京都祇園周邊必吃美食4選！超人氣鴨肉飯、鰻魚專門店....

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

想要在京都感受古色古香的街道氛圍、體驗藝伎文化，參拜歷史悠久的神社，那麼來祇園一帶就對了！

這裡匯集了京都最具代表性的景點，包括千年神社「八坂神社」、風情萬種的傳統茶屋街「花見小路」，還有各式各樣的美食。本文就來介祇園周邊的4家必吃美食吧！

1. Gion Duck Rice

在八坂神社周邊的人氣鴨肉飯專門店！店鋪的招牌與菜單都用顏文字代替文字，充滿玩味！不過他們只提供一款料理 – 鴨肉飯三吃，所以也不用擔心看不懂菜單！

鴨肉飯三吃單是擺盤就超級網美！鴨肉飯以木桶盛載，低溫烹調的鴨胸肉鋪滿在米飯上，以花瓣點綴，還有誘人的生雞蛋黃。

鴨肉飯三吃的吃法就是 – ①直接品嚐鴨肉飯、②加上調味料、③製成茶泡飯，可以品嚐到不同滋味。

除了鴨胸肉十分講究，搭配的調味料也特別選用葡萄山椒與柚子、自家製黑七味，其中葡萄山椒更被譽為綠色鑽石，清新的香氣可以襯托出鴨胸肉脂肪的甘甜。

最後的高湯茶泡飯也有心思，柴魚片放在漏斗中，由客人親自用手沖壺澆熱水，變成高湯。現沖的高湯香氣四溢，搭配鴨肉飯能增加鮮味，三種吃法讓層次慢慢提升，享受到最後一口。

Gion Duck Rice

地址：京都府京都市東山区祇園町北側282-7 大文字ビル

營業時間：10:00 – 21:30

2. 侘家古曆堂

在花見小路上的雞肉料理專門店，外表是樸素的町屋，店內卻是現代摩登的裝潢。一樓的座位是吧桌，面向著半開放式廚房，可以窺看到廚房烹調的過程。

他們晚上提供10000日幣以上的高級烤雞肉串套餐，而在午餐時段則可點比較實惠的石烤親子丼，大約2千多日幣就可以在這裡用餐。

石烤親子丼有原味和麻辣味(期間限定)可以選擇，米飯、雞肉與蛋液放在熱騰騰的石鍋之中，店員會在客人面前攪拌，做成類似炒飯的口感，最後再加上生雞蛋。

雞腿肉以炭火炙燒，奢侈使用三顆京都府產雞蛋，可以嚐到半熟滑嫩的雞蛋與酥脆的石鍋鍋巴。親子丼以濃郁高湯調味，小編覺得味道偏鹹一點。

桌上放有店家自家調製的調味料，例如山椒、咖哩、七味粉等，可以自行改變口味，最後也可加雞高湯以茶泡飯方式享用，如此講究的親子丼還真是少見！

侘家古曆堂

地址：京都市東山区花見小路四条下る 祇園町南側 歌舞練場北側

營業時間：11:30～14:30、17:30～22:00

3. 土井活鰻 祇園八坂店

京都當地的鰻魚飯專門店，提供關西風鬆軟肥美的炭烤鰻魚！

鰻魚飯主要有鰻魚重飯(以重箱盒盛載的鰻魚飯)、鰻魚飯定食及鰻魚飯三吃，可以選擇並、上、特上不同份量的鰻魚，還有各種配菜可以加點。

他們對烤鰻魚非常講究，選用從愛知縣三河的優質養殖鰻魚，在店內特地使用保持更低水溫的魚簍來飼養活鰻，維持肉質的厚實。

圖片來源自官方ig
圖片來源自官方ig

以炭火細心烤製的鰻魚，外皮香脆，魚肉鬆軟多汁，搭配上秘傳醬汁，非常下飯！如果點鰻魚飯三吃還會附京都高湯，享受細膩柔和的滋味。

土井活鰻 祇園八坂店

地址：京都府京都市東山区鳥居前町 南入 清井町492−3

營業時間：11:30～15:30、17:00～20:30

4. Gohanya 村上(ごはんや村上)

想要在京都享受道地的日式家庭料理的話，「Gohanya 村上」提供各種CP值高的定食套餐！在2025年2月才開幕的小店，店主兼主廚村上先生是曾在祇園的名店修行超過20年的資深廚師，希望讓客人享受和食最單純的美味，並感受到「日常中的京都」。

他們提供京都家常菜「おばんざい」(obanzai)的定食、一品料理到各式飯食。

「おばんざい」是指京都日常的配菜總稱，來源自京都媽媽們製作的傳統家常料理，通常使用營養豐富的當季食材，例如京都當地栽培的蔬菜。「Gohanya 村上」的豆皿定食就提供9種小菜，菜色每日會有所變動，一次可以嚐到多種口味！

Gohanya 村上(ごはんや村上)

地址：京都市東山区祇園町南側570-210

營業時間：11:00～18:00

