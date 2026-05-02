走進日本三大秘境！德島祖谷溪全新豪華露營 體驗溪流三溫暖與戶外私廚

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】許多台灣旅客到四國旅遊時，都會將「日本三大秘境」之一的德島縣「祖谷溪」列入行程，走訪知名的「葛藤橋」或「大步危小步危」。過去來到這裡多半是短暫停留，不過從今年4月起，旅客有了深度體驗秘境的新選擇。全新的豪華露營設施「IYA-KEI GLAMPING TOMORI」已經正式開幕，主打讓旅客直接住進壯麗的大自然中，享受有別於一般走馬看花的住宿體驗。

祖谷最知名的「葛藤橋」是旅客必訪的景點。 圖：佐佐木工業／提供

▲豪華露營區不可缺少的星空帳篷。 圖：佐佐木工業／提供

為了保留秘境的寧靜感，園區內僅規劃了5棟獨立的住宿空間，分為3棟半球形「星空帳篷」（Dome Tent）以及2棟木屋（Glamping Cabin）。每棟建築都融入了不同的自然主題，例如以深藍色調讓人沉澱身心的「藍之燈」，或是帶有大人沉穩風格的黑色系木屋「火影之燈」。此外，考量到旅客對隱私與便利性的需求，每棟皆附設專屬的戶外客廳及獨立衛浴，即便是初次體驗戶外住宿的旅客也能安心入住。

▲可以品嚐到德島縣知名的「阿波美豚」和「阿波尾雞」。 圖：佐佐木工業／提供

在餐飲與活動規劃上，設施引進「戶外法式私廚」的概念，晚餐提供德島知名的「阿波牛」，搭配「阿波美豚」或「阿波尾雞」的燒烤套餐，並融入「祖谷豆腐」與溪流烤魚等在地食材。入夜後，園區會點起大型營火並開放戶外星空酒吧，提供旅客放鬆交流的空間。

除了常設的三溫暖房，喜愛戶外活動的旅客還能預約特別的「溪流三溫暖」體驗。若想泡湯，距離園區車程約15分鐘處也有提供100%源泉放流的「松尾川溫泉」，讓這趟秘境之旅的行程安排能更加豐富多元。

▲不僅能體驗溪流上的水上活動，園區還有大型營火和餐車可以享受完美的露營之夜。 圖：佐佐木工業／提供

DATA／IYA-KEI GLAMPING TOMORI（祖谷渓グランピングTOMORI）

・地點：德島縣三好市池田町松尾松本５２５−１

・房型：5棟獨立豪華露營房型（含專屬衛浴與戶外客廳）。

・費用：兩人入住每間房45,540日圓起。

・周邊景點：葛藤橋（かずら橋）、大步危小步危、松尾川溫泉（車程約15分）、吉野川泛舟。

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