【吉伊卡哇餐廳】日本第2間分店 2026年2月正式進駐沖繩！

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

吉伊卡哇餐廳」以家庭餐廳為概念，並結合原創餐點、店內裝飾與限定周邊，讓不同年齡層的吉伊卡哇粉絲都能輕鬆享受用餐的時光～除了東京池袋店外，眾所期待的第2家分店將於2026年2月13日在沖繩 PARCO CITY 盛大開幕囉！

沖繩 PARCO CITY 店在入口處設置了迎賓的吉伊卡哇、小八與兔兔，還規劃了多個拍照打卡點，餐點上除了有池袋 PARCO 店的常駐菜單外，也推出了多款沖繩限定的料理與飲品；在周邊商品上，不論是否有用餐都能自由選購。

沖繩限定餐點：曬黑獅薩的塔可飯 (日焼けシーサーのタコライス)

以沖繩的靈魂美食「塔可飯」為靈感，搭配烤過的玉米餅來呈現曬黑的獅爺。

塔可飯除了經典的塔可肉、酪梨、番茄、紫洋蔥與起司外，還加入切碎的醃蘿蔔增添口感！享用時可將玉米餅掰碎與塔可飯混合食用，也可依個人口味淋上附贈的莎莎醬。

浮潛奶油蘇打附透明貼紙 (シュノーケルクリームソーダ クリアステッカー付き)

以在沖繩海邊享受浮潛的吉伊卡哇、小八與兔兔為靈感，以鳳梨口味的蘇打飲呈現出沖繩海洋的清爽藍色。

加入切丁的鳳梨與含萊姆果汁的果凍，角色背後還搭配了清爽的香檬雪酪作為點綴。

※可選擇角色後再進行點餐。

※使用的杯子可於官方線上商店及併設的周邊商品店購買。

凡點選飲品即贈沖繩PARCO CITY店原創杯墊一枚，隨機贈送、圖案不可指定

※外帶飲品也能獲得杯墊

周邊商品也推出了許多有沖繩風情的設計，像是專著ALOHA襯衫圓形餐盤、變身成美人魚在海中悠游的吉伊卡哇角色們…，即使沒有到餐廳享用美食，也值得將這些原創商品通通帶回家收藏！

吉伊卡哇餐廳 沖縄 PARCO CITY 店

地址：沖縄県浦添市西洲3丁目1-1 沖縄PARCO CITY 1F

開幕時間：2026年2月13日

營業時間：10:00～22:00 *可能依PARCO CITY營業時間而有所更改

https://cafe.parco.jp/event/chiikawarestaurant_okinawa?area=030528

沖繩 吉伊卡哇 美食

窩日本

