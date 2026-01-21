《動物方城市2》主題咖啡廳 日本「OH MY CAFE」期間限定登場！
【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】
迪士尼動畫電影《動物方城市2》席捲全球，日本 OH MY CAFE 特別在東京、大阪與愛知推出期間限定的「動物方城市2 聯名咖啡廳」！
以動畫角色為造型設計特製餐點，再以電影場景為靈感推出美味甜點，色彩鮮豔、造型吸睛，讓視覺與味覺同時滿足！
＜尼克＞油豆皮滿足套餐
說到狐狸就想到油豆皮！將稻荷壽司與烏龍麵組合而成的「滿滿狐狸風」日式套餐，還能攝取蔬菜，是為聰明狐狸準備的營養均衡餐點。
¥1,990（含稅）
＜茱蒂＞紅蘿蔔牛排餐盤
將茱蒂最喜愛的胡蘿蔔製成牛排排餐，搭配上一份迷你焗烤，美味好吃！
¥1,990（含稅）
＜尼克＞SLY FOX 燕尾服雞肉飯
以燕尾服造型的尼克為靈感，透過黑色基底呈現時尚雞肉飯的時髦風格。搭配番茄、雞肉與大豆肉，味道溫和細膩，彷彿置身作品世界之中。
¥1,990（含稅）
除了美味餐點外，同步推出了多款聯名原創周邊商品，從壓克力鑰匙圈、束口袋到造型吊飾等，每一款都充滿《動物方城市2》的角色魅力，值得通通收藏！
【店鋪資訊】
東京/表参道 OH MY CAFE
即日起～2026年4月19日
東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階
東京/池袋 BOX cafe&space グランドスケープ池袋店
2025年12月25日～2026年3月1日
東京都豊島区東池袋1-30-3 B1F
愛知/名古屋 BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店
即日起～2026年2月1日
名古屋市中区栄 3-6-1 ラシック地下1階
大阪/梅田 BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店
即日起～2026年3月8日
大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE OSAKA6階
【事前預約①】
預約開始日：2025年12月4日18:00～
期間：2025年12月19日～2026年1月22日
【事前預約②】
預約開始日：2026年1月9日18:00～
期間：2026年1月23日～3月5日
【事前預約③】
預約開始日：2026年2月13日18:00～
期間：2026年3月6日～4月19日
更多資訊：https://zoo2.ohmycafe.jp/
