11:00 – 16:00

