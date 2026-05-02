快訊

阿Sa閃婚健身教練！阿嬌砸重金送鑽石項鍊噴姐妹情：我的女孩

害台南女警車禍身亡！「肇事女大生」現身靈堂90度鞠躬致歉

MLB／家人來了！李灝宇4支1貢獻1打點+超穩守備 全場滿滿鏡頭

走進日本三大秘境！德島祖谷溪全新豪華露營 體驗溪流三溫暖與戶外私廚

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：佐佐木工業／提供
圖：佐佐木工業／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】許多台灣旅客到四國旅遊時，都會將「日本三大秘境」之一的德島縣「祖谷溪」列入行程，走訪知名的「葛藤橋」或「大步危小步危」。過去來到這裡多半是短暫停留，不過從今年4月起，旅客有了深度體驗秘境的新選擇。全新的豪華露營設施「IYA-KEI GLAMPING TOMORI」已經正式開幕，主打讓旅客直接住進壯麗的大自然中，享受有別於一般走馬看花的住宿體驗。

祖谷最知名的「葛藤橋」是旅客必訪的景點。　圖：佐佐木工業／提供
祖谷最知名的「葛藤橋」是旅客必訪的景點。　圖：佐佐木工業／提供

▲豪華露營區不可缺少的星空帳篷。　圖：佐佐木工業／提供
▲豪華露營區不可缺少的星空帳篷。　圖：佐佐木工業／提供

為了保留秘境的寧靜感，園區內僅規劃了5棟獨立的住宿空間，分為3棟半球形「星空帳篷」（Dome Tent）以及2棟木屋（Glamping Cabin）。每棟建築都融入了不同的自然主題，例如以深藍色調讓人沉澱身心的「藍之燈」，或是帶有大人沉穩風格的黑色系木屋「火影之燈」。此外，考量到旅客對隱私與便利性的需求，每棟皆附設專屬的戶外客廳及獨立衛浴，即便是初次體驗戶外住宿的旅客也能安心入住。

▲可以品嚐到德島縣知名的「阿波美豚」和「阿波尾雞」。　圖：佐佐木工業／提供
▲可以品嚐到德島縣知名的「阿波美豚」和「阿波尾雞」。　圖：佐佐木工業／提供

在餐飲與活動規劃上，設施引進「戶外法式私廚」的概念，晚餐提供德島知名的「阿波牛」，搭配「阿波美豚」或「阿波尾雞」的燒烤套餐，並融入「祖谷豆腐」與溪流烤魚等在地食材。入夜後，園區會點起大型營火並開放戶外星空酒吧，提供旅客放鬆交流的空間。

除了常設的三溫暖房，喜愛戶外活動的旅客還能預約特別的「溪流三溫暖」體驗。若想泡湯，距離園區車程約15分鐘處也有提供100%源泉放流的「松尾川溫泉」，讓這趟秘境之旅的行程安排能更加豐富多元。

▲不僅能體驗溪流上的水上活動，園區還有大型營火和餐車可以享受完美的露營之夜。　圖：佐佐木工業／提供
▲不僅能體驗溪流上的水上活動，園區還有大型營火和餐車可以享受完美的露營之夜。　圖：佐佐木工業／提供

DATA／IYA-KEI GLAMPING TOMORI（祖谷渓グランピングTOMORI）

・地點：德島縣三好市池田町松尾松本５２５−１

・房型：5棟獨立豪華露營房型（含專屬衛浴與戶外客廳）。

・費用：兩人入住每間房45,540日圓起。

・周邊景點：葛藤橋（かずら橋）、大步危小步危、松尾川溫泉（車程約15分）、吉野川泛舟。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

秘境 豪華露營

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

來去宮古島渡假吧！奢華渡假村vs平價飯店一次看

【FunTime小編群】說到夏季海島之旅，絕對不能錯過擁有「宮古藍」美稱的宮古島！這裡不僅有被譽為東洋第一美的「與那霸前濱海灘」，還有壯麗的跨海大橋與蔚藍的海水。今天小編為大家精選了幾間超人氣宮古島住

走進日本三大秘境！德島祖谷溪全新豪華露營 體驗溪流三溫暖與戶外私廚

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】許多台灣旅客到四國旅遊時，都會將「日本三大秘境」之一的德島縣「祖谷溪」列入行程，走訪知名的「葛藤橋」或「大步危小步危」。過去來到這裡多半是短暫停留，不過從今年4月起，旅客

暑假出國省荷包！「月月加碼狂歡日」迪士尼與環球影城5折

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著暑假旅遊旺季將至，加上機票價格持續走高，旅客對於「如何聰明規劃預算」的需求持續升溫。Klook即日起推出最新「會員升級方案」，凡升級為黃金或白金會員，最高可享5倍回饋，06

一天一組超奢華體驗開放！ 日本福岡「柳川遊船」還能這樣玩

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】去九州福岡玩，大家一定都聽過甚至搭過「柳川遊船」吧？最近推出了一個超狂的奢華升級版行程，地點就位在福岡縣柳川市新外町、擁有400年歷史的國家級古蹟「柳川藩主立花邸 御花」

注意「日本連假地雷」！ 不只黃金週要閃避 睽違11年「9月傳奇白銀週」連假天數曝光

2026年9月將迎來睽違11年的「傳奇白銀週」，預計將造成交通和住宿大爆滿。內行網友提醒，9月19日至23日的連假期間，旅客需提前規劃行程以避免高峰，使旅遊體驗更加愉快。

富士山與百萬夜景的完美交響！「水果公園富士屋飯店」打造最微醺的質感假期

【旅奇傳媒/日本部報導】每次到日本追富士山，是不是總覺得河口湖總是人擠人？對於喜歡深度遊的台灣自由行旅客來說，山梨縣其實還藏著許多內行人才知道的寶藏住宿。這次帶大家來到位於海拔555公尺山丘上的「水果公園富士屋飯店」，它不僅完美避開了擁擠的觀光人潮，更是一次將富士山絕景、百萬夜景、溫泉與鮮果紅酒全數打包的渡假首選。 隸屬於「富士屋度假飯店」集團，隱身在山梨市的「笛吹川水果公園」內，其莊園般的西式建築充滿了異國風情。對台灣旅客最具吸引力的，莫過於它得天獨厚的地理位置與視野。全館共有43間客房，白天推開窗戶，宏偉的富士山美景直接映入眼簾；而到了夜晚，眼前的視角則切換成被譽為「新日本三大夜景」的「甲府盆地」璀璨燈海。旅客完全不用摸黑去景觀台吹風，在舒適的房間內就能獨享這片遼闊風景，絕對是整趟旅程中最值回票價的瞬間。 除了無敵景觀，這裡的天然溫泉大浴場更是讓人捨不得離開 。營業至午夜12

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。