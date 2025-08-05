日本東北必吃麵食 來自在地的特色勁道滋味五選

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】說到日本東北麵食，許多旅人第一時間會想到喜多方拉麵、盛岡冷麵，但其實這片幅員遼闊的北國地區，還藏著許多特色十足的「在地麵文化」。這次挑選了五碗除了本地特色的麵食料理，從拌著吃的炸醬麵、冷吃的肉蕎麥、到講究手工製法的高級烏龍麵，每一道都與當地的生活節奏與歷史背景密不可分。

◉ 喜多方拉麵／福島縣

▲喜多方拉麵。 圖：（公財）福島県観光物産交流協会／提供

作為「日本三大拉麵」之一，喜多方市擁有超過120家拉麵店，被譽為「拉麵之城」。以多水平打手工麵搭配清爽醬油湯頭為主流風格，口感Q彈滑順，湯頭簡單卻充滿深度。當地人從早上7點就會吃一碗熱呼呼的拉麵開啟一天，形成特別的「早餐拉麵」（朝ラー）文化。

JR喜多方站周邊拉麵店林立，其中最有名的坂內食堂距離車站步行約16分鐘的距離，是當地人都會去排隊的名店。

◉ 青森煮干拉麵／青森縣

▲青森煮干拉麵。 圖：青森縣／提供

以大量煮干（魚乾）熬製的魚介湯頭，是青森拉麵的最大特色。湯頭鹹中帶鮮，香氣濃郁卻不油膩，配上硬直細麵後更顯風味，在青森市內有8成的拉麵店會提供煮干拉麵。

在JR青森站東口外步行5-10分鐘內的距離就有多間名店，其中まるかいラーメン（Marukai Ramen）和つじ製麺所（Ramen Tsuji）都是當地人推薦的首選之一。

◉ 盛岡炸醬麵（盛岡じゃじゃ麵）／岩手縣

▲盛岡炸醬麵。 圖：AC／來源

這道由中國炸醬麵發展而來的盛岡炸醬麵，是當地年輕族群最愛的特色麵。以肉味噌為主要調味，搭配蒜泥、辣油、醋自由調配後拌麵食用，香氣濃郁、口感豐富。更有趣的是，吃完後可加入蛋液與熱湯，變成「雞蛋湯」（チータンタン），一碗兩吃非常有趣。

◉ 山形冷肉蕎麥麵（冷たい肉そば）／山形縣

▲山形肉蕎麥。 圖：山形縣／提供

在山形縣河北町內，吃蕎麥麵不見得是熱的才對味。當地盛行的「冷肉蕎麥麵」，使用雞湯為底的冷湯，搭配蕎麥麵與雞肉片，油香與清香交織，是夏季農村勞動後最佳的補給。其中推薦河北町的一寸亭本店，在當地居民中也頗有人氣，自山形機場前往僅15分鐘的行車距離。

◉ 稻庭烏龍麵／秋田縣

▲稻庭烏龍麵 圖：Photo AC／來源

稻庭烏龍麵的發源地－湯澤市稻庭町位於秋田縣的最東南方，作為日本三大烏龍麵之一，稻庭烏龍麵強調純手工製作與滑順口感。與一般讚岐烏龍麵粗實的形象不同，稻庭麵條細長且有透明感，入口柔韌、冷熱皆宜，常與柴魚湯或天婦羅搭配。而最能代表稻庭烏龍麵的店家「佐藤養助」在秋田縣內有諸多分店，若想體驗親手製作烏龍麵的話則推薦可以造訪位在湯澤市的總本店。

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