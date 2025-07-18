靜岡縣精選伴手禮報你知！富士山商品、必買鰻魚派、靜岡茶，還有...(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"靜岡縣精選伴手禮報你知！富士山商品、必買鰻魚派、靜岡茶，還有...(上)"，本文將再介紹四個靜岡縣必買的伴手禮

6. ななや 抹茶巧克力

除了喝茶，還可以把抹茶加入巧克力！

位於靜岡縣藤枝市的茶屋「ななや」(nanaya)推出了一款精緻的抹茶與焙茶巧克力禮盒「TEA CHOCOLATE MATCHA 7」，包含從No.1到No.7七種濃度不同的抹茶口味，以及焙茶口味，共八種巧克力，可以品嚐抹茶濃度的變化。

當中最濃郁的含有高達29.1%的抹茶，濃度之高會令人驚嘆，抹茶控一定要買來試試！

7. 三日蜜柑果汁

靜岡縣也以蜜柑聞名，三日蜜柑是在濱松市三日地區所種植的溫州蜜柑，也是縣內最大的蜜柑產地。

由於濱松市擁有日本頂級的日照量，充足的陽光讓蜜柑糖度提高，酸味減少，享受濃郁的甜味和口感。

三日蜜柑果汁可以把三日蜜柑的美味帶回家，每瓶盛載五顆三日蜜柑的純果汁，新鮮果香是平常濃縮飲料無法比擬。這款果汁還屬於功能性標示食品，含有「GABA」，並標示有「有助於降低血壓」的功能性，對健康有益。

三日蜜柑果凍也很推薦，同樣使用100%三日蜜柑果汁製成，還帶有果肉，味道清爽，冷凍或半解凍不同口味也很好吃！

8. 靜岡關東煮

靜岡的B級美食「靜岡關東煮」特點是湯底呈黑色，並加入由鰯魚製作的黑色魚漿，食材通常會串起來，並撒上青海苔和高湯粉享用。

在當地可找到靜岡關東煮的冷凍包，打開包裝後把湯底和食材倒入鍋中翻熱，吃前撒上高湯粉便可馬上享用，熱騰騰的關東煮在冬天暖胃又溫暖入心。

9. 富士山主題商品

富士山橫跨靜岡縣和山梨縣，因此在當地可找到大量富士山為主題的商品，呈現富士山的美麗山型和象徵意義，例如模仿富士山形狀的食品、富士山造型的飾品、印著富士山登山路線的廁紙等等，在日本生活中也可感受到富士山的壯麗景象，是很有紀念價值的伴手禮！

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