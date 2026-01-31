快訊

【日本迪士尼商店 x GODIVA】夢幻巧克力甜點禮盒 2026情人節甜蜜上市

情人節即將到來，又在煩惱該送什麼好嗎？今年情人節日本迪士尼商店與GODIVA攜手合作，推出令人心動的情人節限定商品囉～

不僅有精緻美味的巧克力甜點，還有可愛度爆表的限定角色周邊商品，想來點不一樣的情人節禮物嗎？選擇這個就對啦！

米奇Grand Place豪華禮盒 （ミッキー チョコレート グランプラス カード入り DISNEY VALENTINE 2026）

這次最吸睛的商品之一，就是以米奇為主角的「Grand Place豪華禮盒」。

禮盒外觀以高雅的藍色配色金色，上層為掀蓋式、下層為抽屜式，盒蓋上印有穿著巧克力師傅服裝的金色米奇，整體質感非常高級氣派。打開禮盒裝有各式各樣的精選巧克力，其中還有兩款迪士尼商店xGODIVA的獨家原創口味：牛奶巧克力榛果碎片、黑巧克力檸檬甘納許

牛奶巧克力榛果碎片

以濃郁的牛奶巧克力為基底，內餡為榛果和巧克力碎片，一口咬下口感豐富酥脆，巧克力表面還印有米奇在眨眼的可愛圖案

黑巧克力檸檬甘納許

以黑巧克力搭配清爽的檸檬甘納許，巧克力表現為藍色搭配閃爍的造型，靈感來自於夜空中閃耀的精靈粉，視覺味覺都充滿享受～

除了巧克力甜點禮盒外，這次也因為情人節推出了限定的迪士尼角色玩偶！黃色的小熊維尼和藍色的史迪奇都變成了巧克力色的全新造型！兩隻手上還抱著一片巧克力，模樣十分可愛討喜。

這次迪士尼商店與 GODIVA 聯名的情人節系列，不只是簡單的巧克力產品，而是結合角色魅力與高品質甜點的一場視覺與味覺盛宴～不論是要送給另一半、親朋好友，或是想自己收藏留念，每一件都充滿心意與創意，喜歡迪士尼的粉絲們千萬不要錯過2026情人節的甜蜜驚喜！

