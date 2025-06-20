2025年東京不可不去夏季活動8選！原宿、隅田川、明治神宮....(下)

延續"2025年東京不可不去夏季活動8選！原宿、隅田川、明治神宮....(上)"，本文將再介紹四個東京的夏季活動

5. 隅田川煙火大會 (隅田川花火大会)

每年夏季，東京都會舉辦多場煙火大會，而其中具代表性的，莫過於歷史悠久的「隅田川煙火大會」。今年迎來第44屆，這項活動最初源自江戶時代，當時人們為了慰藉亡靈與祈求驅除瘟疫而施放煙火，如今已成為市民與遊客齊聚一堂、共度盛夏夜晚的年度盛事。

隅田川煙火大會顧名思義在淺草旁的隅田川沿岸舉行。第一會場從櫻橋下游至言問橋上游，預計發放約9,350發煙火；第二會場則位於駒形橋下游至厩橋上游，發放約10,650發，合計約20,000發煙火齊放，燦爛火光點亮夏日夜空。

還會舉辦煙火競賽，由與兩國煙火淵源深厚的煙火師，或在全國知名煙火大會中屢獲佳績的職人參與。他們會發放風格多元、創意十足的煙火，令人目不暇給，是絕對不能錯過的精彩看點！

活動期間 : 2025年7月26日

地址：隅田川周邊

6. 阿佐谷七夕祭

圖片來源自IG@chuosen_rr

阿佐谷七夕祭於1954年開始舉辦，是當地傳統夏季盛事。每年活動期間，阿佐谷珍珠中心商店街會掛滿由商店主人與當地居民親手製作的七夕裝飾，為街道妝點出繽紛繽紛的節慶氛圍。這些裝飾內容豐富多元，有的緊扣當下流行話題，有的則以人氣動畫角色為靈感，造型趣味十足，也讓商店街變得七彩繽紛，很適合拍照！

圖片來源自IG@chuosen_rr

除了欣賞華麗的裝飾外，各家商店也會舉辦特別促銷活動，還設有熱鬧的屋台攤位，提供多種夏日經典小吃與遊戲，例如釣水球、撈金魚等，讓人能一邊逛街一邊享受購物、美食與祭典的樂趣。

活動期間 : 2025年8月7日~11日

地址：東京都杉並区阿佐ヶ谷南周辺

官方網站

7. 清瀬向日葵祭 (清瀬ひまわりフェスティバル)

清瀨向日葵祭是東京都內最大規模向日葵花田的活動，每年8月中旬舉行。在約24,000平方公尺的廣闊農地上，盛開著多達10萬株的向日葵，金黃色的花海在盛夏陽光下搖曳生姿，吸引眾多遊客造訪。

圖片來源自清瀬市網站

這片向日葵花田原本是農地所有者為了綠肥用途而種植，因其景觀極為壯觀動人，後來便開放給一般民眾參觀。活動期間，除了欣賞花田，現場還會舉辦攝影比賽，並販售由附近農園直送的新鮮蔬菜和向日葵，讓遊客享受季節限定的自然饗宴。

活動期間 : 未定

地址：東京都清瀬市下清戸3丁目の農地

8. 原宿表参道元氣祭 Super Yosakoi (原宿表参道元氣祭スーパーよさこい)

よさこい(Yosakoi)是一種熱鬧、充滿活力的團體舞蹈表演，表演者會穿著華麗服裝、揮舞鳴子、踩著音樂節奏跳舞。雖然舞蹈起源於高知縣，但在日本各地都會舉辦活動，而原宿表参道元氣祭 Super Yosakoi是首都圈最大型的活動！

每年約有100支隊伍參加，來自日本各地及海外的眾多舞者齊聚一堂，在明治神宮、代代木公園等6個會場熱情演出，盡情展現充滿活力的舞姿。舞者們身穿五彩繽紛的服裝，隨著清脆的鳴子聲與響亮的呼喊聲盡情舞動，現場氣氛熱烈沸騰。

活動期間 : 2025年8月23日~24日

地點：明治神宮／原宿表参道／代代木公園等

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