賞花、泛舟、騎單車！ 開啟北海道富良野悠閒療癒之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年4～6月間，日本北海道「富良野」進入春暖花開之際，山櫻花、魯冰花、鬱金香陸續綻放。揮別冬雪後的山林也將迎來泛舟、登山、單車騎行的季節，在這個尚未迎來暑假旅遊熱潮的時段，正適合規劃一趟輕鬆的旅行。位於富良野的「Nozo Hotel」因應季節美景，可為住客代為安排或預定遊程，邀請旅客們來感受富良野清爽的春末夏初。

根據日本氣象廳公告的櫻花前線，北海道的櫻花季約莫落在4月底至5月初，富良野觀光協會也推薦了當地的賞櫻景點：「朝日ヶ丘公園」、「麓郷街道」和「東大演習林樹木園」，可追一下櫻花季的尾巴。就算都趕不上櫻花盛開，4月底至6月的花季，山林步道也將逐一開放，趁氣候舒爽之際踏上登山步道，順著溪流泛舟，都將是熱愛戶外運動旅客的天堂。

距離「朝日ヶ丘公園」步行僅10多分鐘的「Nozo Hotel」，以簡約大方的都會飯店外型現身。內部因應多元旅客客群和旅遊季節規劃，客房規劃有雙人客房、豪華套房至家庭房，健身房、備有桑拿和熱水浴池的「Sugi Spa」、專為小朋友準備的 Kids Room、含括飲水與洗衣服務的24小時旅客自助服務站等公共設施齊備。加上距離富良野車站僅10分鐘車程，適合自駕遊、自由行或親子同遊的住宿之選。

▲美瑛「白金青池」。 圖：Heavens Portfolio／提供

「Nozo Hotel」同時推薦了周邊的賞花去處，包括前往「富田農場」欣賞溫室薰衣草和其他春季花卉；5月至「四季彩之丘」可賞櫻花、鬱金香、魯冰花、德國鳶尾花、罌粟和法國萬壽菊等花朵。而美瑛的「白金青池」、「白鬚瀑布」在融雪後的景觀，則展現了季節轉換之美。

▲泛舟之旅。 圖：Heavens Portfolio／提供

無論是熱愛擁抱大自然的旅客，想趁著4、5月的舒適氣候賞花，或是安排泛舟、騎單車或騎馬，亦或鍾情於體驗手作，親手做一份香氛蠟燭、果醬以及乳酪帶回家等，都能透過飯店櫃檯協助聯繫預訂觀光行程與活動。由於富良野葡萄酒是北海道相當具代表的特產之一，飯店也與當地兩家酒莊合作，可為住客安排參觀和品飲體驗。

▲飯店餐飲可品嘗到美瑛、富良野豐富的新鮮農畜產。 圖：Heavens Portfolio／提供

飯店內部的餐飲食材，皆精選自美瑛和富良野周邊豐富的新鮮農產。「Shirakaba 樺木餐廳」以日式暨國際料理為主，預計今年夏季將推出半自助式涮涮鍋套餐，端上季節美味為住客們補充滿滿的能量。「Cou Cou 烘焙坊」，選用富良野品質優良的小麥為主材料，每日供應新鮮烘焙麵包和各式創意點心。此外，「布納酒吧」（Buna Bar and Lounge）羅列北海道特有飲品品牌，北海道威士忌、日本清酒、精釀啤酒、時令調酒等，是與旅伴小酌放鬆的休閒所在。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

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