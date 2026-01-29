快訊

東京迪士尼海洋25週年紀念「閃耀歡騰」2026年4月盛大登場！

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

東京迪士尼海洋2026年迎來開園25週年紀念！為了慶祝這特別的日子，從2026年4月15日至2027年3月31日將舉行盛大的週年活動。

以「閃耀歡騰」為主題，靈感來自園區豐富的「海洋魅力」，搭配上象徵海洋的「歡騰藍」作為主題色調，還有園區內華麗的佈置與光影特效，讓每個角落都洋溢濃厚的慶祝氣息。

快一起加入25週年的歡慶行列，在笑聲與驚喜中展開一段難忘的東京之旅吧～

為紀念東京迪士尼海洋25週年，「閃耀歡騰慶典」將於地中海港灣盛大登場。米奇與多位迪士尼好友們將換上以歡騰藍為主色的週年限定服裝，搭乘裝飾華麗的紀念船隻向遊客揮手致意。

當船隻停泊於港灣中央後，迪士尼角色們將從米奇廣場、尚比尼兄弟餐廳前與里多島等地陸續現身，在米奇的帶領下與現場來賓一同由1數到25，將慶祝氣氛推向高潮！

演出地點：地中海港灣

演出時間：約15分鐘（每日1～3場）

美國海濱的港岸公園將於2026年1月14日起帶來全新舞台表演「舞動全球！」，這是園區睽違約12年再次在港岸公園推出的新秀。

表演融合世界各地的舞蹈與音樂，像是熱帶草原的動感舞蹈、歐洲慶典風格的可愛表演，以及充滿拉丁風情的熱情活力，由米奇與舞者們輪番登場，展現多元的舞台魅力。

「魔法滿屋」的米拉貝兒也將首度在東京迪士尼海洋亮相，樂佩公主與「大英雄天團」的阿廣也會登台同樂！表演壓軸時，迪士尼好友將以舞蹈與音樂點燃全場，並搭配煙火特效，將演出推向華麗高潮～

演出地點：美國海濱「港岸公園」

演出時間：約25分鐘（每日2～4場）

*本舞台表演於2026年1月14日隆重登場

*各項娛樂表演有可能更改演出次數，或依天候等影響而變更內容或取消

整座園區也將以「閃耀歡騰」的主題打造，透過「歡騰藍」營造燦爛輝煌的氛圍！首先，進入園區會先在象徵園區的「迪士尼海洋水之行星」前看到25週年的標幟及米奇、米妮造型裝飾，沿觀海景大道漫步，華麗的裝飾將一一映入眼簾

到了夜晚「閃耀歡騰之夜」於地中海港灣登場，光影秀搭配25週年主題曲〈Come Join the Jubilee〉將映照在海洋觀景飯店的外牆上。

在阿拉伯海岸中央廣場也將以歡騰藍的燈光營造出閃亮氛圍，滿滿的燈光特效與布置就是要讓你體驗最濃厚的25週年歡慶喜悅！

自2026年4月8日起，多款25週年紀念限定商品將率先在園區販售，以歡騰藍妝點的角色造型商品，部分設計更融入日常生活風格，簡約亮眼。

為慶祝25週年的重點商品「歡騰徽章」也將於同日推出，可以自由搭配徽章、緞帶與吊飾，打造專屬於自己的徽章。達菲與好友系列的商品則將於4月14日起限量販售。

更多詳細活動資訊：https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/tds25th/tc/

