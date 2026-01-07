星野集團首次登陸廣島縣！全室瀨戶內海海景房「界 宮島」2026年夏季開幕

【撰文:窩日本快訊/窩日本】

星野集團旗下的「界」系列，致力於融合當地文化與四季之美，打造符合現代生活風格的舒適住宿體驗。2026年夏天，星野的界系列將首度插旗廣島縣，開設能眺望瀨戶內海與嚴島神社大鳥居的「界 宮島」！

「界 宮島」共規劃了54間客房，每一間房都面向海景，從早到晚都能欣賞瀨戶內海波光粼粼的景致。房內設計也以海洋色系為主色，搭配舒適的長沙發與大窗設計，營造出室內外自然延伸的視覺享受。

在泡湯設施上，「界 宮島」於頂樓設有夢幻的露天大浴場，並提供兩種泡湯體驗。面南的浴池可直接眺望瀨戶內海，泡湯時彷彿也泡在海裡一般，享受視線與大海融合的絕佳享受。

面北的室內浴池可以靜靜欣賞連綿山巒的自然風光，並提供兩種不同溫度的選擇，溫度較高的「熱湯」有助於深層放鬆；溫度較低的「溫湯」則適合長時間泡湯，讓身心在緩慢節奏中獲得療癒與舒緩。

「界 宮島」最引人注目的設施，非復刻古代瀨戶內傳統的「石風呂」莫屬。

這種浴湯文化源自鎌倉時代，是當地歷史悠久的蒸氣浴形式，如今已難得一見。「界 宮島」以現代工法重新詮釋，打造出石造構造的蒸氣浴空間，牆面、地板與天花板皆採用能緩緩輻射熱能的材質，營造出低濕度卻高溫的舒適體驗。

入口處還保留傳統需彎腰入內的設計細節，讓旅客從踏入的瞬間，便融入歷史氛圍，感受儀式感與地方文化交織的獨特魅力。

「界 宮島」距離 JR 宮島口站與廣電宮島口站約五分鐘車程，交通十分便利，是享受泡湯、眺望自然景觀、放鬆身心的住宿好選擇！目前官網尚未公布確切開幕時間，若明年剛好有計畫前往廣島，不妨多多關注官網的最新消息吧！

https://hoshinoresorts.com/jp/information/z98fhog73/

窩日本推薦閱讀： 日本人氣打工網站10選推薦！有哪些注意事項？渡假村專門、包三餐住宿、外國人OK的網站是哪些？

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」