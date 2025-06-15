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不只有餃子！栃木縣宇都宮交通、景點及美食精選(下)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"不只有餃子！栃木縣宇都宮交通、景點及美食精選(上)"，本文將再介紹5個宇都宮景點與美食

4. Kirasse本店 (来らっせ本店)

想品嚐宇都宮美食餃子，除了去餃子通，也可以來這個餃子主題美食設施！

Kirasse本店可以說是餃子主題樂園，匯聚了超過30家宇都宮餃子會加盟的人氣店。相對於在餃子通要進去一家家餐廳用餐，在這裡可以在一個設施點不同餐廳的餃子。

Kirasse本店分為三大區域：

常設店鋪區

集結了包括「宇都宮みんみん」、「めんめん」、「香蘭」、「龍門」、「さつき」的5家人氣餃子專賣店。入座後可以自由去不同餃子店購買料理，煎餃、水餃、炸餃子等等，每一碟份量不大，可多點幾款來比較！

日替店鋪區

集合超過30家店鋪的特色餃子，每天更換菜單提供不同店的餃子，每次到訪都會有新鮮感。甚至可點一盤結合5家不同店鋪餃子的拼盤，嚐嚐各種店的滋味。

紀念品區

販售冷凍餃子和各式餃子相關商品，可以把美味帶回家。雖然包裹肉餡的餃子不太方便帶到海外，但有餃子造型的雜貨及餃子口味的零食，適合作為伴手禮！

Kirasse本店

地址：栃木県宇都宮市馬場通り2-3-12 MEGAドン・キホーテ ラパーク宇都宮店地下1階

5. 宇都宮城址公園

這座公園位於宇都宮城的舊址，復原了部分城郭，重現宇都宮城本丸的西側，包括清明台櫓、富士見櫓、白漆喰圍牆和內壕等，可以欣賞傳統建築細節。

園內設有展示宇都宮城歷史的展覽，也可以登上土塁欣賞宇都宮市區的美景。

公園內景色優美，廣闊的空間適合散步或野餐，而且種植了多種櫻花樹，每逢春季是人氣賞花景點，可以來欣賞城郭與櫻花一起的美景。

宇都宮城址公園

地址：宇都宮市本丸町、旭1丁目地内

6. 大谷資料館

深達30公尺、面積達2萬平方米的大谷石地下採掘場遺址，這是經過約70年的開採的巨大空間，岩壁清晰地記錄了不同時代的採掘技術變遷，現在作為資料館開放遊客參觀。

昏暗的燈光、冰涼的氣溫，充滿神秘感而夢幻的地下空間讓人彷彿置身於金字塔內部，獨一無二的景觀，因此也成為許多電影和電視劇取景的拍攝地。

而資料館的地上展區還展示了採掘的歷史變遷、採掘工具與運輸器具等相關資料，讓訪客深入了解大谷石的開採與文化背景。

大谷資料館

地址：栃木県宇都宮市大谷町909

官方網站

7. THE STANDARD BAKERS 大谷本店

在東京、大阪也有設店的人氣麵包店及咖啡廳，其本店原來就在宇都宮市的大谷！

店內一半是麵包店，一半是咖啡廳，可以購買外帶的麵包，也可以在店內享用洋食料理等餐點。

他們每天提供50至60種麵包。麵包都以北海道產小麥和奶油來製作，根據不同種類的麵包來選擇最適合的麵粉，並結合當地栃木縣食材製作。可頌麵包、吐司、法棍等甜鹹口味都有，定會找到想吃的一款！

THE STANDARD BAKERS 大谷本店

地址：宇都宮市大谷町1159

8. 若竹之杜若山農場

若山農場有著約100年歷史，致力栽培竹子、筍子、栗子等農作物。農場內有一片廣闊的竹林，白天有清幽的氣氛，晚上點燈後夢幻而浪漫，不只成為日本電影和廣告拍攝的場所，現在也開始遊客來參觀。

購買門票入場後，遊客可在竹林中悠閒地散步，當中設有繩網、鞦韆等遊玩設施，也是受歡迎的打卡景點。在周末或假期，竹林茶屋也提供抹茶和栗子點心，抹茶以竹子製作的杯子盛載，飲用時也會帶有清香呢！

若竹之杜若山農場

地址：栃木県宇都宮市宝木本町2018

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