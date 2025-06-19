2025年東京不可不去夏季活動8選！原宿、隅田川、明治神宮....(上)
這個夏季要來東京旅行，有一連串熱鬧又充滿魅力的夏季活動在等著你！從傳統的祭典、煙火大會，到清涼消暑的啤酒花園和期間限定的水上樂園等等，可以在東京好好享受！
1. 明治神宮外苑 Forest Beer Garden (明治神宮外苑 森のビアガーデン)
今年已邁入第40屆的啤酒花園活動！「Forest Beer Garden」在明治神宮外苑這個綠意盎然、開放感十足的環境中，盡情大啖精選精釀啤酒與燒烤。
現場會提供各種燒烤套餐，提供多款肉類、海鮮料理及飲料，還有4種精釀啤酒的無限暢飲，在兩小時內盡情享用吃到飽的美味饗宴。
為了應對夏季高溫問題，今年會場內會設有冷卻裝置「Cool Mist Line®」，透過釋放細緻水霧並運用水霧蒸發時吸收熱能的原理，有效降低周圍溫度，還會提供低溫的魔法啤酒杯等，可以在清涼又適舒的環境中喝著冰涼生啤、配上烤肉，更加爽快！
活動期間 : 2025年4月15日〜9月23日
地址：東京都新宿区霞ヶ丘町14-13 明治神宮外苑「にこにこパーク」内
2. 東京讀賣樂園 水上樂園POOL WAI (東京よみうりランド プールWAI)
夏天想要盡情玩水的話就來東京讀賣樂園吧！這是一個大型主題樂園，設有提供豐富機動遊戲設施的遊樂場，冬天有夢幻的燈飾，夏天就有期間限定的水上樂園！
水上樂園POOL WAI設有多達5種泳池與8種滑水道，包括模仿海浪拍岸的「波浪泳池」、水上冒險運動區，加上小型水桶、水槍與噴水機關等超過70種豐富的戲水裝置，大人小孩都玩得盡興。
園內設有椰子樹等南國渡假風情的裝飾，讓人彷彿置身熱帶島嶼。此外，每天會舉辦放水秀、花式游泳表演等多項活動，也會舉辦共42天的夜間泳池活動，可以各種方式享受水上時光。
活動期間 : 2025年6月28日~9月15日
地址：東京都稲城市矢野口4015−1
3. 東京迪士尼度假區「清涼一夏」(サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort)
東京迪士尼度假區每年夏季都會舉辦特別活動，有各種充滿清爽又快樂的特別企劃，今年主題曲還由人氣日本樂團「Mrs. GREEN APPLE」負責演唱，為夏日增添滿滿幸福感。
其中最吸引人注目的是大受好評的「全身濕透」主題活動。在東京迪士尼樂園會有「杯麵消暑任務」娛樂表演，以迪士尼電影《大英雄天團》中的「杯麵」為主角，為了讓因酷熱而降低的「能量等級」的遊客恢復，杯麵會沿著遊行路線大量噴水降溫，為園區帶來一場既清涼又歡樂的夏日體驗。
而在東京迪士尼海洋可以看到「船塢邊水花混音秀」，米奇老鼠與一眾迪士尼好友們將會登場演出，以充滿夏日氣息的動感音樂與舞蹈，加上火花、大量潑水的壯觀演出，可以在熱情四溢的氛圍中享受清涼盛會。
此外，還有冰沙、冷麵等特別菜單，以及一系列主題周邊商品，在迪士尼度假區把炎夏的悶熱一掃而盡！
活動期間 : 2025年7月2日~9月15日
地址：千葉県浦安市舞浜1-6
官方網站
4. 東京灣納涼船 (東京湾納涼船)
納涼船也是夏季的風物詩之一，活動通常於每年7月至9月舉行，在東京及橫濱一帶有許多船出航，而其中比較知名的有東京灣納涼船。從港區的竹芝碼頭出發，繞行東京灣一圈，航程約兩小時，輕鬆享受海上夜遊的樂趣。
搭乘納涼船，不僅能欣賞東京灣璀璨夜景，還有豐富多樣的美食、現場音樂等精彩娛樂。當船隻穿越彩虹大橋時，左側可遠眺台場的都市風光，右側則能望見大井貨櫃碼頭與羽田機場，隨著夜幕降臨，晚風輕拂、涼意沁人，令人瞬間忘卻夏日的酷熱。
活動期間 : 未定
地址：東京都港区海岸1-12-2
因為篇幅關係，其他四個夏季活動將於下篇介紹
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