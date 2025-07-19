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在地人都吃這味 日本拉麵首府「北海道特色湯頭」5選

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拉麵是日本飲食文化不可或缺的一部分。　圖：Photo AC／來源
拉麵是日本飲食文化不可或缺的一部分。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】如果說日本是拉麵大國，那麼北海道絕對堪稱是拉麵首都。從氣候、地理、食材到飲食文化，北海道具備發展多樣拉麵風格的絕佳條件。無論是味噌、鹽味、醬油或創意湯底，各地市町村都有屬於自己的在地風格與故事，是探索日本地方拉麵文化的最佳起點。

對於熱愛自由行的台灣旅客來說，北海道的拉麵不只種類多，更具備「地域性強」、「特色分明」、「人氣名店集中」三大亮點。無論你偏好濃厚系還是清爽系口感，或想在旅途中安排一碗暖胃的中途驛站，都能在北海道找到滿足味蕾的那一碗。

◉ 札幌味噌拉麵

▲札幌味噌拉麵。　圖：Photo AC／來源
▲札幌味噌拉麵。　圖：Photo AC／來源

札幌拉麵是日本三大拉麵之一（與喜多方、博多齊名），湯底以味噌為主，加入大量豬油、大蒜與薑，搭配炒蔬菜與粗捲麵，口味濃厚、飽足感十足。這種風味發源於北海道嚴寒氣候，是冬季旅遊的熱門首選。在札幌市中心的「拉麵橫丁」，聚集了17家人氣名店，無論第一次造訪或是老饕朝聖，都能找到心頭好。

◉ 釧路醬油拉麵

▲釧路醬油拉麵。　圖：Photo AC／來源
▲釧路醬油拉麵。　圖：Photo AC／來源

發源於北海道東部港都釧路市，這碗拉麵以極細捲麵搭配清爽醬油湯頭為最大特色。湯底由柴魚與昆布熬製而成，呈現淡雅卻有深度的風味，是寒冷海港城市裡一道溫柔的暖胃料理。據說當地早期漁師常在清晨出海前吃這一碗，不只省時、也止飢，非常適合偏好清湯系的台灣旅客。

函館鹽味拉麵

▲函館鹽味拉麵。　圖：Photo AC／來源
▲函館鹽味拉麵。　圖：Photo AC／來源

與札幌形成對比，函館拉麵則以澄澈的鹽味湯底聞名。湯頭通常由豚骨、雞骨與昆布熬製，清淡中帶有鮮味，適合不愛重鹹的旅客。搭配直條細麵與簡單叉燒、蔥花、筍乾，一碗拉麵展現出港都函館的低調與純粹。特別推薦早晨造訪函館朝市附近的拉麵店，吃完再去看海景，別有風情。

◉ 旭川魚介拉麵

▲旭川魚介拉麵。　圖：Photo AC／來源
▲旭川魚介拉麵。　圖：Photo AC／來源

位於北海道內陸的旭川，其拉麵風格融合了豚骨與魚介的雙重湯底，湯頭油香濃郁卻不膩。麵條使用中細捲麵，能吸附湯汁，風味集中。最具代表性的配料是豬背脂，讓整碗湯看起來油亮但喝起來滑順。旭川冬天氣溫極低，來一碗熱燙的旭川拉麵正好從胃暖到心。旭川車站周邊或歷史近30年的旭川拉麵村都能吃到正宗旭川拉麵滋味。

◉ 室蘭咖哩拉麵

▲室蘭咖哩拉麵。　圖：Photo AC／來源
▲室蘭咖哩拉麵。　圖：Photo AC／來源

與傳統風味不同，室蘭拉麵最大亮點就是湯底竟是香濃咖哩！發源於1965年，原為當地中華料理店的創意菜，隨後成為在地特色。中粗麵條配上黏稠咖哩湯，加上叉燒、豆芽與蔥花，口感厚實、有飽足感。現在還有進化版加入起司、泡菜等新配料，是另類咖哩控的天堂。

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