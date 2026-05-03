快訊

NBA／安比德、馬克西合飆64分 76人連趕3場「下剋上」淘汰塞爾蒂克

教師解聘／聘書非保護傘 解聘「溯及既往」翻舊帳風險大

桌球世團賽／寶島女將疑遭性騷 國際桌總發聯合聲明：運動員的安全與尊嚴不容妥協

賞花、泛舟、騎單車！ 開啟北海道富良野悠閒療癒之旅

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
賞花、泛舟　啟富良野悠閒療癒之旅 富良野花田。　圖：Heavens Portfolio／提供
賞花、泛舟　啟富良野悠閒療癒之旅 富良野花田。　圖：Heavens Portfolio／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年4～6月間，日本北海道「富良野」進入春暖花開之際，山櫻花、魯冰花、鬱金香陸續綻放。揮別冬雪後的山林也將迎來泛舟、登山、單車騎行的季節，在這個尚未迎來暑假旅遊熱潮的時段，正適合規劃一趟輕鬆的旅行。位於富良野的「Nozo Hotel」因應季節美景，可為住客代為安排或預定遊程，邀請旅客們來感受富良野清爽的春末夏初。

根據日本氣象廳公告的櫻花前線，北海道的櫻花季約莫落在4月底至5月初，富良野觀光協會也推薦了當地的賞櫻景點：「朝日ヶ丘公園」、「麓郷街道」和「東大演習林樹木園」，可追一下櫻花季的尾巴。就算都趕不上櫻花盛開，4月底至6月的花季，山林步道也將逐一開放，趁氣候舒爽之際踏上登山步道，順著溪流泛舟，都將是熱愛戶外運動旅客的天堂。

距離「朝日ヶ丘公園」步行僅10多分鐘的「Nozo Hotel」，以簡約大方的都會飯店外型現身。內部因應多元旅客客群和旅遊季節規劃，客房規劃有雙人客房、豪華套房至家庭房，健身房、備有桑拿和熱水浴池的「Sugi Spa」、專為小朋友準備的 Kids Room、含括飲水與洗衣服務的24小時旅客自助服務站等公共設施齊備。加上距離富良野車站僅10分鐘車程，適合自駕遊、自由行或親子同遊的住宿之選。

▲美瑛「白金青池」。　圖：Heavens Portfolio／提供
▲美瑛「白金青池」。　圖：Heavens Portfolio／提供

「Nozo Hotel」同時推薦了周邊的賞花去處，包括前往「富田農場」欣賞溫室薰衣草和其他春季花卉；5月至「四季彩之丘」可賞櫻花、鬱金香、魯冰花、德國鳶尾花、罌粟和法國萬壽菊等花朵。而美瑛的「白金青池」、「白鬚瀑布」在融雪後的景觀，則展現了季節轉換之美。

▲泛舟之旅。　圖：Heavens Portfolio／提供
▲泛舟之旅。　圖：Heavens Portfolio／提供

無論是熱愛擁抱大自然的旅客，想趁著4、5月的舒適氣候賞花，或是安排泛舟、騎單車或騎馬，亦或鍾情於體驗手作，親手做一份香氛蠟燭、果醬以及乳酪帶回家等，都能透過飯店櫃檯協助聯繫預訂觀光行程與活動。由於富良野葡萄酒是北海道相當具代表的特產之一，飯店也與當地兩家酒莊合作，可為住客安排參觀和品飲體驗。

▲飯店餐飲可品嘗到美瑛、富良野豐富的新鮮農畜產。　圖：Heavens Portfolio／提供
▲飯店餐飲可品嘗到美瑛、富良野豐富的新鮮農畜產。　圖：Heavens Portfolio／提供

飯店內部的餐飲食材，皆精選自美瑛和富良野周邊豐富的新鮮農產。「Shirakaba 樺木餐廳」以日式暨國際料理為主，預計今年夏季將推出半自助式涮涮鍋套餐，端上季節美味為住客們補充滿滿的能量。「Cou Cou 烘焙坊」，選用富良野品質優良的小麥為主材料，每日供應新鮮烘焙麵包和各式創意點心。此外，「布納酒吧」（Buna Bar and Lounge）羅列北海道特有飲品品牌，北海道威士忌、日本清酒、精釀啤酒、時令調酒等，是與旅伴小酌放鬆的休閒所在。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

