臺鐵公司響應源頭減量 雙北推出「團訂台鐵便當環保外送」服務
【旅奇傳媒/編輯部報導】為響應環境部「一次性產品源頭減量」政策並實踐淨零綠生活，國營臺灣鐵路股份有限公司（簡稱臺鐵公司）即日起於雙北地區推出「團訂台鐵便當環保外送」服務，透過專業物流配送、餐盒回收及嚴格清洗機制，提供團體訂購更便利、友善環境的用餐選擇。
臺鐵公司說明，本項服務係由環境部媒合循拾股份有限公司共同推動，鎖定午餐時段之團體需求，解決過去循環餐盒在取餐與歸還上的不便。消費者僅需透過專屬訂餐網站下單，凡訂單滿30份，且配送地址位於「臺北車站」車程25分鐘範圍內，即可享有專人送達與後續餐盒回收的一條龍服務，讓永續生活落實於日常。
在餐點內容方面，本次提供三款台鐵便當經典口味，包括「排骨」、「雞腿」及「素食豆包」，均一價120元，讓民眾在參與綠色消費、落實垃圾減量的同時，仍可品嚐到經典好滋味。
臺鐵公司表示，歡迎各機關、學校、企業及團體踴躍訂購「團訂台鐵便當環保外送」服務，攜手推動源頭減量，實踐永續共好的生活方式。訂購網址：https://trbento.loopick.app/
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