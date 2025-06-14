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不只有餃子！栃木縣宇都宮交通、景點及美食精選(上)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

宇都宮位於關東地區北部，從東京出發最快48分鐘就可到達！宇都宮有著「餃子之城」的別稱，市內有許多可以品嚐美味餃子的餐廳。此外，還有許多可以享受自然、文化與歷史的景點，讓小編在這篇文章中為你推薦吧！

宇都宮的交通方式

如果你從東京都內出發，可利用電車前往宇都宮。宇都宮有兩個車站 – JR宇都宮站、東武宇都宮站，但兩個車站距離約25分鐘步程，所以要搞清楚自己前往哪一個車站！

JR宇都宮站才有直通東京的路線，而東武宇都宮站的東武宇都宮線只在栃木縣內運行，來往新栃木站至東武宇都宮站，如想利用東武鐵道來往東京需要轉乘東武日光線，比較費時及麻煩。

利用JR東北新幹線從東京車站直達JR宇都宮站，約48分鐘，車費4,820日幣

利用JR宇都宮線從東京車站直達JR宇都宮站，約1小時57分鐘，車費1,980日幣

宇都宮內的交通

宇都宮市內可利用公車前往不同景點，可利用關東自動車株式會社官網搜尋公車路線。

如果你會駕駛的話，那可能自駕遊會更方便，很多景點及餐廳也設有停車場，而且不需要在意公車或電車的班次時間，行程更加靈活。

宇都宮推薦景點及美食

宇都宮的景點主要集中在宇都宮車站周邊與大谷町，可以參考以下兩個地圖看看景點的分佈。

1. 宇都宮二荒山神社

創建於約1600年前的二荒山神社，穿過鳥居後是一段短短的參道，兩側的石階石牆是江戶時代以大谷石建成的，充滿歷史韻味。需要爬上95級石階梯才會到達本殿，到達頂點時可以俯瞰宇都宮的街道景色。

據說因為神社在古時被稱為「一之宮」(ichinomiya)，因此衍生出這片土地的地名「宇都宮」(utsunomiya)。神社供奉著三位神祇，包括宇都宮的始祖豐城入彥命、大物主命與事代主命，保佑姻緣、生意興隆、交通安全、健康長壽等好運。

宇都宮二荒山神社

地址：栃木県宇都宮市馬場通1丁目1番1号

2. 餃子通 (餃子通り)

位於宇都宮市中心的「餃子通」是一條集合多家餃子店的街道，本名其實是「宮島町通」。宇都宮的餃子消費量位居全國前列，市內有許多販售餃子餐廳，而來到餃子通就可以一次過找到老字號的「宇都宮みんみん」與「正嗣」的本店等，每家店舖都大排長龍。

走在餃子通還會看到各種以餃子為主題的裝飾，例如公車站牌、電燈都能看到餃子的圖案，街道上的牆面也繪有趣味十足的立體畫。除了品嚐餃子也記得欣賞這些可愛的裝飾！

餃子通

地址：栃木県宇都宮市馬場通り４丁目 宮町

3. 夜市横丁

2023年開幕的新飲食設施，位在上文介紹的Orion通商店街中。這個大型室內橫丁以「連結日本與世界的相遇」為主題，匯集了12間各具特色的店鋪。

不僅有日本傳統居酒屋料理，還有中餐、韓國料理、泰國料理等亞洲美食，甚至拉麵與牡蠣料理等，提供豐富多樣的美食！

在宇都通想要吃飯或小酌一杯的話，可以來這裡，定會找到想吃的料理！

夜市横丁

地址：栃木県宇都宮市曲師町3-10

因篇幅關係，將於下篇繼續介紹宇都宮的美食與景點

窩日本推薦閱讀：日光推薦美食及伴手禮13選！去日光東照宮旅遊時可以吃這些！　

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