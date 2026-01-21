《動物方城市2》主題咖啡廳 日本「OH MY CAFE」期間限定登場！

快訊

迪士尼動畫電影《動物方城市2》席捲全球，日本 OH MY CAFE 特別在東京大阪與愛知推出期間限定的「動物方城市2 聯名咖啡廳」！

以動畫角色為造型設計特製餐點，再以電影場景為靈感推出美味甜點，色彩鮮豔、造型吸睛，讓視覺與味覺同時滿足！

＜尼克＞油豆皮滿足套餐

說到狐狸就想到油豆皮！將稻荷壽司與烏龍麵組合而成的「滿滿狐狸風」日式套餐，還能攝取蔬菜，是為聰明狐狸準備的營養均衡餐點。

¥1,990（含稅）

＜茱蒂＞紅蘿蔔牛排餐盤

將茱蒂最喜愛的胡蘿蔔製成牛排排餐，搭配上一份迷你焗烤，美味好吃！

¥1,990（含稅）

＜尼克＞SLY FOX 燕尾服雞肉飯

以燕尾服造型的尼克為靈感，透過黑色基底呈現時尚雞肉飯的時髦風格。搭配番茄、雞肉與大豆肉，味道溫和細膩，彷彿置身作品世界之中。

¥1,990（含稅）

除了美味餐點外，同步推出了多款聯名原創周邊商品，從壓克力鑰匙圈、束口袋到造型吊飾等，每一款都充滿《動物方城市2》的角色魅力，值得通通收藏！

【店鋪資訊】

東京/表参道 OH MY CAFE

即日起～2026年4月19日

東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階

東京/池袋 BOX cafe&space グランドスケープ池袋店

2025年12月25日～2026年3月1日

東京都豊島区東池袋1-30-3 B1F

愛知/名古屋 BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店

即日起～2026年2月1日

名古屋市中区栄 3-6-1 ラシック地下1階

大阪/梅田 BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店

即日起～2026年3月8日

大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE OSAKA6階

【事前預約①】

預約開始日：2025年12月4日18:00～

期間：2025年12月19日～2026年1月22日

【事前預約②】

預約開始日：2026年1月9日18:00～

期間：2026年1月23日～3月5日

【事前預約③】

預約開始日：2026年2月13日18:00～

期間：2026年3月6日～4月19日

更多資訊：https://zoo2.ohmycafe.jp/

