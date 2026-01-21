《動物方城市2》主題咖啡廳 日本「OH MY CAFE」期間限定登場！

新的一年，日本又有一波令人期待的全新設施、景點即將開幕，如果你正在規劃2026年的日本旅行，這些話題滿滿的新設施絕對值得先收進行程清單！從粉絲必朝聖的寶可夢主題樂園，到分布在東京、橫濱、京都的沉浸式博物館與文化景點，讓你一開年就行程滿滿。🧳

2026-01-14 10:00