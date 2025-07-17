快訊

新竹縣便利商店熄燈潮引熱議 已有11家關店…主因曝光

台師大吹哨學生1年前暖舉曝光！退隊當晚助失智翁返家 醫讚：大愛勇者

大叔只靠ChatGPT減重11公斤燦笑不已！身材變化照、訓練清單曝光超驚人

靜岡縣精選伴手禮報你知！富士山商品、必買鰻魚派、靜岡茶，還有...(上)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

位於東京及名古屋之間的靜岡縣，因為坐擁富士山，靠山望海的天然資源讓它成為人氣旅遊地點，也有許多特產。靜岡茶、芥末、蜜柑、海產… 各式各樣的伴手禮，筆記以下的推薦，來靜岡縣時購買這些伴手禮！

1. 春華堂鰻魚派(うなぎパイ)

靜岡縣濱松代表性伴手禮，非春華堂的「鰻魚派」莫屬！

這款在1961年創出的超長壽商品，是酥脆的餅乾。在麵糰中加入鰻魚精華、大蒜等調味料烘烤而成，最後再塗上蒲燒鰻魚的醬汁，派皮的口感讓人一試難忘！

由於鰻魚有恢復精力的功效，所以春華堂想出「夜晚的點心」廣告標語來作宣傳，雖然讓人想入非非，寄願一家人在晚上時一起享用度過溫馨時光。

鰻魚派除了原味，還有加入杏仁，或是添加高級白蘭地和夏威夷果的「鰻魚派V.S.O.P.」等多種口味可供選擇。另外有各種包裝，送禮自用都適合！

2. 櫻花蝦仙貝

在靜岡縣駿河灣深海中培育的櫻花蝦以富士山湧泉滋養，柔嫩的外殼有著櫻花般色澤鮮豔，滿載著濃郁的甜味與鮮美。

而這款仙貝使用蝦粉、小麥粉與米混合烘烤製成，使用100%日本米製成，並在表面點綴櫻蝦。仙貝的口感酥脆，豐富的蝦香會在口中蔓延，讓人一口接一口停不下來！

3. バリ勝男クン柴魚脆片零食

靜岡縣燒津市擁有日本第一鰹魚漁獲量，而這是使用在靜岡縣燒津市捕獲的新鮮柴魚所製作的零食，薄薄的柴魚片中加入花生，有起司、柚子、生薑醬油等多種口味可以選擇。

柴魚片富含鈣質，低卡路里且健康，所以適合作為孩子的點心。鹹香的滋味與硬脆的口感，作為下酒菜也十分適合！

4. 靜岡茶

靜岡縣是日本最大的茶葉產地，靜岡茶與宇治茶、狹山茶並列為「日本三大名茶」。由於靜岡縣的沿海地區氣候溫暖且變化少，而山區有顯著的日夜溫差，茶葉白天經過光合作用，晚上因冷空氣而休息，積累更多養分，氣候差異直接反映在茶葉的風味上。

靜岡茶多以蒸製時間較長的深蒸茶為主，有著濃郁的綠色和濃厚的味道，以清新香氣和清爽口感為特色。在靜岡縣的伴手禮店可找到不同品牌的靜岡茶葉或茶包，可以在家中享受醇厚的好茶！

5. 靜岡山葵

靜岡縣是山葵的主要產地，使用傳統的「疊石式」栽培法，以森林湧出的清澈泉水來種植，不使用農藥與化肥。

靜岡縣的山葵有著適中的辛辣感和獨特的香氣，辛辣之中微微帶有甘甜，不僅適合搭配壽司和生魚片等日式料理，與牛排、義大利麵等西式料理也十分契合。

雖然新鮮的山葵不能直接帶回台灣，但在當地可以買到各種加工的山葵調味料，還有山葵口味的零食和山葵漬等，如果喜歡山葵獨有的嗆鼻感，在靜岡縣可以找到各種山葵口味的食品！

因篇幅關係，將於下篇介紹更多的靜岡縣必買伴手禮

窩日本推薦閱讀：靜岡縣20個必去推薦景點 – 玩遍伊豆、熱海、御殿場、沼津、三島、富士宮、濱松多個地區！　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

鰻魚 富士山 伴手禮

窩日本

追蹤

延伸閱讀

颱風過後雲林促銷漁產 全國漁會籲：行動助漁鄉復建

新北蜜香紅茶評鑑出爐 三峽青農周子耀三連冠很威

外國觀光客「短褲+拖鞋」衝富士山？山難頻傳…日政府收費遏止亂象

不只肥前屋！台北「12間人氣鰻魚飯」竟有日本百年老店

相關新聞

靜岡縣精選伴手禮報你知！富士山商品、必買鰻魚派、靜岡茶，還有...(上)

靜岡縣因為坐擁富士山，靠山望海的天然資源讓它成為人氣旅遊地點，也有許多特產。筆記以下的推薦，來靜岡縣時購買這些伴手禮！

中秋、國慶連假這樣玩最划算！石垣島自由行　潛水 × 美食 × 景點

沖繩控必看！中秋國慶連假怎麼玩最划算？請假3天放9天，衝石垣島吃美食、潛秘境、玩行程，一次打包超省力！

「MOS BURGER × 排球少年」2025夏日聯名福袋登場！聯名吊飾、網布包、冰感毛巾限量統統有

排球少年的粉絲看過來！日本人氣速食品牌MOS BURGER今夏重磅攜手熱血動漫《排球少年!!》，推出「2025夏日福袋」限量活動，將於7月8日至7月24日開放網路預購，8月1日至9日可於日本全國指定MOS門市領取，並同步展開店頭限量販售。這款福袋不僅含有5000日圓等值的餐券，更附贈多款專為粉絲打造的聯名周邊，結合實用性與收藏價值，再度掀起動漫與速食品牌跨界合作的熱潮。

今年夏天就去這裡！日本人也狂推的三大人氣「夏日祭典」

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】準備好迎接日本最熱鬧的季節了嗎？每年夏天，日本各地傳統夏日祭典熱鬧登場，街道上熱情的舞者、繽紛絢爛的燈籠與煙火，構成旅人最難忘的風景。根據日本營業額第5大旅行社「阪急交通

送禮自用都適合！北海道超人氣SNOW CHEESE、鎌倉紅谷焦糖核桃糕… 日本推薦伴手禮8選(下)

延續"送禮自用都適合！北海道超人氣SNOW CHEESE、鎌倉紅谷焦糖核桃糕… 日本推薦伴手禮8選(上)"，本文將再介紹4個日本精緻伴手禮

阿波舞2025正名「THE AWAODORI」，暑假到德島和阿波舞一起夏季狂歡！

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】源自日本四國德島、擁有400年以上歷史的「阿波舞」，今年5月先行於大阪‧關西世博熱鬧演出，舞者與樂手在會場內邀請各國遊客一同共舞，三天動員了1萬人一起舞動，象徵著文化與多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。