賞櫻 北海道 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

賞花、泛舟、騎單車！ 開啟北海道富良野悠閒療癒之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年4～6月間，日本北海道「富良野」進入春暖花開之際，山櫻花、魯冰花、鬱金香陸續綻放。揮別冬雪後的山林也將迎來泛舟、登山、單車騎行的季節，在這個尚未迎來暑假旅遊熱潮的時段，正適

日本百年名湯款待學 入住百年和風名宿，享受私人露天浴池

位於新千歲機場一小時交通圈內的登別溫泉，是北海道最具代表性的溫泉鄉之一。登別地獄谷湧出的地熱與硫磺泉氣，自古具有療效，...

日本岩手最夯櫻花名所！北上展勝地櫻花祭 4/10粉嫩開跑

【旅奇傳媒/日本部報導】岩手縣北上川河畔的「北上展勝地」是日本東北數一數二的賞櫻名所，這裡入列「日本櫻花名所百選地」之一，同時也是「陸奧三大櫻花名所」之一。 2026年度的「北上展勝地櫻花祭」將在04/10~04/29盛大登場，每年都有的觀光馬車、美味市集、夜櫻點燈活動之外，再加上近年來新設的熱氣球賞夜櫻，賞櫻玩法超級多元。 腹地寬廣的「北上展勝地」擁有綿延2公里長的櫻花隧道，境內種植約150個品種、1萬株櫻花樹，滿開期粉嫩美景一望無際。周邊景點還能搭配寶可夢「小拳石公園」一起順遊。配合花季期間北上川周邊道路都將進行交通管制，歡迎遊客直接從 JR北上站東口搭乘免費接駁公車輕鬆前往會場。

2026年日本東北賞櫻！岩手縣內「賞櫻名所8選」4月接力綻放

【旅奇傳媒/日本部報導】岩手縣位於日本東北地區，根據根據日本氣象網站「weather news」的預測，今年東北地區櫻花會比往年較早盛開，4月中上旬起，岩手縣內各處櫻花景點將接力綻放，從人盡皆知的必訪名所到當地人才知道的私房景點，一次整理8處報你知！ 【盛岡市】石割櫻 聳立於周長21公尺巨大花岡岩縫當中的「石割櫻」是岩手櫻花開花指標，石割櫻開花了，就表示各地櫻花將陸續盛開。樹齡超過360年、入列為國家指定天然紀念物，抬頭眺望超壯觀景象，讓人感受到滿滿生命力，如果是首次來岩手賞櫻，絕不能錯過到訪此處。 ・最佳賞櫻期：4月中旬 ・地址：盛岡市内丸9-1（盛岡地方裁判所） 【盛岡市】龍谷寺盛岡枝垂櫻

夏天看薰衣草、冬天來滑雪！來去北海道四季都好玩的富良野住一晚

【FunTime小編群】提到北海道，那絕對不能錯過夏季限定的紫色花海，大片的薰衣草園，其極盛地就位於北海道的富良野。6-8月是北海道花卉的開花時節，如果想要看到浪漫的紫色花海，那一定要選7月中來富良野，如果想來滑雪的話，11月底到5月初是最佳滑雪季節！小編在這裡要推薦大家幾間富良野的優質住宿飯店，住上一晚，讓你輕鬆享受紫色國度與滑雪勝地，不必來回奔波！

日本岩手全新度假莊園「Azuma Farm Koiwai」 宛如走進詩人宮澤賢治筆下的靜謐森林

【旅奇傳媒/編輯部報導】由 Azumi Japan 和東日本鐵路公司合作，首座以農場和自然山景為主題的度假村「Azuma Farm Koiwai」，將於2026/04/23在日本岩手縣已有百年歷史的「

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。