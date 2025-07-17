靜岡縣精選伴手禮報你知！富士山商品、必買鰻魚派、靜岡茶，還有...(上)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

位於東京及名古屋之間的靜岡縣，因為坐擁富士山，靠山望海的天然資源讓它成為人氣旅遊地點，也有許多特產。靜岡茶、芥末、蜜柑、海產… 各式各樣的伴手禮，筆記以下的推薦，來靜岡縣時購買這些伴手禮！

1. 春華堂鰻魚派(うなぎパイ)

靜岡縣濱松代表性伴手禮，非春華堂的「鰻魚派」莫屬！

這款在1961年創出的超長壽商品，是酥脆的餅乾。在麵糰中加入鰻魚精華、大蒜等調味料烘烤而成，最後再塗上蒲燒鰻魚的醬汁，派皮的口感讓人一試難忘！

由於鰻魚有恢復精力的功效，所以春華堂想出「夜晚的點心」廣告標語來作宣傳，雖然讓人想入非非，寄願一家人在晚上時一起享用度過溫馨時光。

鰻魚派除了原味，還有加入杏仁，或是添加高級白蘭地和夏威夷果的「鰻魚派V.S.O.P.」等多種口味可供選擇。另外有各種包裝，送禮自用都適合！

2. 櫻花蝦仙貝

在靜岡縣駿河灣深海中培育的櫻花蝦以富士山湧泉滋養，柔嫩的外殼有著櫻花般色澤鮮豔，滿載著濃郁的甜味與鮮美。

而這款仙貝使用蝦粉、小麥粉與米混合烘烤製成，使用100%日本米製成，並在表面點綴櫻蝦。仙貝的口感酥脆，豐富的蝦香會在口中蔓延，讓人一口接一口停不下來！

3. バリ勝男クン柴魚脆片零食

靜岡縣燒津市擁有日本第一鰹魚漁獲量，而這是使用在靜岡縣燒津市捕獲的新鮮柴魚所製作的零食，薄薄的柴魚片中加入花生，有起司、柚子、生薑醬油等多種口味可以選擇。

柴魚片富含鈣質，低卡路里且健康，所以適合作為孩子的點心。鹹香的滋味與硬脆的口感，作為下酒菜也十分適合！

4. 靜岡茶

靜岡縣是日本最大的茶葉產地，靜岡茶與宇治茶、狹山茶並列為「日本三大名茶」。由於靜岡縣的沿海地區氣候溫暖且變化少，而山區有顯著的日夜溫差，茶葉白天經過光合作用，晚上因冷空氣而休息，積累更多養分，氣候差異直接反映在茶葉的風味上。

靜岡茶多以蒸製時間較長的深蒸茶為主，有著濃郁的綠色和濃厚的味道，以清新香氣和清爽口感為特色。在靜岡縣的伴手禮店可找到不同品牌的靜岡茶葉或茶包，可以在家中享受醇厚的好茶！

5. 靜岡山葵

靜岡縣是山葵的主要產地，使用傳統的「疊石式」栽培法，以森林湧出的清澈泉水來種植，不使用農藥與化肥。

靜岡縣的山葵有著適中的辛辣感和獨特的香氣，辛辣之中微微帶有甘甜，不僅適合搭配壽司和生魚片等日式料理，與牛排、義大利麵等西式料理也十分契合。

雖然新鮮的山葵不能直接帶回台灣，但在當地可以買到各種加工的山葵調味料，還有山葵口味的零食和山葵漬等，如果喜歡山葵獨有的嗆鼻感，在靜岡縣可以找到各種山葵口味的食品！

因篇幅關係，將於下篇介紹更多的靜岡縣必買伴手禮

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